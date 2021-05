Cyberattaque: les données des patients pourraient être publiées, déclare l’ancien directeur de l’information HSE

DUAL SANITALY SpA Gehwol Deodorant creme pour pieds 75ml

Gehwol Deodorant creme pour les pieds Indications: Deodorant creme pour les pieds Gehwold est un produit fabrique a partir d'extrait Manuca, concu pour donner une fraicheur toute la journee. Le produit peut 'etre utilise par les patients diabetiques presentant une action astringente de l'oxyde de zinc. Deodorant creme pour les pieds Gehwol Med, presente une odeur agreable, en utilisant une concentration elevee d'extrait Manuca en combinaison avec de l'oxyde de zinc micronise avec le but d'eliminer les odeurs desagreables pour plus 'de 24 heures. l 'huile Manuca a une antibacterienne et antifongique efficace, et ce qui le rend particulierement adapte hygiene des pieds. Une utilisation constante de la creme, avec une texture legerement huileuse (enrichi avec de l'huile de jojoba et aloe vera) assure l'elimination des odeurs desagreables, une peau veloutee et empeche les demangeaisons. Comment utiliser: Appliquer sur les pieds laves et secs avec un leger massage 1-2 fois par jour jusqu'a complete absorption. Format: 75 ml Tube