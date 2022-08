Le dérèglement climatique est déjà là, tout le monde semble le voir, mais personne ne se sent réellement concerné, les épisodes se répètent un peu partout sur notre territoire national, mais plus dans le sud en particulier.

Intempéries en Corse, état d’urgence décrété depuis hier, par le Ministre de l’intérieur. Les intempéries se renouvellent et une nouvelle fois en Corse, la population paie son tribut, au moins 5 personnes sont décédées, par les orages d’une violence inouïe qui se sont abattus sur l’ile, et en plus des personnes mortes, il faut compter un peu plus d’une vingtaine de blessés.

La corse est repassée en vigilance orange ‘pluie et inondations” depuis hier après midi 16 heures, mais d’autres évènements pluvieux étaient attendus, et c’est pour cela que des messages forts ont été passés auprès des campeurs et des riverains, qui en fait sont les plus exposés, la préfecture leur demande de veiller à se mettre à l’abri.

Découvrir un système d’alerte des populations de Clever Technologies

Les autorités de l’Etat se mobilisent A la demande du président de la République, le Ministre de l’intérieur s’est déplacé sur l’ile et a voulu plus ou moins rassurer la population, bien que les bateaux retournés et les campings saccagés sont nombreux, on parle même d’une kayakiste qui aurait perdu la vie.

A tel point qu’une cellule de crise interministérielle a été organisée à Brégançon, lieu de vacances de notre président Emmanuel Macron, où il a été rejoint par la première ministre Elisabeth Borne, tous ont exprimé le soutien à la Corse et au peuple Corse, message relayé par les réseaux sociaux.

Grêles, Orages, Pluies diluviennes, et vents forts des pointes à 224 km/heures ont été relevés, et pour mieux suivre, il convient de consulter le site de VigiMeteoFrance, car c’est tout le sud de la France qui est concerné par les intempéries ( Surtout dans la partie Var et Alpes de Haute Provence), et les dégâts sont déjà nombreux et conséquents.

Polémique sur le déclenchement des alarmes, selon les journaux.

Néanmoins une polémique semble poindre à l’horizon (voir Huffington Post de ce jour) et Gérard Darmanin, a dit vouloir demander une enquête Corse, ou du moins une demande d’information, car d’après certains spécialistes Meteo France aurait beaucoup trop tardé à lancer les procédures d’alerte, qui selon certaines autorités auraient été sous-estimées.

Sans vouloir en rajouter, les rafales de cette puissance, ont surpris la corse au petit matin, une situation exceptionnelle et très difficilement prévisible, pour les modèles numériques habituels, et de telles valeurs n’ont jamais été observées auparavant (selon les propos du responsable de la prévision, Christophe Morel).

Mais il n’y a pas que le sud de concerné par les pluies.

Paris a aussi subi un orage à l’intensité inattendue, de nombreux garages et certaines stations de métro, se sont retrouvés inondés, et les habitants ont été pris au dépourvu, moins violents que dans le sud, mais les perturbations ont été d’importance, et ont angoissé la population.