Covid-19: le Cabinet s’apprête à approuver l’assouplissement de nombreuses restrictions en matière de pandémie à partir du 10 mai

Le Cabinet est sur le point d’approuver un plan visant à alléger considérablement les restrictions de Covid-19 au cours des prochaines semaines, mais un haut ministre a averti qu’il devra être révisé si le nombre d’infections augmente avec la reprise de l’activité économique et sociale.

Les membres du sous-comité du Cabinet sur Covid-19 ont recommandé hier soir une levée plus rapide que prévu des bordures, qui à partir du 10 mai verrait l’interdiction des voyages inter-pays levée, les services personnels tels que la réouverture des coiffeurs sur rendez-vous et les groupes plus importants seraient autorisés à se réunir. en plein air.

Les services religieux reprendraient également à partir de cette date, mais avec des contraintes de présence, tout comme la formation des équipes sportives.

Dans le cadre de ce plan, qui repose sur les attentes selon lesquelles le déploiement du vaccin sera considérablement accéléré et que les infections ne vont pas augmenter, les points de vente au détail seraient en mesure d’offrir des services de clic et de collecte à partir de la même date avant une reprise plus large des entreprises le 17 mai.

On s’attend à ce que l’hospitalité en plein air, y compris les restaurants et les pubs, reprenne le 7 juin tandis que les hôtels rouvriraient le 2 juin. Les gymnases et les piscines rouvriraient également à partir du 7 juin.

Des sources bien placées ont déclaré que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) avait informé que les visiteurs d’un autre foyer pourraient être autorisés à partir du 7 juin. L’avis ne fait aucune référence au statut vaccinal des personnes impliquées dans ces visites, ce qui soulève la perspective d’un mélange de ménages non vaccinés début juin.

Cependant, il est prévu qu’un «bonus vaccinal» entrera en vigueur beaucoup plus tôt, probablement à partir du 10 mai, permettant des visites dans les ménages vaccinés par des personnes non vaccinées, et des restrictions plus souples sur le mélange entre les ménages vaccinés qui peuvent être totalement ou partiellement vaccinés.

Rencontres en plein air

Il est en outre entendu que les limites de la taille des rencontres en plein air ne compteront pas les enfants de moins de 12 ans. rencontres familiales en plein air. Les réunions en plein air peuvent également être autorisées de plus de six personnes, si elle ne dépasse pas trois ménages mixtes.

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que Nphet avait indiqué que les changements proposés étaient considérés comme ayant un niveau de risque «faible à modéré», mais il a averti que «si les chiffres grimpent, nous changerons le plan».

Il a dit qu’il espérait que les changements, qui devaient être approuvés par le Cabinet cet après-midi, représentaient «la lumière au bout du tunnel» après 14 mois difficiles, mais a souligné que le public devrait encore être conscient des risques posés par la maladie.

«Nous ne sommes pas sortis du bois, mais nous y sommes en partie», a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast.

M. Coveney a par la suite déclaré à Morning Ireland de RTÉ que le gouvernement voulait s’assurer que cette fois «nous ne devions plus revenir (aux restrictions)».

« Je pense que Nphet l’a compris ici, la décision du gouvernement sera prise sur le dos de conseils de santé publique bien réfléchis et clairs », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il serait surpris si le Cabinet modifiait l’un des changements proposés.

«Nous devons donner aux gens autant de certitude que possible … Nous devons garder les gens avec nous, ils sont fatigués, frustrés et inquiets pour leur entreprise.»

Le calendrier plus rapide de l’assouplissement des restrictions a été établi après des semaines d’échanges entre les responsables de la santé et le gouvernement et tous les détails seront probablement exposés par le Taoiseach Micheál Martin, le Tánaiste Leo Varadkar et le chef du Parti vert Eamon Ryan après la réunion du Cabinet.

Plan à moyen terme

Des sources gouvernementales s’attendent également à ce que le Taoiseach présente un plan à moyen terme traitant de questions stratégiques telles que l’aviation, les vaccins de rappel, le plan à plus long terme pour le soutien économique et le retour de l’apprentissage en personne pour les collèges et les universités dès le début du prochain cycle universitaire. an.

Les institutions culturelles telles que les musées, les galeries et les bibliothèques doivent rouvrir le 10 mai dans le cadre du plan, mais la tenue d’événements dans de tels lieux ne devrait pas être autorisée à ce stade.

Jusqu’à 50 personnes seraient autorisées à assister aux cérémonies de mariage à partir du mois prochain, mais seulement six seraient autorisées aux réceptions en salle, passant à 25 en juin selon les propositions.

La capacité des transports publics passera à 50% le 10 mai, contre la limite actuelle d’un quart, et Irish Rail et Dublin Bus ont l’intention de revenir à des horaires complets lundi prochain.

Il est entendu que les responsables de la santé publique pensent qu’un nouvel assouplissement des restrictions à partir de juillet dépendrait du déploiement et de l’adoption du vaccin, ainsi que des nouvelles preuves concernant les nouvelles variantes de Covid. Les dates exactes étaient encore en cours de travail hier soir, mais on pense qu’une approche similaire de levée progressive des restrictions sera à nouveau répétée à ce stade.

Il est peu probable que les voyages à l’étranger reprennent dans une large mesure avant la fin de l’été, mais M. Coveney cherchera à ce que la production de passeports soit considérée comme un service essentiel, étant donné qu’il y a un arriéré d’environ 89 000 demandes.