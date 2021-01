Coronavirus: 6110 nouveaux cas signalés, selon le Nphet, il pourrait y avoir 400 patients en soins intensifs en quelques semaines

Six autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique. Cela porte à 2 265 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 6 110 cas confirmés de la maladie, portant à 107 997 le nombre total de cas dans la République.

Lundi après-midi, il y avait 776 patients Covid-19 à l’hôpital, dont 70 en USI. Il y a eu 92 autres hospitalisations au cours des dernières 24 heures.

Sur les cas de lundi, 3655 étaient à Dublin, 323 à Kildare, 291 à Cork, 234 à Limerick, 137 à Louth et 1470 étaient répartis entre les autres comtés.

L’âge moyen des cas est de 38 ans et 65% ont moins de 45 ans. Dix pour cent avaient plus de 65 ans.

À la mi-janvier, il pourrait y avoir une «possibilité» de 1 500 à 2 000 personnes à l’hôpital, dont 200 à 400 en unité de soins intensifs, selon les projections de modélisation présentées par Nphet lors d’un briefing lundi soir.

Ces scénarios se présenteront à moins que tout le monde n’adhère aux restrictions actuelles, a averti le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet.

Alors que l’incidence sur 14 jours est de 583 cas pour 100 000 personnes, le taux réel, compte tenu des cas retardés, est d’environ 700 à 800, a-t-il déclaré.

C’est plus élevé que lors de la première poussée de la maladie, lorsque l’incidence réelle était estimée à 600. Cependant, le pic pourrait ne pas durer aussi longtemps qu’au printemps, a-t-il ajouté.

Selon le groupe d’âge, l’incidence la plus élevée est chez les 19 à 24 ans, suivis des adultes plus âgés jusqu’à 65 ans. L’incidence est plus faible chez les plus de 65 ans et chez les 13 à 18 ans, et la plus faible de toutes chez les jeunes enfants.

Plus concerné

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a plaidé auprès des dirigeants et des organisations des communautés à travers le pays pour aider les gens à se conformer aux conseils de santé publique.

«Nous devons restreindre nos mouvements, nous devons limiter les personnes avec lesquelles nous interagissons en dehors de nos foyers, si nous voulons supprimer le virus et maintenir nos services essentiels.»

Se déclarant plus préoccupé qu’il ne l’était à aucun moment de la pandémie jusqu’à présent, le Dr Holohan a exhorté les gens à mettre de côté les débats en faveur d’une concentration sur ce qui peut être fait pour arrêter collectivement la propagation des infections.

Il a mis en garde contre un impact significatif sur la mortalité, sur la fourniture de soins de santé et sur l’implication pour la fourniture continue de l’éducation à partir des niveaux élevés de transmission.

Ce niveau d’infection «met de nombreuses personnes dans les hôpitaux et dans les salons funéraires», a-t-il commenté.

Le Dr Holohan a déclaré que même si l’incidence chez les écoliers était inférieure à celle des autres groupes d’âge, elle avait augmenté très rapidement. Nphet était plus préoccupé par les niveaux de transmission dans ce groupe qu’il y a une semaine.

«Nous sommes préoccupés par notre capacité à assurer la fourniture continue de l’un des principaux services publics que nous avons tenté de protéger, et l’éducation en fait partie.»

L’incidence de la maladie dans la communauté est maintenant à un niveau où les personnes vulnérables doivent rester à la maison à moins que cela ne soit absolument indispensable, selon le médecin en chef adjoint, le Dr Ronan Glynn.

Le HSE va réduire les services non essentiels dans les hôpitaux pour adultes afin de faire face à l’augmentation des admissions de Covid-19, a confirmé son directeur national des opérations aiguës, Liam Woods. Cela sera revu chaque semaine, a-t-il déclaré.

Vaccin

Les responsables de la santé ont recommandé de ne pas retarder l’administration de la deuxième dose du vaccin Covid-19 afin que davantage de personnes puissent être vaccinées.

Le Comité consultatif national de l’immunisation a décidé de ne pas allonger l’écart entre les deux doses du vaccin Pfizer / BioNTech afin que davantage de personnes puissent bénéficier de la protection partielle offerte par une dose.

Le comité a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour cette approche, qui est suivie par le Royaume-Uni et à l’étude par d’autres pays.

Le professeur Karina Butler, présidente de Niac, a déclaré que retarder une deuxième dose semblait être une chose raisonnable à faire, mais le comité a constaté qu’il n’y avait «pas beaucoup de preuves» pour cela à partir des données des essais.

Étant donné que le vaccin est administré dans la première phase au personnel de santé de première ligne et aux personnes vulnérables dans les maisons de soins, «vous ne voulez en aucun cas compromettre l’efficacité du vaccin». Le comité garderait la proposition à l’étude, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que des discussions étaient en cours sur l’extraction de six doses de chaque flacon de vaccin Pfizer / BioNTech, au lieu des cinq recommandées. Elle a dit que c’était «techniquement possible» et que si six doses complètes pouvaient être obtenues à partir du flacon, elles devraient être utilisées.

Écoles

Les chiffres viennent alors que des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré à l’europe-infos.fr qu’il est maintenant plus que probable que les écoles resteront fermées au-delà du 11 janvier. Certaines sources s’attendent à au moins une semaine supplémentaire de fermeture et éventuellement deux.

La plupart des ministres croient en privé que le Cabinet décidera mercredi de retarder la réouverture des écoles, bien que les fonctionnaires puissent être invités à examiner le maintien de certaines écoles ouvertes au niveau 5, comme les écoles défavorisées ou d’autres écoles spéciales.

Il est entendu qu’il y a aussi des conversations à un niveau supérieur sur la question de savoir si la construction doit rester ouverte ou non pour le reste du verrouillage de niveau 5.