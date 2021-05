Le retard dans l’atteinte des émissions de carbone nettes nulles menace l’économie, selon la conférence

Une transition désordonnée ou incomplète vers des émissions de carbone nettes nulles pose un risque majeur pour le système financier mondial, a déclaré l’économiste en chef de la Banque centrale européenne, Philip Lane.

«Globalement et pays par pays, si nous avons des plans de transition clairs et stables d’ici 2030 … alors les implications au niveau macro sont relativement faibles», a-t-il déclaré lors de la conférence Dublin Climate Dialogues.

«Beaucoup de choses peuvent arriver, le monde peut s’adapter, les marchés peuvent se réaffecter, les secteurs peuvent s’ajuster… c’est un gros programme de travail, mais nous pouvons mener à bien ce travail», a déclaré le professeur Lane.

Cependant, si la transition est retardée ou incomplète, « cela signifie que nous stockons un ajustement plus important pour plus tard … alors cela devient davantage un facteur de risque macro. »

S’adressant à la même conférence, qui explore la manière dont l’action climatique mondiale peut être intensifiée avant le sommet COP26 de l’ONU en novembre, la climatologue Katharine Hayhoe a déclaré que, sans contrôle, il y avait un risque que la crise climatique déclenche à terme des récessions similaires à celles provoquées. par la pandémie de Covid sur une base annuelle.

Les combustibles fossiles étaient liés à neuf millions de décès prématurés par an, trois fois le nombre de décès de Covid, et dans un scénario où les scientifiques n’étaient pas sûrs des implications à long terme pour la planète. «Tout ce que nous pouvons dire, c’est que plus nous poussons plus loin et plus vite notre planète, plus le risque de surprises vraiment désagréables est grand», a-t-elle déclaré.

‘Efforcez-vous plus fort’

C’était un message renforcé par l’envoyé américain pour le climat, John Kerry, qui a déclaré à la conférence virtuelle: «La vérité est que nous ne faisons pas que faire le travail – encore. Actuellement, si vous faites tout ce que nous avons dit que nous ferions … nous allons encore voir un réchauffement d’environ 3,7 degrés ou plus. Le fait est donc que nous devons nous efforcer encore plus, de toute urgence, de maintenir le réchauffement du globe à 1,5 degré. »

Bien que la tâche dépasse les gouvernements individuels et exigerait plusieurs billions de dollars de financement privé, il a souligné qu’elle offrait des opportunités dont il n’avait pas vu l’étendue au cours de sa vie politique.

Le président des Dialogues, Pat Cox, a déclaré que la réunion avait identifié les questions de politique et de financement climatique devant être abordées lors de la COP26. Après la fin de l’événement jeudi, la Déclaration de Dublin sur le climat sera remise au gouvernement britannique, qui accueille la COP26.

Rendant hommage au Premier ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, M. Cox a déclaré qu’elle avait coupé beaucoup de ce qui pourrait être le brouillard de la COP26 lorsqu’elle a déclaré: «Je ne veux pas de listes de vantardise; Je veux des stratégies réalistes.

«C’était un véritable cri de coeur – un état de première ligne à un désastre loin d’une extinction potentielle», a-t-il ajouté.