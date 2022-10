Pénurie de carburant : Applications pour trouver de l’essence.

En toute situation de pénurie, on note toujours une sensation de panique qui s’empare des uns et autres.

La pénurie de carburant est une situation qui peut mettre tous les automobilistes dans un embarras certain.

Pénurie de carburant 17 Octobre 2022

Heureusement, il existe des Applications pour trouver de l’essence très pratiques qui aident à trouver les stations d’essence capables d’assurer l’approvisionnement en essence ou en gasoil.

Découvrez à travers cet article les applications pour trouver de l’essence en cas de pénurie.

Trouver de l’essence avec l’application Essence/Gasoil Now

C’est l’application qui vous aide à trouver de l’essence ou du gasoil moins cher, c’est aussi l’application qui vous permet de trouver des stations dans votre environnement disposant du carburant.

En situation de pénurie de carburant, il n’est pas aisé de pouvoir faire le plein de sa voiture ou de sa moto. L’application Essence/Gasoil Now demeure un grand atout dans ce cas.

Comment avoir alors l’application Essence/Gasoil Now sur son smartphone ? Très simple ! Pour les utilisateurs d’iPhone, il vous suffit d’aller dans l’App Store, écrire le nom de ladite application dans la barre de recherche pour la télécharger. Pour ceux disposant du système Android sur leur smartphone, ils peuvent aller télécharger cette application dans Google Play store.

Téléchargeable gratuitement et facile à l’usage, Essence/Gasoil Now est la meilleure application actuelle en termes de performances et de flux du nombre de téléchargements. Dans la pratique, Essence/Gasoil Now dispose d’un système de géolocalisation qui permet de géolocaliser l’utilisateur de l’App. Elle met ensuite à la disposition de ses utilisateurs, toutes les stations les plus proches avec la précision de la disponibilité du carburant ou pas.

À partir des informations recueillies, cette application propose à ses utilisateurs en plus des stations de proximité, les stations les moins chères. Si vous aviez du mal à gérer vos soucis d’approvisionnement en carburant, Essence/Gasoil Now vous apporte la solution intelligente qu’il vous faut.

Trouver de l’essence avec l’application Essence & Co

Voulez-vous trouver une station moins chère et proche de chez vous ? Voulez-vous éviter les pannes d’essence et vaquer en toute quiétude à vos occupations ?

Sachez que l’application mobile Essence & Co répond aisément à toutes ces préoccupations.

En fonction du type de carburant que votre moto ou voiture consomme, l’application Essence & Co vous donne toutes les informations nécessaires en rapport avec la disponibilité et le prix dudit carburant.

En effet, Essence & Co est une application mobile téléchargeable sur Android et sur ios gratuitement. Fort de son vaste réseau d’utilisateurs, elle fait partie des meilleures applications de gestion de pénurie de carburant. Essence & Co dispose d’une plateforme facile à utiliser et offrant la possibilité de géolocaliser l’utilisateur tout en lui fournissant la liste des stations de son environnement immédiat.

Avec l’application Essence & Co, plusieurs angles de filtres vous sont proposés dans les paramètres. Le filtre par défaut est celui lié aux stations se trouvant à moins de 2 km de votre position et proposant le Sans Plomb 95 le moins coûteux. Vous avez la possibilité de changer ce filtre dans les paramètres de l’application Essence & Co.

Ainsi, vous pouvez choisir le type de carburant qu’utilise votre véhicule ou moto, la station la moins chère, la distance maximale que vous êtes en mesure de parcourir avant de trouver une station. Les prix listés sont régulièrement mis à jour par les différents utilisateurs pour le bien de tous.

Trouver de l’essence avec l’application Gaspal

Téléchargeable gratuitement sur l’App Store et sur Google Play store, cette application est aussi un atout de taille dans la gestion des pénuries de carburant.

Utilisant le système de géolocalisation (GPS) de votre smartphone, elle vous affiche toutes les stations de proximité pratiquant un prix moindre, selon le type de carburant que votre voiture consomme.

Elle fait également le tri en combinant plusieurs paramètres pour vous offrir des informations fiables et actualisées à temps.

En somme, plusieurs applications mobiles sont disponibles pour trouver les stations de proximité affichant un meilleur prix et disposant de carburant. Il faut donc en adopter une, en tenant compte des différentes caractéristiques.