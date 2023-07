Microsoft Teams sous le feu des projecteurs : enquête européenne sur un possible abus de position dominante

Sommaire







L’Europe s’intéresse à Microsoft Teams et son intégration dans la suite Microsoft 365

La Commission européenne a récemment annoncé l’ouverture d’une nouvelle enquête pour déterminer si Microsoft a violé les régulations antitrust en vigueur sur le continent avec Teams, son application de communication collaborative. Cette dernière est intégrée à la suite Microsoft 365, ce qui pourrait constituer un abus de position dominante.

La Commission craint que Microsoft n’accorde à Teams un avantage en matière de distribution en ne donnant pas aux clients le choix d’inclure ou non l’accès à ce produit lorsqu’ils s’abonnent à ses suites de productivité.

Le contexte de l’enquête et les soupçons pesant sur Microsoft

L’enquête de la Commission doit déterminer si Microsoft a enfreint les règles de la concurrence de l’Union européenne en accordant un avantage concurrentiel à sa plateforme collaborative Teams. Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe.

La Commission souhaite donc veiller à ce que les marchés de ces produits restent ouverts et concurrentiels.

Bruxelles suspecte notamment Microsoft d’avoir abusé de sa position sur le marché des logiciels pour favoriser son service de messagerie au détriment de ses concurrents. Le litige n’est pas nouveau, mais l’enjeu est de taille, car il pourrait entraîner des sanctions financières pour la firme américaine.

Les étapes de l’enquête et les risques encourus par Microsoft

Après avoir recueilli des plaintes, la Commission européenne passe à une seconde étape avec une enquête pour de possibles abus de position dominante de Microsoft. Cette enquête a été officialisée le 27 juillet dernier et vise notamment les liens étroits entre Teams, Office 360 et Microsoft 365.

Si la Commission venait à conclure que Microsoft a effectivement enfreint les règles de concurrence, la firme pourrait être condamnée à payer une amende pouvant atteindre jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires annuel. Elle pourrait également être contrainte de modifier ses pratiques commerciales pour se conformer aux exigences européennes.

Les réactions de Microsoft face à cette enquête

Jusqu’à présent, Microsoft n’a pas réussi à offrir des concessions suffisantes pour éviter l’ouverture de cette enquête formelle. La firme de Redmond est donc confrontée à une nouvelle procédure antitrust en Europe, qui pourrait potentiellement nuire à sa réputation et affecter son activité sur le marché européen.

Les conséquences pour les concurrents et le marché du travail collaboratif

Si Microsoft était amené à changer ses pratiques, cela pourrait redessiner le paysage du marché des logiciels collaboratifs en Europe, ouvrant ainsi davantage d’opportunités pour les concurrents tels que Slack, Zoom ou Google Workspace. Les entreprises pourraient bénéficier d’une meilleure offre de services et d’options pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de travail collaboratif.

En conclusion, cette enquête menée par la Commission européenne vise à protéger le marché et assurer un environnement concurrentiel sain pour les acteurs du secteur des logiciels collaboratifs. Les résultats de cette enquête pourraient avoir un impact significatif sur Microsoft et l’ensemble du marché, et il sera intéressant de suivre les développements à venir dans ce dossier.