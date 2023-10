Google débourse une somme astronomique pour conserver sa position privilégiée chez Apple

Sommaire







Grâce à un accord colossal, Google préserve son rang de moteur de recherche par défaut sur les appareils d’Apple tels que les Macs, iPhones et iPads. Découvrez le montant incroyable payé par la firme de Mountain View pour cette association avec la marque à la pomme.

Un partenariat à 18 milliards de dollars par an

Google est prêt à tout pour rester le moteur de recherche par défaut sur les appareils d’Apple, notamment les Macs, iPhones et iPads. Selon des informations obtenues par The New York Times, Google verse pas moins de 18 milliards de dollars par an à Apple pour maintenir cette position avantageuse au sein de l’écosystème de la firme de Cupertino. Cette entente a même poussé Google à infléchir légèrement les régulations européennes pour préserver cet accord lucratif.

Une bataille de géants révèle le coût du partenariat

Jusqu’à récemment, le montant exact versé par Google à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari était gardé secret. Ce n’est qu’avec la poursuite antitrust intentée contre Google que ce chiffre époustouflant a été finalement divulgué. De son côté, Google craint que sa popularité ne s’effrite suite à l’essor fulgurant des applications telles que YouTube et Gmail qui encouragent les utilisateurs à passer de Safari à Chrome, réduisant ainsi l’influence d’Apple sur le choix du moteur de recherche.

Au cours des discussions sur cette affaire, Google aurait même envisagé de faire appel à des lobbyistes auprès de la Commission européenne pour garantir que les régulations, conçues initialement pour limiter le pouvoir des géants du numérique, ne brisent pas l’emprise d’Apple sur son écosystème logiciel. Néanmoins, ce dossier est loin d’être clos et l’accord oligopolistique entre Apple et Google continuera d’être étroitement surveillé par les tribunaux américains.

L’impact de cet accord colossal

Le paiement de 18 milliards de dollars permettrait à Apple de couvrir ses coûts de fabrication pour des millions d'appareils, notamment les iPhones et iPads qui devraient en théorie être gratuits.

notamment les iPhones et iPads qui devraient en théorie être gratuits. Les sommes versées par Google contribuent grandement au versement des salaires aux développeurs et employés d’Apple.

Apple pourrait décider de tendre les limites de cet accord afin de tester la résistance de Google et déterminer jusqu’où ils sont prêts à aller pour préserver leur place avantageuse.

Un marché en constante évolution sous l’œil attentif des régulateurs

Cet accord colossal entre deux des plus grandes entreprises technologiques mondiales est susceptible de soulever des questions sur l’équité concurrentielle dans ce secteur. Les défenseurs d’une concurrence loyale pourront se demander si les petites entreprises sont en mesure de rivaliser avec des acteurs aussi puissants qui peuvent se permettre de telles dépenses pour préserver leur influence sur le marché. Toutefois, comme mentionné précédemment, cet accord sera scruté par les tribunaux américains et pourrait entraîner des changements dans les régulations pour empêcher d’autres accords de ce genre.

En résumé, la somme phénoménale de 18 milliards de dollars que Google verse chaque année à Apple pour maintenir leur partenariat est un chiffre qui donne matière à réflexion. Il souligne l’importance que ces géants du numérique accordent à leur position dominante et la nécessité pour les autorités de surveiller étroitement ce type d’accord afin de garantir une concurrence équitable sur le marché. Cela montre également à quel point le choix du moteur de recherche par défaut sur les appareils populaires tels que les iPhones et iPads peut être crucial pour les entreprises technologiques, puisque cela leur assure une visibilité constante et une part significative des revenus publicitaires générés par ces plateformes.