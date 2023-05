Casse Marine et Epur : un éco circuit du nautisme avec Aper

En dehors des industries de transformation, le secteur des transports aériens, routiers ou encore maritimes fait également partie de ceux possédant un impact de taille sur l’environnement.

Concernant les bateaux, qu’ils soient destinés à une activité commerciale, à la pêche ou encore à des voyages de plaisance, il est important de noter le possible impact qu’ils pourraient avoir sur leur environnement aux différentes étapes de leur vie et plus précisément en tant qu’épave.

En effet, constitués de pièces difficilement dégradables et en général fabriquées suite à des processus peu écologiques, les bateaux en fin de vie pourraient à n’en point douter représenter de véritables dangers pour l’environnement si un traitement adéquat n’est pas fait des pièces et systèmes les constituant.

Afin d’apporter une solution efficace à ce problème, l’entreprise Casse Marine Enlèvement en association avec Epur Méditerranée s’est donné pour mission de contribuer à la préservation de l’environnement grâce à la mise en place d’un circuit écologique de traitement des épaves des navires de plaisance. En quoi consiste cette collaboration et quels sont les avantages qui en résultent ?

Casse Marine Enlèvement et Epur Méditerranée : une collaboration pour un secteur nautique transformé

Comme il a été mentionné plus haut, le partenariat né entre Casse Marine Enlèvement et Epur Méditerranée répond à une volonté de contribuer à la mise en place d’une économie circulaire dans le domaine du transport maritime et plus précisément en ce qui concerne les navires de plaisance.

Les avantages de ce partenariat aussi bien pour l’environnement que pour les propriétaires de bateaux sont réels. Il s’agit d’une collaboration qui représente la promesse d’un secteur nautique plus écologique et plus rentable pour ses différents acteurs.

Casse Marine Enlèvement et Epur Méditerranée : des rôles complémentaires pour des résultats optimaux

Casse Marine Enlèvement et Epur Méditerranée sont deux acteurs qui interviennent dans le secteur nautique avec des rôles respectifs bien précis.

Que dire du rôle de Casse Marine Enlèvement ?

Casse Marine Enlèvement est une entreprise de casse nautique qui propose une multitude de services dans le secteur nautique en France, dans toute l’Europe et ailleurs dans le monde. Cette entreprise intervient dans la vente de bateaux neufs ou d’occasion, dans la vente de pièces détachées, dans l’immatriculation de bateaux ou encore dans l’enlèvement et la destruction des bateaux en fin de vie.

Le rôle de Casse Marine Enlèvement dans le partenariat avec Epur Méditerranée consiste de ce fait à l’enlèvement des épaves de bateaux et à la récupération de tous les éléments encore capables d’être utilisés afin de donner vie à d’autres équipements nautiques. L’étape du tri des pièces détachées est donc assurée par ce professionnel qui propose des services de qualité qui tiennent compte de différentes normes en vigueur dans le secteur nautique.

Casse Marine Enlèvement garantit une seconde vie aux bateaux destinés à la destruction par l’association Aper. Il s’agit donc d’un projet d’envergure qui fait intervenir différentes structures spécialisées dans le domaine. Découvrez plus d’informations concernant cette entreprise sur https://casse-marine.fr/.

Epur Méditerranée : quel rôle pour un partenariat réussi ?

Epur Méditerranée est quant à elle une entreprise spécialisée dans la récupération et la transformation de différents types de matériaux. Elle a donc pour rôle de garantir la destruction des bateaux en fin de vie récupérés par Casse Marine Enlèvement. Elle procède ensuite à la dépollution de ces bateaux pour un tri sécurisé des pièces détachées encore utilisables.

Quels sont les principaux avantages de l’économie circulaire née de cette collaboration ?

La collaboration née entre ces différents acteurs est un moyen de redonner vie à des bateaux de plaisance désormais inutilisables. Grâce à la présence internationale de l’entreprise Casse Marine Enlèvement sur le Net, les impacts de cette collaboration vont bien au-delà de la France et même de l’Europe.

Les principaux avantages découlant de ce projet novateur sont les suivants :