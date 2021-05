LONDRES – Les projets britanniques de criminaliser les campements non autorisés de nomades sont motivés par la «haine raciale» et équivalent à une «assimilation forcée», ont déclaré les législateurs mercredi.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est engagé à traiter les campements non autorisés dans le manifeste électoral conservateur, une promesse inscrite dans le projet de loi sur la police, la criminalité, la peine et les tribunaux, actuellement en cours d’examen au Parlement britannique.

Le projet de loi criminaliserait les nomades vivant sur des terres même là où il n’y a pas d’autre site pour eux, et donne à la police le pouvoir de saisir et de retirer tout bien pertinent, y compris les véhicules, des personnes soupçonnées d’une infraction.

La commission mixte des droits de l’homme du Parlement, présidée par la députée travailliste Harriet Harman, examine actuellement si les propositions enfreignent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui stipule que les gouvernements ne devraient pas interférer inutilement avec le mode de vie d’une personne ou son domicile. . Il indique que les autorités ont l’obligation de fournir des sites adéquats aux Tsiganes, Roms et Gens du voyage.

Marc Willers, avocat au Garden Court Chambers, a déclaré au comité que la législation violerait également l’article 3 de la CEDH, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

«Cela forcerait les Tsiganes et les Gens du voyage dans une position où ils ne peuvent plus exercer leur mode de vie traditionnel et où ils seraient soumis à une vitesse encore plus grande en termes d’expulsion des lieux où ils s’arrêtent», a-t-il déclaré.

Il y a environ 200 000 Roms et Gens du voyage en Grande-Bretagne. Certains d’entre eux ont une vie nomade tandis que d’autres sont installés dans des caravanes. Ce dernier groupe sera le plus durement touché par les propositions, selon Willers, qui représente ces communautés depuis plus de trois décennies.

Les autorités locales britanniques ont manqué à leur obligation internationale de faciliter le mode de vie de ces peuples pendant des décennies, a-t-il déclaré au comité.

«Nous avons ce cycle sans fin de ceux qui n’ont nulle part où stationner légalement leurs caravanes, qui sont déplacés de pilier en poste, effectivement sur une route qui mène à nulle part et dans une situation où ils ne peuvent pas accéder aux soins de santé ou à l’éducation appropriés», Willers mentionné.

Amnesty International UK a appelé à l’abandon complet du projet de loi, «compte tenu de la portée et de l’ampleur des éléments problématiques» qu’il contient. Il a déclaré que le projet de loi est susceptible d’exacerber «la sur-police disproportionnée» des groupes minoritaires, y compris les gens du voyage irlandais.

‘Clou final’

Le journaliste romani Jake Bowers a déclaré au comité que la politique était «motivée par la haine raciale». Si elle est adoptée sans amendement, elle «enfoncerait un dernier clou dans la vie des nomades de ce pays», a-t-il averti.

«Je pense que les conservateurs ont regardé autour d’un pays qu’il n’aime plus ou ne reconnaît plus nécessairement en termes de diversité», a-t-il déclaré. «La raison pour laquelle les gens vivent dans des caravanes, que ce soit sur des sites ou en déplacement, est que nous pouvons vivre en tant que groupes familiaux élargis. Notre culture vient de l’Inde, tout comme notre langue, et nous sommes très fiers de l’avoir maintenue en vie. »

Martin Gallagher, un voyageur irlandais et militant pour les droits des Tsiganes, des Roms et des Voyageurs, a déclaré que le projet de loi équivaut à une «assimilation forcée» et aggravera le manque de campements légaux, qui présentent normalement de mauvaises conditions de santé et de sécurité. Ceux-ci doivent souvent être situés à côté des autoroutes ou des systèmes d’égouts, et Gallagher a déclaré au comité qu’il avait développé de l’asthme chronique après avoir grandi dans l’un d’eux.

Le gouvernement devrait plutôt se concentrer sur «la création de sites durables qui ont le même respect que le club des caravanes de loisirs, où ils peuvent résider dans un endroit propre, sain, durable et sûr», a-t-il déclaré.

Janette McCormick, responsable des Tsiganes, des Roms et des Gens du voyage au Conseil national des chefs de la police, a déclaré que la police ne recherchait pas de nouveaux pouvoirs, décrivant la question comme une question de «planification et d’hébergement» qui «est maintenant devenue une question de police et une question de criminalisation. . »

«Si le projet de loi sur la police est promulgué, nous examinerons comment nous l’appliquerons, mais nous aurons besoin de beaucoup de clarifications que nous espérons que le ministre de l’Intérieur Priti Patel fournira», a-t-elle ajouté.

Les députés travaillistes et du Parti national écossais s’opposent au projet de loi, mais les législateurs conservateurs considèrent les propositions comme une chance de s’attaquer à l’impact des sites illégaux sur leurs électeurs. S’exprimant à la Chambre des communes, le député conservateur Christian Wakeford a déclaré que le projet de loi s’attaquerait au «comportement antisocial extrême» et à la «détresse» des personnes vivant à proximité de sites illégaux, «comme l’utilisation de leurs clôtures comme toilettes ou le vol pour des incendies».

David Johnston, un autre conservateur, a déclaré qu’il recevait régulièrement des plaintes de ses électeurs de Wantage concernant «les abus, le désordre, le bruit toute la nuit et le vandalisme» liés aux camps non autorisés.

«La grande majorité des gens du voyage ne se comportent pas de cette manière, il est donc faux pour l’opposition de dire que le projet de loi criminalise leur style de vie», a-t-il déclaré. «Mais pour la minorité qui se comporte de cette manière, il est juste que nous changions la loi pour pouvoir y faire face.»