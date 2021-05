Premier ministre de Macédoine du Nord: l’UE risque de perdre son emprise dans les Balkans

Appuyez sur play pour écouter cet article

ATHÈNES – Le Premier ministre de la Macédoine du Nord, Zoran Zaev, a averti l’UE qu’elle avait subi une atteinte à sa réputation dans les Balkans et qu’elle perdrait plus de terrain au profit de puissances rivales si elle ne commençait pas bientôt les négociations d’adhésion avec son pays et l’Albanie.

Les membres de l’UE ont convenu il y a plus d’un an d’entamer des pourparlers avec les deux pays, mais le processus est suspendu, principalement parce que la Bulgarie a bloqué le chemin de la Macédoine du Nord vers la table des négociations. Le gouvernement de Sofia insiste sur le fait que les différends bilatéraux entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord sur la langue et l’histoire doivent être résolus avant que les pourparlers puissent commencer.

La frustration avec l’UE dans la région a été aggravée par les progrès tardifs du bloc dans la fourniture de vaccins contre les coronavirus à ses voisins des Balkans, les incitant à se tourner vers la Russie et la Chine pour des injections à la place.

« Beaucoup de problèmes n’étaient pas ce à quoi nos citoyens s’attendaient et à cause de cela l’euroscepticisme augmente », a déclaré Zaev, un social-démocrate, à POLITICO dans une interview.

Zaev a déclaré que le fait de ne pas entamer des pourparlers affecterait non seulement son pays et l’Albanie, mais également la région des Balkans occidentaux au sens large, qui est maintenant entourée de membres de l’UE et a été le théâtre d’une série de guerres dans les années 1990 alors que la Yougoslavie était déchirée.

Si l’UE n’est pas perçue comme tenant ses promesses dans la région, cela donnerait également au Kosovo et à la Serbie moins d’incitation à résoudre leurs différends dans les pourparlers parrainés par l’UE et rendrait moins probable que la Bosnie-Herzégovine s’attaquera aux réformes nécessaires pour obtenir sa propre adhésion. négociations, at-il soutenu.

Et si le voyage de la région vers l’UE ralentit, a déclaré Zaev, «il y a plus d’espace» pour les autres puissances, citant en particulier la Russie et la Chine.

Zaev a également rejeté l’idée lancée par le commissaire européen à l’élargissement, Olivér Várhelyi, de faire avancer les négociations d’adhésion pour l’Albanie tout en maintenant la Macédoine du Nord en suspens.

Zaev a noté que les chefs des institutions européennes, ainsi que plusieurs États membres de l’UE, ont clairement déclaré ces derniers jours que les deux pays devraient aller de l’avant ensemble. L’Allemagne, la Slovaquie et la Grèce sont parmi celles qui ont clairement indiqué qu’elles ne partageaient pas les vues du commissaire hongrois.

« Il y a un message clair de non découplage et j’espère que la Bulgarie sera raisonnable », a déclaré Zaev.

Zaev a suggéré que Várhelyi avait peut-être tenté de pousser la Macédoine du Nord et la Bulgarie à parvenir à un accord pour répondre aux objections de Sofia. « Je crois toujours aux bonnes intentions et je crois qu’il voulait faire pression sur nous et la Bulgarie pour trouver une solution, si possible », a-t-il déclaré.

Il a exprimé son optimisme quant à la possibilité de trouver une issue à l’impasse avec la Bulgarie, qualifiant les problèmes entre Sofia et Skopje de «non substantiels».

Cependant, le nouveau gouvernement intérimaire de la Bulgarie a averti qu’il n’avait pas le pouvoir de changer la position du pays. Cela semblerait réduire davantage les chances que le différend soit résolu avant le mois de juin, lorsque l’UE s’est penchée sur le début des négociations d’adhésion.

Miser sur Biden

Zaev a déclaré qu’il espérait que les gouvernements occidentaux les plus puissants, y compris la nouvelle administration américaine du président Joe Biden, aideraient à résoudre l’impasse.

S’il n’y a pas de percée, a-t-il averti, le processus d’élargissement sera gelé pendant au moins un an et demi, tandis que des élections auront lieu en Bulgarie et dans les grandes puissances de l’UE, l’Allemagne et la France.

Ce serait un autre coup dur pour la Macédoine du Nord, qui a déployé des efforts considérables pour obtenir l’adhésion aux principales organisations politiques occidentales – changeant même son nom de Macédoine pour mettre fin à un différend de plusieurs décennies avec la Grèce voisine. Ce changement a permis au pays de rejoindre l’OTAN, mais l’UE n’a pas encore tenu sa promesse de pourparlers d’adhésion.

«Tant de sacrifices. Et après cela, l’UE ne tient pas ses promesses? C’est un problème. Nous montrons plus de valeurs européennes et de manières européennes que l’UE », a déclaré Zaev dans l’interview, réalisée lors de sa visite à Athènes la semaine dernière à la fin d’une tournée diplomatique européenne.

«Nous n’avons pas de chance», a-t-il déclaré, souriant amèrement en réfléchissant aux distinctions qui lui ont été données pour mettre fin au conflit de longue date avec la Grèce. «J’ai reçu tellement de récompenses – d’Allemagne, d’Autriche, toutes les récompenses possibles. Seul le prix auquel nous nous attendions, l’intégration européenne, ne vient pas. »

Les sondages de l’année dernière ont montré que le soutien à l’adhésion à l’UE restait élevé en Macédoine du Nord, à 69%. Mais cela représente une baisse de plus de 10 points de pourcentage sur six ans – et Zaev a déclaré que la frustration avait augmenté ces derniers mois à cause des livraisons de vaccins et du retard des négociations avec l’UE.

Concernant les vaccins, Zaev a déclaré que son gouvernement avait payé un prix politique pour avoir fait confiance à la solidarité de l’UE.

«Les vaccins étaient en retard à venir», a-t-il dit. «Nous avons attendu si longtemps et les gens cherchaient à me responsabiliser. C’était une atmosphère vraiment désagréable.

Le gouvernement de Zaev a insisté pendant des mois pour s’en tenir aux vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments de l’UE. Mais il a finalement opté pour des négociations avec la Chine et des dons de la Serbie.

Plus tôt ce mois-ci, Zaev a pris le jab chinois Sinopharm, accompagné de l’ambassadeur de Chine dans son pays.

Le premier envoi de la Macédoine du Nord en provenance de l’UE – via le système COVAX pour le partage de vaccins au niveau international – a atteint Skopje plus tôt ce mois-ci, personnellement livré par le commissaire Várhelyi.

Zaev a noté que la plus grande distance du président serbe Aleksandar Vučić avec l’UE et l’OTAN lui a donné la flexibilité d’agir plus rapidement. Vučić a rapidement contacté la Russie et la Chine pour obtenir des vaccins et son pays a devancé ses voisins – et une grande partie de l’Europe – dans son déploiement de la vaccination.

Malgré tous les revers, Zaev a déclaré qu’il était optimiste que l’UE puisse rapidement récupérer le terrain perdu – si elle entame bientôt les négociations d’adhésion.

« La déception qui est apparue au cours des cinq à six derniers mois peut être récupérée avec un message fort d’élargissement pour les pays qui le méritent, et la Macédoine du Nord et l’Albanie méritent vraiment de passer à l’étape suivante », a-t-il déclaré.