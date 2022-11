Karim Benzema Forfait pour la coupe du Monde 2022 au Qatar

Après l’officialisation de l’équipe de France de Football, le Ballon D’or 2022, Karim Benzema est revenu sur son forfait pour la Coupe du monde 2022.

Sur son compte Twitter, l’attaquant des Bleus a expliqué ce renoncement par un désir de “penser à l’équipe” et “de laisser (sa) place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe”.

Forfait : Karim Benzema Ballon D’or 2022 Absent de la Coupe du Monde 2022

Karim Benzema est un footballeur international français évoluant au poste d’avant-centre au Real Madrid. Portant le numéro 9, il a été surnommé “KB9” ou El Nueve en Espagne.

Benzema est né le 19 décembre 1987 à Lyon et a commencé sa carrière de jeune à l’âge de 8 ans avec le club local de Bron Terraillon SC. Il rejoint ensuite l’Olympique Lyonnais et se fait rapidement remarquer par ses prouesses de buteur, devenant le plus jeune joueur à marquer un but en Ligue 1 à 16 ans. Ses performances impressionnantes ont attiré l’attention du Real Madrid qui l’a fait signer en 2009, où il est devenu instantanément une partie intégrante de leur équipe

Depuis son arrivée au Real Madrid, Benzema a gagné il a remporté de nombreux trophées, dont quatre Ligas, deux Copas del Rey et trois Ligues des champions. En outre, il est devenu l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du Real Madrid avec plus de 250 buts pour le club.

Benzema a également obtenu 81 sélections en équipe de France depuis ses débuts en 2007, marquant 27 buts et représentant la France à l’Euro 2008, à la Coupe du monde 2010 et à l’Euro 2016, où elle a atteint la finale. Avec son sens du but, ses excellents dribbles et ses superbes passes, Benzema est largement reconnu comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération. C’est sans aucun doute un grand joueur qui continue à se faire un nom saison après saison. Karim Benzema est une étoile qui va briller pendant un long moment.

Sources Karim Benzema Forfait au mondial 2022 :

Blessé à la cuisse, Karim Benzema souffre d’une déchirure | lequipe.fr

Karim Benzema, blessé, ne disputera pas le Mondial 2022 | lemonde.fr Coupe du monde 2022 : blessé à une cuisse, Karim Benzema déclare forfait pour toute la compétition au Qatar. Après une longue phase d’incertitude, l’attaquant de l’équipe de France KB9 a été contraint de jeter l’éponge, samedi. | francetvinfo.fr

Qu’est ce que la récompense du Ballon D’or ?

Le Ballon d’or est un prix annuel décerné au meilleur joueur d’un tournoi ou d’une compétition particulière. Il est décerné par des représentants des médias, des entraîneurs et des capitaines d’équipes nationales, ainsi que par des sondages en ligne auprès de fans de football du monde entier.

L’exemple le plus prestigieux de ce prix est le Joueur mondial de la FIFA de l’année, qui a été remporté par des superstars telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ces dernières années.

En 2022, Karim Benzema a reçu le Ballon d’or pour ses performances, rejoignant Zinedine Zidane comme l’un des deux seuls joueurs français à l’avoir fait. Cela en dit long sur les compétences et le talent de Benzema sur le terrain. Il mérite vraiment toute la reconnaissance qu’il reçoit?

