SAS unipersonnelle sans expert comptable : est ce possible ? Les règles à connaître en 2025

Se lancer dans la création d’une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) soulève de nombreuses questions pratiques. Parmi elles, celle de la gestion comptable revient fréquemment : est-ce envisageable d’ouvrir et de gérer sa SASU sans passer par un expert-comptable ? Entre obligations comptables, conformité légale et contraintes de gestion, la réponse mérite que l’on s’y attarde pour éclairer les entrepreneurs qui rêvent d’indépendance.

Créer une SASU : faut-il engager un expert-comptable ou peut-on gérer seul ? Découvrez les avantages et risques

SASU sans expert-comptable : les erreurs fréquentes qui peuvent coûter cher

Comprendre les obligations comptables d’une SASU

Dès sa création, toute SASU doit respecter des règles strictes en matière de comptabilité. En effet, la loi impose à toute société commerciale d’assurer une tenue régulière de la comptabilité, allant de l’enregistrement des opérations courantes jusqu’à la production de documents officiels comme le bilan, le compte de résultat mais également l’annexe légale.

Ces obligations comptables concernent autant la saisie des écritures au jour le jour que la conservation des pièces justificatives. La SASU doit donc conserver factures, relevés bancaires, contrats et tous les justificatifs utiles pour prouver l’authenticité des mouvements financiers. Respecter ces exigences fait partie intégrante du bon fonctionnement et de la conformité légale de la structure.

Faut-il obligatoirement engager un expert-comptable ?

Certains créateurs de SASU se demandent si un expert-comptable est obligatoire ou non dès l’ouverture de leur société. La réponse, en réalité, n’est pas aussi tranchée qu’on pourrait le croire. En France, aucune loi n’impose directement au président d’une SASU de retenir les services d’un cabinet d’expertise comptable pour la gestion courante.

Il existe tout de même une nuance importante. Si l’entrepreneur préfère assurer lui-même la tenue de la comptabilité, il reste pleinement responsable de la véracité des comptes et du respect des règles fiscales et sociales. Les textes sur la loi et réglementation sur l’expert-comptable obligent plutôt à garantir une information financière fiable, sans préciser nécessairement “expert-comptable obligatoire”. Pour démarrer son projet en toute simplicité, il est aussi possible ouvrir une SASU en ligne.

L’accompagnement professionnel : une simple recommandation ?

Même si la loi n’impose pas systématiquement le passage par un cabinet d’expertise comptable, de nombreux spécialistes préconisent ce recours. Le but n’est pas seulement de sécuriser la conformité légale, mais aussi d’alléger l’entrepreneur du poids des formalités techniques parfois délicates à maîtriser sans formation préalable.

Trouver une aide ou accompagnement professionnel devient alors pertinent quand la complexité augmente ou que le temps vient à manquer. Cela concerne notamment la préparation des comptes annuels, la déclaration fiscale ou sociale, et parfois même pour anticiper les contrôles potentiels.

Quels sont les risques à gérer seul la comptabilité de sa SASU ?

Gérer la comptabilité en interne attire par sa promesse d’économies, mais elle ne va pas sans embûches. Une erreur dans la saisie des opérations, une mauvaise interprétation des normes ou une déclaration tardive peuvent coûter cher à l’entreprise. Un simple oubli impacte souvent la régularité des comptes annuels, et expose la SASU à des sanctions administratives ou fiscales.

De plus, sans connaissance approfondie des obligations comptables spécifiques aux sociétés par actions simplifiées, le dirigeant risque de prendre du retard sur l’ensemble des échéances légales. À force de jongler entre production, vente et administratif, gérer la comptabilité soi-même devient rapidement chronophage et stressant.

La gestion de la comptabilité en interne : mode d’emploi

Pour celles et ceux qui veulent relever le défi et assurer eux-mêmes la tenue de la comptabilité, il existe plusieurs solutions accessibles. Des logiciels performants dédiés aux entrepreneurs facilitent la saisie, l’établissement des livres officiels et génèrent certains états financiers. Cette autonomie requiert néanmoins organisation et rigueur quotidienne afin de rester conforme à la réglementation.

L’organisation repose sur quelques principes simples auxquels il convient de ne jamais déroger. Voici les étapes principales :

Collecter et archiver tous les justificatifs (factures, reçus, notes de frais…)

(factures, reçus, notes de frais…) Saisir régulièrement chaque opération dans un logiciel adapté

dans un logiciel adapté Réaliser les rapprochements avec les relevés bancaires pour éviter les écarts

pour éviter les écarts Établir périodiquement des balances de vérification

Préparer les comptes annuels selon les normes en vigueur

Chacune de ces démarches vise à garantir la conformité légale et la pérennité de la société. Même dans une optique de gestion autonome, solliciter ponctuellement un professionnel reste judicieux, spécialement lors de la clôture annuelle ou en cas de question complexe.

Expert-comptable : choisir l’aide adaptée à sa SASU

Quand la charge administrative s’intensifie ou lorsque des situations inédites se présentent, faire appel à un accompagnement professionnel permet de sécuriser toutes les procédures incontournables. Ce soutien n’est pas réservé uniquement aux grandes entreprises ! Nombreuses sont les petites structures qui bénéficient d’une aide personnalisée ou de conseils ciblés à moindre coût.

Au-delà de la production des documents comptables, le cabinet d’expertise comptable intervient sur des missions variées. Il accompagne :

Le choix du régime fiscal optimal

L’élaboration des bulletins de paie si la SASU emploie des salariés

si la SASU emploie des salariés Le suivi des déclarations de TVA et autres taxes

Les réponses à apporter en cas de contrôle URSSAF ou administration fiscale

Zoom sur la production des comptes annuels

L’établissement des comptes annuels figure parmi les tâches sensibles. Si le dirigeant choisit de ne pas déléguer cette étape, il devra composer avec la préparation du bilan, du compte de résultat et des annexes conformément aux normes françaises. Ces documents seront communiqués au greffe pour publication auprès du registre du commerce.

Une approximation ou une omission dans ces documents entraîne rapidement une perte de crédibilité et peut compliquer les relations avec partenaires ou investisseurs. C’est pourquoi, même en l’absence d’une obligation d’expert-comptable, une validation externe rassure souvent.

Différences de coûts : externalisation versus gestion interne

Comparer la gestion de la comptabilité en interne avec l’externalisation met en lumière une variable clé pour le choix final : le coût. S’occuper soi-même des écritures limite évidemment les dépenses immédiates, au prix d’un investissement personnel élevé et d’un risque d’erreur accru.

À l’inverse, recourir à un cabinet d’expertise comptable engendre un certain budget annuel. Celui-ci trouve souvent sa justification dans le gain de temps obtenu, la tranquillité face aux contrôles fiscaux et la diminution du risque de pénalité.

Entre autonomie et sécurité : trouver le juste équilibre

En somme, ouvrir une SASU sans expert comptable s’inscrit dans un cadre légal précis. La loi n’interdit pas l’autogestion de la comptabilité, mais encadre fermement la qualité des écritures et l’établissement des documents obligatoires. Maîtriser les spécificités de la SASU demande sérieux et régularité au quotidien.

Faire le choix de tout gérer soi-même répond à une volonté d’économie mais implique aussi une vigilance accrue. De nombreux présidents préfèrent privilégier la recommandation de recourir à un expert-comptable pour gagner en sérénité, bénéficier de conseils avisés et éviter les erreurs coûteuses. Votre décision dépendra surtout de votre niveau de compétence, du volume des transactions et de votre envie de vous investir dans cette facette de la vie entrepreneuriale.

