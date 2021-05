Confidentiel EU # 201, présenté par Equinor: Conflit israélo-palestinien – L’incursion étrangère de Laschet – Javier Solana

Les attitudes européennes à l’égard du conflit israélo-palestinien, la politique étrangère du candidat conservateur allemand à la chancelière et une discussion avec l’ancien haut représentant de l’UE Javier Solana figurent toutes dans l’épisode de cette semaine.

Rym Momtaz, David M. Herszenhorn et Andrew Gray de POLITICO dévoilent les divisions au sein de l’UE face à la recrudescence de la violence dans le conflit israélo-palestinien. Ils explorent également si l’Europe aurait un grand rôle à jouer dans les efforts de résolution du conflit, même si elle pourrait parler d’une seule voix.

Armin Laschet, le successeur potentiel d’Angela Merkel, a exposé sa vision de la politique étrangère dans un grand discours cette semaine. Matthew Karnitschnig de POLITICO résume les points clés et examine les principales lignes de démarcation entre Laschet et les Verts, les plus grands rivaux des conservateurs dans les sondages.

Javier Solana a tout à fait le CV politique – ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, secrétaire général de l’OTAN et chef de la politique étrangère de l’UE. Ces jours-ci, il est toujours très branché sur les affaires internationales, en tant que président du Centre espagnol pour l’économie mondiale et la géopolitique (EsadeGeo). Il a parlé à Andrew du conflit israélo-palestinien, de son désaccord avec son vieil ami Joe Biden sur la Chine et de l’avenir de la défense européenne. Il avait également une recommandation de livre pour les auditeurs de EU Confidential.