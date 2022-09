Tiny House : comprendre tous les avantages de cette petite maison ?

Et c’est justement à ce principe que répond la Tiny House.

Mais concrètement, qu’est-ce qu’une Tiny House ? Quels sont ses avantages de façon générale et plus précisément sur la planète ?

Nous vous invitons à trouver des éléments de réponse dans cet article.

Qu’est-ce qu’une Tiny House ?

En premier lieu, Tiny House est une expression anglaise. Tiny signifie minuscule et House, maison.

En effet, une Tiny House est une petite maison mobile ou tractable. Faite en bois, petite et bien équipée, cette maison permet d’allier simplicité de vie à la sauvegarde de l’environnement.

La Tiny House a ses caractéristiques propres à elle :

Mobilité ;

Durabilité ;

Ecologie, etc.

Explication du concept et historique de la Tiny House

La micro-maison est née d’un simple concept, qui par la suite, deviendra une conviction on ne peut plus noble.

Comprendre le concept

Le concept de la Tiny House émane des Etats-Unis dans les années 2000. Jay Shafer, un entrepreneur originaire des Etats-Unis et ses trois comparses ont permis à la première Tiny House de voir le jour.

Bien qu’au début, cette micro-maison n’avait pas reçu l’approbation de tout le monde, le mouvement s’est intensifié par la suite. Le concept est simple à comprendre et se résume à :

La facilité de vie ;

La simplicité ;

La sobriété volontaire.

L’essor de la Tiny House

Malgré les réticences vis-à-vis de ce type d’habitation, l’ouragan Katrina de 2005 et la crise économique de 2007 vont permettre à la Tiny House de connaitre son premier essor. A la suite de la catastrophe naturelle, beaucoup de familles étaient dépourvues d’habitation.

La construction des Tiny House a été la clé pour reloger des familles dans le besoin et financièrement en difficulté.

Quels sont les avantages de la Tiny House ?

Conçu avec du bois, ce type de maison est habitable toute l’année. Isolation, étanchéité à l’air, électricité, eau chaude, chauffage, ventilation mécanique, etc., les micro-maisons répondent à toutes les exigences d’une maison normale. L’optimisation de l’espace représente un véritable challenge.

Une maison moins coûteuse

La Tiny House est construite à base de matériaux recyclables. Le faible coût de cette maison est remarquable. Elle permet d’alléger le budget logement, car les besoins d’un terrain constructible et d’un permis de construire ne sont plus à l’ordre du jour. Par conséquent, une faible taxe à payer et donc moins de charges pour le propriétaire de maison.

Une habitation respectueuse de l’environnement

La construction d’une Tiny House suit strictement un processus de fabrication artisanale et sans danger sur la planète. Les matériaux naturels de proximité, écologiques ou biosourcés sont majoritairement utilisés.

Pour toutes les personnes qui ont à cœur de réduire leur empreinte écologique, plus qu’une solution, cette maison est une réponse écoresponsable à adopter.

La mobilité de la Tiny House, une liberté pour ses habitants

Mobile et tractable, la Tiny House permet de retrouver du temps pour soi, pour les autres et ainsi de redécouvrir les simples plaisirs et bonheurs de la vie. Comme un escargot ou une tortue avec sa carapace, vous avez votre maison sur le dos, capable de vous emmener à divers horizons.

Elle s’adapte aux différents changements et aux opportunités qui se présenteront à vous toute votre vie. Vous pourrez partir en vacances par exemple avec votre Tiny House. Cela vous permet d’économiser sur l’hébergement et le transport.