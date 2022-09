Fear and Greed Index : un outil pour mesurer les tendances du marché des cryptos

Face aux aléas du marché des cryptos, les investisseurs sont friands d’outils leur permettant de mesurer les tendances du moment.

C’est en cela qu’un intérêt particulier est accordé au Fear and Greed Index qui semble être une bonne solution pour investir sereinement.

Focus sur cet outil que beaucoup d’investisseurs utilisent pour maitriser le marché des cryptos.

Un outil pour comprendre le sentiment du marché

Pour bien faire vos investissements en cryptos, vous pouvez utiliser Fear and Greed Index. Il s’agit d’un outil qui tente de chiffrer le mieux possible le sentiment des marchés. En fait, on estime que lorsque la peur (Fear en anglais) domine sur les marchés, le prix d’une devise cryptographique, a tendance à baisser. Par compte, quand l’avidité ou la cupidité (Greed) prend le dessus, cela est bénéfique au cours de la crypto.

Une échelle de 0 à 100 considérée

Si vous décidez de suivre les tendances du marché en vous fiant au Fear and Greed Index, vous devrez considérer une échelle allant de 0 à 100. Notez que plus la valeur de cette échelle est élevée, plus les investisseurs sont avides.

A contrario, les valeurs faibles de l’indice sont le signe que les investisseurs sont devenus prudents ou que le sentiment du marché est devenu défavorable au risque. Si la valeur est de 50, cela veut simplement dire que les investisseurs sont neutres.

En regardant dans les données historiques, on se rend compte que le 23 mars 2020, lors de la crise du COVID-19, le Fear and Greed Index était descendu jusqu’à 12. Les graphiques de cette période révèlent une flambée des valeurs refuges, comme le yen japonais.

En accordant de l’importance aux informations fournies par l’outil, vous pouvez prendre de bonnes décisions pendant les périodes de forte volatilité des marchés.

Voici la grille de lecture sur la base de laquelle les valeurs de l’indice sont interprétées :

0 à 24 = Peur extrême,

25 à 49 = Peur,

50 à 74 = avidité,

75 à 100 = avidité extrême.

Changement constant de l’indice

Il est bon de noter que le Fear and Greed Index change tous les jours, ce qui est logique puisque le marché des cryptos est volatil. Lorsqu’une hausse du marché est enregistrée, l’indice augmente naturellement.

Par contre en cas d’effondrement du marché, une baisse automatique de l’indice s’en suit. Découvrir plus d’information sur comme Gala crypto et avoir toutes les informations essentielles

Les scores sont particulièrement basés sur les facteurs suivants :

La volatilité : elle renseigne sur l’enthousiasme créé par le marché. On la calcule sur la base d’une mise en rapport du rabattement et des moyennes des valeurs d’un actif sur 30 et 90 jours. Elle est considérée à 25% dans l’expression de l’indice.

Le volume du marché : ce facteur est également pris en compte à 25% par le Fear and Greed. De grands volumes d’achat indiquent que le marché est particulièrement avide.

L’analyse des réseaux sociaux : ce paramètre est considéré à 15% par l’indice. L’analyse des réseaux sociaux est particulièrement importante pour le marché des cryptos. On y obtient de précieuses informations quant aux sentiments des investisseurs.

Les sondages : ils sont considérés à 15% par l’indice.

La dominance : pour le calcul du Fear and Greed, est également prise en compte l’observation de la part de capitalisation de marché d’un actif, notamment le Bitcoin, sur le reste des crypto devises. Ce facteur compte pour 10% dans l’indice.

La tendance : à partir de l’analyse des recherches Google relatives aux termes liés au Bitcoin et aux autres cryptos, on peut se faire une idée des tendances. C’est un paramètre qui est pris en compte à 10% par le Fear and Greed Index.

Ce qu’il faut garder en tête est que cet indicateur a été créé principalement pour sensibiliser les investisseurs sur les sentiments du marché. Cet indice est simplement le reflet de ce que la majorité des investisseurs ressent.

En s’y fiant, on peut savoir si le marché est actuellement dans une bonne phase ou si ce n’est pas le cas. Même s’il est difficile de prédire le marché des cryptos, le Fear and Greed Index permet d’avoir de bonnes raisons d’être confiant ou d’être plutôt méfiant.

Les limites du Fear and Greed

En s’appuyant sur le Fear and Greed Index, un investisseur peut anticiper les tendances en ce qui concerne le trading des crypto monnaies. Toutefois, cet indice ne permet pas de déterminer les niveaux précis des creux ou des sommets locaux importants.

Les experts conseillent de s’en servir avec prudence afin d’éviter les mauvaises appréciations du timing en concernant un retournement haussier ou baissier. En outre, il est très important de veiller à éviter une évaluation erronée de la durée et de l’ampleur d’une hausse ou d’une baisse à venir. Car cela peut avoir des conséquences regrettables.

Si vous avez décidé de trader les cryptos en vous basant sur le Fear and Greed Index, gardez en tête que cet indicateur est loin d’être une baguette magique. Il ne s’agit pas non plus d’une carte précise permettant d’avoir une visibilité nette sur les fluctuations d’une crypto monnaie. Il est plus réaliste de le considérer comme une boussole qui oriente vers les bonnes décisions à prendre.

Aussi, le Fear and Greed Index est intéressant pour les prédictions à court terme. Par contre, il ne fonctionne pas de façon satisfaisante dans un contexte d’analyse à long terme des périodes du marché des crypto monnaies.

La meilleure attitude est de compléter l’outil avec d’autres indicateurs ou applications de trading. Utilisé seul, le Fear and Greed Index peut ne pas être pertinent dans certains cas.