Comment l’Europe peut contourner les veto de la Pologne et de la Hongrie

Paul Taylor, rédacteur en chef de POLITICO, écrit la colonne Europe At Large.

PARIS – Les partenaires européens devraient se préparer à un pontage, si nécessaire, pour surmonter le blocage par la Hongrie et la Pologne du paquet de récupération du COVID-19 dont l’UE a un besoin urgent.

Budapest et Varsovie menacent de mettre leur veto au budget à long terme de 1,8 billion d’euros et au fonds de récupération des coronavirus dans une tentative cynique de se protéger de voir les paiements liés au respect de l’état de droit.

Plutôt que de se plier à leurs demandes, les 25 autres États membres de l’UE devraient trouver un moyen de contourner cette tentative de prise d’otages par deux des plus grands bénéficiaires des subventions européennes.

Si le plan de dépenses et de recettes minutieusement négocié n’est pas approuvé à l’unanimité ce mois-ci, l’UE recourra à un financement d’urgence au corps-à-oreille basé sur le budget de l’année précédente. Tous les nouveaux programmes – y compris les subventions aux pays les plus durement touchés par la pandémie et les investissements dans la transition vers une économie numérique sobre en carbone – seraient retardés.

Le duo illibéral de nationalistes conservateurs d’Europe centrale – le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le chef du parti polonais Droit et justice Jarosław Kaczyński – pensent avoir le reste de l’Europe sur un baril. Ils s’attendent à pouvoir forcer leurs pairs à reculer lors d’un sommet à la mi-décembre sur le mécanisme de l’état de droit, qui, selon eux, est une arme politique pour les punir arbitrairement.

Après des années de démantèlement systématique de l’impartialité de leurs tribunaux, de la neutralité des institutions étatiques et de la liberté des médias, Varsovie et Budapest misent sur un compromis de dernière minute pour supprimer ou annuler toute mesure qui conditionnerait les paiements de l’UE à l’indépendance judiciaire.

Ils essaient d’exploiter une urgence de santé publique pour carte blanche continuer à saper les valeurs démocratiques européennes en toute impunité.

Trois voies de contournement possibles ont été identifiées. L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, un libéral de premier plan au Parlement européen, a suggéré de lancer le fonds de relance en tant que soi-disant coopération renforcée entre un groupe d’États volontaires dans le cadre du traité de Lisbonne de l’UE.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a réfléchi à haute voix sur les «options nucléaires» possibles de «rétablir l’UE sans la Hongrie et la Pologne» ou de mettre en œuvre l’ensemble du plan de relance en dehors des traités existants via un accord entre les 25 autres gouvernements.

Des avocats européens chevronnés disent que chacune de ces voies est semée d’embûches juridiques. Le traité stipule que toute coopération renforcée «ne porte pas atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale» et «respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n’y participent pas.»

Surtout, l’unanimité des 27 serait toujours requise pour utiliser les recettes budgétaires de l’UE (appelées «ressources propres» en Euro-speak) pour souscrire à des emprunts conjoints pour le fonds de relance, qui est au cœur de l’accord historique signé en juillet .

Il est possible de créer un véhicule à usage spécial autonome avec des garanties nationales versées pour emprunter de l’argent, comme l’ont fait les pays de la zone euro lorsqu’ils ont créé le mécanisme européen de stabilité, le fonds de sauvetage de la zone euro pour les membres qui perdent l’accès aux marchés financiers. Mais cela ajouterait des responsabilités supplémentaires aux bilans nationaux des pays membres, ce qui irait à l’encontre de l’objectif consistant à tirer parti du budget communautaire.

Néanmoins, pour se prémunir contre l’obstination polono-hongroise, les 25 autres devraient au moins commencer le travail de rédaction juridique pour établir le fonds de redressement en dehors du cadre de l’UE en dernier recours.

Il y a un précédent. En 2011, alors que la survie de la monnaie unique européenne était en jeu, le Premier ministre britannique David Cameron a opposé son veto à un accord européen visant à lutter contre la crise de la zone euro en resserrant la discipline budgétaire.

Indignés par ses tactiques puissantes, les partenaires de l’UE ont contourné la Grande-Bretagne et ont adopté le pacte fiscal en tant que traité intergouvernemental quelques semaines plus tard. Seule la République tchèque s’est rangée du côté du Royaume-Uni. Les autres ont signé l’accord, avec la Commission européenne comme exécuteur.

Ces menaces de contournement sont plus souvent des tactiques pour exercer une pression politique sur des partenaires récalcitrants que des déclarations d’intention réelle.

Il est ironique que ce soit Rutte qui ait invoqué l’idée de sortir du traité. Il y a à peine six mois, des responsables français laissaient entendre que Paris et Berlin pourraient devoir créer un fonds de redressement de 500 milliards d’euros via une coalition de volontaires – si les États frugaux du nord de l’UE comme les Pays-Bas ne renoncent pas à leur opposition aux emprunts conjoints et au versement. l’argent sous forme de subventions plutôt que de prêts. Les «économes» ont finalement acquiescé en échange de garanties sur la manière dont les dépenses seraient supervisées, y compris via un mécanisme d’État de droit.

Il est difficile d’imaginer que l’Allemagne, titulaire de la présidence tournante de l’UE, soit disposée à mettre la Pologne de côté, étant donné la responsabilité historique de Berlin envers son voisin oriental et la profondeur de son intégration économique. La chancelière Angela Merkel a fait de sa priorité absolue la cohésion de l’UE après le vote de la Grande-Bretagne en 2016. Elle répugnera à le partager sur sa montre.

Plusieurs autres États de l’UE hésiteraient à contourner le veto d’un pays membre pour leurs propres raisons, aussi frustrés qu’ils puissent être face au chantage d’Orbán et de Kaczyński.

Chypre, par exemple, a récemment utilisé son veto pour bloquer les sanctions de l’UE contre les fonctionnaires du Bélarus responsables du trucage des élections et de la répression, dans le but d’imposer des mesures plus strictes contre la Turquie en raison du forage illégal de gaz. L’Autriche a retardé le lancement d’une mission maritime de l’UE en Méditerranée centrale pour faire appliquer un embargo sur les armes à la Libye par opposition aux sauvetages de migrants en mer. Les deux ont finalement abandonné leurs objections.

Il n’y a aucun mal à offrir à Varsovie et à Budapest des garanties supplémentaires, si cela les aide à sauver la face et à lever leur blocus. Les assurances pourraient inclure le fait que le mécanisme de l’état de droit sera lui-même soumis à un contrôle judiciaire dépolitisé au sein de l’UE et que le principe de proportionnalité sera respecté.

Mais si la Pologne et la Hongrie sont résolues à empêcher tout lien entre les subventions de l’UE et les normes démocratiques d’indépendance judiciaire, comme le suggère leur rhétorique croissante, alors les autres pays de l’UE doivent être prêts à y faire face.

La Hongrie et la Pologne ont besoin de cet argent. Alors que leur âme soeur idéologique, le président américain Donald Trump, se dirige vers le coucher du soleil, ils n’ont pas d’amis alternatifs à l’UE. En outre, de récents sondages d’opinion suggèrent qu’une nette majorité d’électeurs dans les deux pays est d’accord avec le principe selon lequel l’argent liquide de l’UE doit être conditionné au respect de l’état de droit et soutient fermement l’adhésion à l’UE.

Orbán et Kaczyński doivent être clairement informés, comme l’a été David Cameron pendant la crise de la zone euro: si vous essayez de demander une rançon à l’UE au milieu d’une urgence économique, vous serez contourné.