Citroën ë-C4 : l’électrique compacte sous la loupe en 2025

La Citroën ë-C4 s’impose comme une berline compacte incontournable sur le marché de l’électrique, notamment depuis son intégration aux offres de leasing social pour l’année 2025. Face à une concurrence dynamique, elle attire l’attention par ses avancées techniques, sa polyvalence familiale et un positionnement tarifaire accessible. Décryptage des caractéristiques, enjeux d’autonomie, atouts financiers et réalité des usages quotidiens de ce modèle qui illustre les ambitions du constructeur tricolore sur le segment zéro émission.

Présentation générale et gamme disponible

Citroën positionne sa ë-C4 électrique parmi les véhicules familiaux compacts. Disponible en plusieurs finitions, elle propose actuellement deux versions principales côté batterie. Le modèle standard de 50 kWh côtoie une variante plus récente dotée d’une capacité utile portée à 54 kWh lithium-fer-manganèse-nickel, sensiblement mieux optimisée sur le plan énergétique. Les puissances vont jusqu’à 156 ch (115 kW) selon la configuration retenue.

Les dimensions restent celles d’une compacte classique avec une silhouette mi-berline, mi-crossover caractéristique de Citroën. Côté design, peu de changements majeurs sont à signaler ces derniers mois. Modulable et logeable, la ë-C4 cible aussi bien les familles urbaines que les professionnels en recherche d’un véhicule électrique spacieux au style affirmé.

Autonomie et performance sur route

Le critère de l’autonomie n’a cessé de peser dans le choix des compactes électriques. Avec une batterie culminant désormais à 54 kWh utiles, la Citroën ë-C4 répond partiellement à ce défi. L’autonomie officielle est annoncée autour de 420 km (cycle WLTP) dans la meilleure version grâce à une densité énergétique accrue. Par rapport à la version précédente, les chiffres progressent, mais certains conducteurs notent que les gains restent modestes face à ceux de quelques concurrents directs.

En pratique, cette endurance varie selon l’usage. Sur autoroute, notamment au-delà de 120 km/h, la réalité se rapproche davantage des 300 à 320 km effectifs entre deux recharges complètes. Les trajets périurbains ou mixtes permettront d’atteindre des seuils supérieurs, tout en profitant de la gestion électronique du moteur électrique et des modes de récupération d’énergie.

Batterie lithium-fer-manganèse-nickel 54 kWh (utile)

Autonomie WLTP : jusqu’à 420 km

: jusqu’à 420 km Puissance maximale possible : 156 ch (115 kW)

: 156 ch (115 kW) Recharge DC rapide acceptée jusqu’à 100 kW

Quelle accessibilité financière pour la ë-C4 ?

L’arrivée de la ë-C4 dans le dispositif de leasing social en septembre 2025 marque une étape clé pour son attractivité commerciale. Officiellement proposée à partir de 179 € par mois sous condition d’éligibilité, l’offre séduit par sa simplicité de souscription et la promesse d’accéder facilement à une voiture électrique neuve. Citroën vise clairement les foyers souhaitant une mobilité électrique abordable grâce à cette stratégie tarifaire.

Toutefois, le coût global mérite examen. En prenant en compte le leasing, l’entretien, l’assurance et le coût estimé de la recharge, la dépense annuelle réelle avoisine les 3 000 € selon différentes sources spécialisées. Cette somme place la ë-C4 légèrement au-dessus de certaines annonces initiales, mais elle reste compétitive face à d’autres modèles équivalents sur le marché.

Élément de coût Montant annuel estimé (€) Loyer mensuel leasing ~2 148 Assurance ~450 Entretien & maintenance ~180 Recharge publique (usage moyen) ~350 Total annuel 3 128

Enjeux et perspectives pour les utilisateurs

Au-delà des questions d’autonomie et de coûts, la Citroën ë-C4 cristallise l’intérêt pour de nouvelles formes de mobilité urbaine et périurbaine. Son intégration à des dispositifs sociaux et environnementaux témoigne de l’évolution du parc automobile français, où l’accès facilité à l’électrique gagne du terrain, soutenu par des politiques incitatives.

L’expérience utilisateur met en avant la simplicité de prise en main, une dotation technologique complète et une modularité adaptée aux besoins courants. Les professionnels soulignent aussi l’importance du maillage croissant des bornes rapides compatibles 100 kW, garantissant la continuité du service lors des longs déplacements interurbains.

