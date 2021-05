Les divisions de l’UE sur Israël-Palestine laissent Bruxelles impuissante alors que le conflit s’aggrave

Appuyez sur play pour écouter cet article

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE discuteront mardi de la question apparemment urgente de ce que leurs gouvernements et Bruxelles peuvent faire pour aider à mettre fin aux dernières violences meurtrières entre Israël et les Palestiniens, qui font rage depuis plus d’une semaine. Mais les hauts fonctionnaires, diplomates et experts du Moyen-Orient disent que la réponse est connue depuis des années: rien.

Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l’UE, a convoqué la vidéoconférence spéciale des ministres après avoir fait des déclarations répétées ces derniers jours pour implorer la fin des tirs de roquettes contre les civils israéliens par le Hamas, et exhorter Israël à «agir proportionnellement et éviter les pertes civiles».

Mais les pays de l’UE sont depuis longtemps férocement divisés sur la question israélo-palestinienne, comme cela a été clair dimanche lorsque l’ambassadeur de l’UE auprès des Nations unies, Olof Skoog, a fait une déclaration au Conseil de sécurité condamnant les violences mais a été empêché de s’exprimer «au nom de ses États membres. » La Hongrie, alliée d’Israël, a bloqué la déclaration.

De même, Borrell est souvent obligé de faire des déclarations sur le conflit israélo-palestinien sans l’approbation unanime des 27 pays membres, ce qui le laisse effectivement parler pour lui-même. Sans capitales nationales à bord, l’UE est impuissante en matière de politique étrangère.

Le résultat est qu’au fur et à mesure que les pertes civiles augmentent, l’UE est à nouveau entre les combattants. Israël réclame un soutien plus fort et sans équivoque de Bruxelles en tant que compatriote de la démocratie, et la condamnation du Hamas, qui est déjà désigné dans l’UE comme un groupe terroriste. Pendant ce temps, les Palestiniens accusent l’UE de fermer les yeux sur les violations du droit international et des décennies d’occupation territoriale et de violations des droits.

En termes d’influence géopolitique, cela signifie que l’UE est introuvable.

«Dans l’Union européenne, ce qui est difficile, c’est de trouver un consensus complet sur Israël», a déclaré Javier Solana, ancien secrétaire général de l’OTAN et ancien haut représentant de l’UE pour la politique étrangère et de sécurité commune, dans une interview pour le podcast EU Confidential de POLITICO. sera diffusé jeudi.

« [There] il n’y a jamais eu de consensus clair sur Israël et en particulier lorsque la situation est comme celle-ci », a déclaré Solana. «Mais nous devrions pouvoir faire quelque chose… pour aider les gens qui souffrent actuellement.»

Borrell, qui comme Solana est un ancien ministre des Affaires étrangères de l’Espagne, espère que la vidéoconférence de mardi aboutira au moins à un consensus sur une déclaration énergique visant à mettre fin à la pire violence depuis des années et à contenir son risque d’escalade. Mais d’autres responsables et diplomates ont déclaré que la réunion ne pouvait guère faire plus que mettre davantage en lumière la discorde désespérée de l’UE.

Parmi les 27 pays membres, la Belgique, l’Irlande, la Suède et le Luxembourg sont parmi ceux qui critiquent le plus Israël. Les pays d’Europe de l’Est, en particulier la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, font partie de ceux qui soutiennent le plus Israël, même si ces derniers jours, le drapeau d’Israël a flotté en bonne place au-dessus du siège du plus grand parti au pouvoir allemand et des bâtiments officiels en Autriche et en République tchèque en une démonstration de soutien. La Grèce et Chypre se sont également rapprochées d’Israël ces dernières années, en partie à cause des tensions avec la Turquie.

La France cherche généralement à tracer un terrain plus neutre, mais le bureau du président Emmanuel Macron a publié ces derniers jours des déclarations qui penchent résolument vers Israël. Les déclarations de l’Elysée «condamnaient fermement les tirs de roquettes revendiqués par le Hamas et d’autres groupes terroristes visant le territoire israélien», mais étaient plus vagues lorsqu’elles faisaient référence aux bombardements israéliens.

À ce sujet, ils ont déclaré que Macron avait présenté ses condoléances pour «les nombreuses pertes civiles palestiniennes résultant des opérations militaires et des affrontements en cours avec Israël». Macron a également réitéré son «attachement indéfectible à la sécurité d’Israël et à son droit de se défendre conformément au droit international», mais n’a pas réitéré son soutien aux droits des Palestiniens, ni rappelé le statut de Jérusalem au regard du droit international, conformément à l’historique positionner.

‘Un soutien fort et sans équivoque’

Cette série d’affrontements a été déclenchée après des différends sur les tentatives des colons israéliens d’expulser de force les Palestiniens d’un quartier de Jérusalem, et après l’intervention brutale de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa. Le Hamas a saisi ces incidents pour lancer un barrage de roquettes sur des villes israéliennes; Israël a répondu par de lourds bombardements sur la bande de Gaza.

Le vice-ambassadeur d’Israël auprès de l’UE, Walid Abu Haya, a déclaré lundi dans une interview que Bruxelles devait intensifier son soutien à un allié démocratique victime d’une attaque terroriste.

«Ce que nous attendons de l’Europe, c’est un soutien très fort et sans équivoque», a déclaré Abu Haya. «L’UE ne peut pas simplement jouer le jeu d’essayer d’équilibrer ici. La situation n’est pas équilibrée. Tous les membres ont déclaré le Hamas comme une organisation terroriste. »

Il a déclaré qu’Israël suivrait la réunion du Conseil des affaires étrangères de mardi, mais qu’en tout état de cause, il se défendrait aussi longtemps que nécessaire avec ou sans le soutien de l’UE.

«Tous les efforts doivent être faits maintenant juste pour arrêter cette terreur», a-t-il déclaré. «Les intentions d’Israël sont très claires. Nous ne nous arrêtons pas, nous allons jusqu’à ce que nous mettions fin à cette attaque du Hamas.

Alors qu’Israël est convaincu du soutien d’alliés tels que l’Allemagne, il a moins confiance en Borrell, qui a critiqué Israël dans le passé, y compris dans une déclaration fin avril suggérant qu’Israël faisait obstacle à la tenue d’élections dans les territoires palestiniens. Les responsables de l’UE ont déclaré que Borrell avait eu une conversation «franche» avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, qui comprenait des préoccupations concernant les victimes civiles et une réponse militaire disproportionnée.

Un porte-parole de l’UE a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que l’espoir de Borrell était que les ministres s’entendent sur des mesures pour aider à mettre fin à la violence et à avancer vers une reprise des négociations de paix entre les Israéliens et les Palestiniens.

Mais la famille politique social-démocrate de Borrell a également critiqué Israël, tout en exigeant la fin de la violence.

«Nous pensons que l’UE doit prendre ses responsabilités et faciliter la paix et une solution durable, et non seulement l’UE mais aussi la communauté internationale devraient s’exprimer et mettre fin à l’occupation israélienne et œuvrer pour une solution à deux États, », A déclaré Utta Tuttlies, porte-parole du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, lors d’une conférence de presse.

Mais Tuttlies a également noté les difficultés de l’UE à trouver une position unifiée. «Nous appelons l’UE et la communauté internationale à assumer leurs responsabilités et également à l’UE de parler d’une seule voix pour mettre fin à la violence», a-t-elle déclaré.

Espoirs français

Dans l’interview du podcast, Solana a déclaré que l’UE devait trouver un moyen d’aller au-delà des déclarations insipides et que les appels à des négociations entre les deux parties n’étaient pas réalistes pour le moment. Il a déclaré que la réunion des ministres des Affaires étrangères de mardi devrait au moins essayer de parvenir à «une certaine mobilisation» sur le front humanitaire, afin d’alléger les souffrances des personnes les plus touchées par le conflit.

Mais de nombreux diplomates, responsables et experts ont déclaré que la meilleure chance d’influence de l’UE au Moyen-Orient était plus susceptible de venir de la France, qui après le Brexit est le seul membre permanent de l’UE au Conseil de sécurité des Nations unies.

Lundi, Macron a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi à Paris.

La France n’a pas de relations diplomatiques avec le Hamas et soutient la médiation égyptienne entre le Hamas et Israël. Mais aucun calendrier pour la fin des hostilités n’a émergé, et il n’y a pas eu d’appels à un «cessez-le-feu immédiat» ou de plans pour une accalmie humanitaire plus limitée, principalement parce qu’Israël n’est pas encore prêt à arrêter les opérations militaires.

Au lieu de cela, les deux présidents «ont convenu de continuer à se coordonner pour favoriser un cessez-le-feu rapide».

Jeudi, Macron s’est entretenu avec le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui n’a aucun pouvoir de pression sur le Hamas ou Jérusalem-Est. Mais signe du rôle de second rang de la France et de l’Europe dans le conflit, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu «n’était pas disponible pour un appel téléphonique ce jour-là», selon le bureau de Macron. Les deux ont parlé vendredi. Netanyahu a trouvé le temps de parler mercredi au président américain Joe Biden.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est engagé dans une diplomatie intense, discutant de la situation avec ses homologues américains, israéliens, palestiniens, jordaniens et égyptiens.

Dans un communiqué du 10 mai, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: «La France est vivement préoccupée par les menaces d’expulsions forcées visant des habitants du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, qui font partie de la politique de colonisation illégale au regard du droit international. », Et a réitéré« l’attachement de la France à la préservation du statu quo historique dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa ».

Lors de la conférence de presse de lundi, Peter Stano, un porte-parole de la Commission européenne, a déclaré que l’UE considérait les colonies israéliennes dans les territoires occupés comme illégales et que Bruxelles avait également appelé au réexamen et à la retenue en ce qui concerne les menaces d’expulsions.

Stano a déclaré que l’objectif principal, cependant, était de mettre fin au conflit militaire.

«Les représentants du public européen, les ministres des Affaires étrangères dans ce cas, s’efforcent de faire face à la situation et de trouver la meilleure contribution possible de l’UE pour désamorcer et arrêter la violence», a-t-il déclaré. «Et je pense que c’est tout. Je ne peux que répéter que, bien sûr, les victimes sont inacceptables.

Jacopo Barigazzi, Maïa de La Baume et Andrew Gray ont contribué au reportage.