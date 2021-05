Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait un verre d’eau lors de sa première interview avec gardaí, Deirdre Morley a répondu: « Je veux juste qu’ils reviennent. »

C’était le 28 janvier 2020, quatre jours après avoir étouffé ses trois enfants, Conor (9), Darragh (7) et Carla McGinley (3), chez eux à Newcastle, Co Dublin.

Mme Morley était visiblement émue et en détresse lorsqu’elle a été arrêtée à l’hôpital de Tallaght, étant sortie d’un coma provoqué, et a continué de l’être à intervalles réguliers au cours de trois entretiens avec Garda dans les semaines qui ont suivi. Mais «il était clair qu’elle voulait surmonter cela et expliquer à tout le monde» ce qui s’était passé, a déclaré le sergent-détective Dara Kenny. Mme Morley a été «très ouverte et ouverte», a déclaré le tribunal.

Il y avait des membres de la famille, surtout son mari Andrew McGinley, qui méritaient de comprendre ce qui s’était passé, a déclaré l’avocat de la défense Michael Bowman SC au tribunal.

Lundi, elle a plaidé non coupable pour cause de folie. Le premier jour complet de preuve devant le juge Paul Coffey mardi, Mme Morley s’est assise les mains devant elle tout au long de la preuve. Vêtue de noir et portant un masque chirurgical, elle ajustait parfois son masque ou baissait la tête. Sinon, elle est restée immobile tout au long des preuves de la détérioration rapide de son état mental et des événements tragiques des dernières heures de la vie de ses enfants.

Ce qui s’est passé pour mettre fin à la vie des enfants n’est pas en question, a-t-on dit au jury. Au cœur de tout se trouve sa capacité mentale au moment des meurtres. «Vous êtes coupable en droit si vous avez fait quelque chose et que vous vouliez le faire. Mais vous ne pouvez pas être tenu responsable si vous n’aviez aucun contrôle sur votre esprit », a déclaré l’avocate Anne-Marie Lawlor SC, pour le parquet, au jury.

Il ne faisait aucun doute que les enfants étaient bien soignés et aimés par des parents dévoués, Mme Morley et M. McGinley, a entendu le tribunal à plusieurs reprises. Tous ceux qui connaissaient les enfants ont trouvé qu’ils avaient «un comportement impeccable … des enfants fantastiques» qui «ont eu une vie très heureuse», a déclaré le sergent-détective Kenny.

Appel téléphonique

Mme Morley a été autorisée à quitter son travail en raison du stress en avril 2018. En 2019, elle a été admise à St Patrick’s pour quatre semaines. Quelque temps juste avant sa libération, son mari a reçu un appel téléphonique de l’hôpital. On lui a demandé s’il pensait qu’elle représentait un danger pour elle-même ou pour les enfants. « Il était vraiment choqué … Honnêtement, il était stupéfait que cela soit même suggéré », a déclaré M. Bowman au tribunal.

Lui et ses sœurs ont «soutenu du mieux qu’ils pouvaient» et ont créé un groupe WhatsApp pour s’assurer que le soutien était disponible pour elle. «Ce n’était pas sa faute. Même les personnes les plus proches d’elle n’auraient pas été au courant de la rapidité avec laquelle sa détérioration mentale avait été », l’emmenant dans cet« endroit très sombre »où elle est arrivée le 24 janvier, a déclaré M. Bowman.

Mme Lawlor a déclaré au jury qu’ils entendraient le témoignage de deux psychiatres selon lesquels Mme Morley avait grandi pour imaginer que ses enfants ne pourraient jamais mener une vie saine. Elle a développé «une compréhension et une interprétation» qui n’étaient «pas fondées sur la réalité» que Darragh montrait des signes de colère. «Elle a estimé qu’ils devaient aller ensemble», a déclaré au tribunal.

Les équipes médico-légales de la Garda sur les lieux de Parson’s Court, à Newcastle, dans l’ouest de Dublin, où les corps de Conor (9), Darragh (7) et Carla (3) McGinley ont été retrouvés. Photographie de fichier: Eamonn Farrell / RollingNews.ie



«Sa caractérisation des enfants qui se conduisaient mal était un symptôme de sa maladie mentale … elle frôlait le délire et n’avait aucun rapport avec la réalité de la situation à la maison», a déclaré M. Bowman au tribunal. «Elle sentait qu’elle les avait irrémédiablement endommagés ou les avait compromis pour le reste de leur vie.»

Le jury a entendu des témoignages sur la façon dont ses «pensées sombres» se sont intensifiées rapidement, en particulier la veille de la mort de ses enfants, lorsque son mari, Andrew McGinley, était parti en voyage de travail.

«Le sentiment que je devais y aller s’est intensifié … J’ai commencé à penser que ce serait jeudi ou vendredi que cela arriverait», a-t-elle dit plus tard à Gardaí.

«Je n’ai dit à personne à quel point mes pensées étaient sombres … Je n’ai dit à personne que j’étais suicidaire ou j’ai pensé à emmener les enfants avec moi», a-t-elle déclaré dans sa déclaration à la gardaí.

M. McGinley devait revenir vendredi soir. Le tribunal a appris comment, jeudi soir, elle avait tenté de mettre sous sédation les trois enfants, après avoir formulé un plan pour les étouffer dans leur sommeil. Conor avait un bol de porridge avant de se coucher, et Darragh avait des Cheerios au miel.

Comprimés de morphine

Mme Morley a écrasé six à huit comprimés de morphine pour les mettre dans les céréales des garçons. Mais ils ont dit que c’était dégoûtant et qu’ils ne voulaient pas le manger. Elle a mis un comprimé contenant de la codéine dans le gobelet violet de Carla, même si elle pensait que Carla n’en avait pas beaucoup consommé.

Lors de leur dernière nuit ensemble, elle a dormi dans le grand lit avec Darragh et Conor, tandis que Carla – qui s’était endormie tôt – dormait dans son propre lit. Son état d’esprit à ce moment-là était soulagé que son plan n’ait pas fonctionné, mais elle ne savait pas comment elle allait continuer. Lorsqu’on lui a demandé si son mari figurait dans ses pensées, elle a répondu que non. «C’est devenu comme une vision tunnel, je ne pouvais plus continuer… Je ne pouvais pas les laisser derrière», a-t-elle déclaré.

Lors d’entretiens avec gardaí, elle dira plus tard qu’elle se reprochait d’avoir «endommagé» ses enfants. «Ils étaient brisés comme moi parce que je ne pouvais pas les élever. Je ne pouvais pas être résilient.

La dernière matinée des enfants, le 24 janvier 2020, a commencé normalement. Darragh était malade avec une toux, et Mme Morley a gardé Carla à la maison de la crèche. Pendant la matinée, Carla jouait avec ses poupées et ses jouets, tandis que Darragh utilisait son iPad et regardait la télévision. Les deux enfants ont regardé les Trolls ensemble pendant un moment. Mais à 12 heures, le jury a entendu, elle a décidé que Darragh avait eu trop de temps à l’écran.

Ils ont eu une petite dispute sur l’utilisation du temps d’écran, ce qui «renforçait ma pensée erronée» selon laquelle elle avait endommagé ses enfants. «Je me rends compte que c’était défectueux maintenant», a-t-elle dit à Gardaí.

La maison de Parsons Court dans le village de Newcastle où Conor, Darragh et Carla McGinley ont été retrouvés morts le 24 janvier 2020. Photographie de dossier: Stephen Collins / Collins Photos



À 12 h 39, elle a reçu un texto de sa nièce pour lui dire que les invitations à un mariage étaient arrivées. Elle a répondu: «Tellement excitant.»

Mais à ce stade, au moins un des enfants était peut-être déjà mort. «Je ne pense pas que Darragh était [alive]. Je ne suis pas sûre pour Carla… Je me souviens avoir répondu «c’est tellement excitant», et avoir pensé, regardez ce que je viens de faire ou regardez ce que je suis en train de faire », a-t-elle dit à Gardaí.

Pendant qu’elle étouffait Darragh, elle voulait s’arrêter, mais elle sentait qu’elle ne pouvait pas. Elle a porté les corps de Darragh et Carla à l’étage, puis a récupéré Conor au début de l’école.

Rouleau préféré

Ils se sont arrêtés sur le chemin du retour pour qu’il puisse obtenir son rouleau préféré à Tesco. Pendant qu’il passait ses 15 minutes à l’écran, elle a écrit une note qui serait plus tard découverte par un vélo dans le hall. «Ne montez pas à l’étage. Appelez le 911. Je suis désolé. » Après avoir tué Conor dans la pièce avant, elle a modifié la note pour inclure «ou salle avant».

Ils se sont assis ensemble à regarder Jurassic World. «Il était juste vraiment bon», a-t-elle dit à Gardaí. Il a demandé à sa mère où étaient Darragh et Carla. Elle lui a dit que Darragh était chez un ami et Carla était à la crèche.

Ses entretiens avec Gardaí ont donné un aperçu de son état d’esprit dans les derniers moments de la vie de son fils: «Je pense, je ne peux pas faire ça. C’est affreux … Je ne peux pas ne pas faire ça parce que les deux autres sont morts. Comment vivrait-il avec ça? Comment vivrait-il en sachant que sa mère a tué ses frères et sœurs?

Elle l’a persuadé de mettre du ruban adhésif sur sa bouche et un sac sur sa tête en prétendant que c’était un jeu. «Quand je l’ai resserré, je pense qu’il a eu peur. C’est horrible, je sais que c’est horrible », a-t-elle dit à Gardaí. «Il a dit« Maman, arrête », et j’ai dit:« Je suis vraiment désolé ».»

Après avoir tué les enfants, elle a pris un cocktail de médicaments et a apporté une demi-bouteille de vin avec elle dans la voiture. Elle avait l’intention de mettre fin à ses jours au pont de survol de la N7, mais elle a fini par écraser sa voiture dans un bord.

Un automobiliste de passage, l’infirmière Deirdre Gorman, est venue à son aide et l’a ramenée à la maison. Plus tard, un chauffeur de taxi, Paul O’Callaghan, l’a croisée alors qu’elle s’effondrait contre sa voiture et appelait une ambulance. Les voisins qui ont assisté sur les lieux ont déclaré qu’ils «n’oublieraient jamais la couleur de son visage, elle avait une pâleur mortelle. Elle était jaune et orange.

«Il est tout à fait clair que nous avons affaire à une tragédie aux proportions indescriptibles», a déclaré M. Bowman.

Le procès se poursuit mercredi.