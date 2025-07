Lamberet prépare ses 90 ans en 2025 avec un plan audacieux pour un transport frigorifique plus vert en Europe

4.8/5 - (152 votes)

Lamberet : une nouvelle direction pour booster l’innovation et la performance

Pourquoi Lamberet change-t-il de cap aujourd’hui ? Comment le groupe va-t-il accélérer son développement en Europe ?

Lamberet, spécialiste français des carrosseries frigorifiques, tourne une nouvelle page. Après avoir traversé avec brio les turbulences récentes – crise sanitaire, inflation, pénuries – l’entreprise passe à l’étape suivante : une croissance renforcée et durable.

Une stratégie tournée vers l’excellence et l’innovation

Pour soutenir cette dynamique, Lamberet met en place une nouvelle gouvernance et adopte une stratégie ambitieuse reposant sur trois axes :

Excellence industrielle : améliorer la qualité, sécuriser la chaîne d’approvisionnement et optimiser les coûts.

améliorer la qualité, sécuriser la chaîne d’approvisionnement et optimiser les coûts. Innovation produit : développer des carrosseries frigorifiques encore plus performantes, durables et respectueuses de l’environnement.

développer des carrosseries frigorifiques encore plus performantes, durables et respectueuses de l’environnement. Satisfaction client : renforcer la proximité avec les clients, améliorer les délais et proposer un accompagnement personnalisé.

Une nouvelle direction pour accompagner ce tournant

Depuis le 7 juillet, Stefano Chmielewski prend les commandes de Lamberet en tant que nouveau directeur général. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie automobile et logistique, il est reconnu pour sa capacité à transformer et faire grandir les entreprises.

Il succède à Cyril Abegg, qui a mené un plan de transformation axé sur la décarbonation et la transition écologique. Sous sa direction, le groupe a connu des avancées significatives malgré un contexte économique difficile.

Objectif : croissance durable en Europe

Avec le soutien de son actionnaire AVIC et une situation financière solide, Lamberet poursuit son développement, déjà amorcé en 2023. Le groupe vise une croissance rentable et durable, en France comme à l’international.

Un événement majeur : les 90 ans de Lamberet en 2025

Le 27 septembre 2025, Lamberet fêtera ses 90 ans sur son site de Saint-Cyr-sur-Menthon. Une journée spéciale dédiée à ses partenaires, clients et collaborateurs pour partager ses nouvelles ambitions et ses innovations de demain.

« C’est une fierté de rejoindre Lamberet à ce moment clé. Je donne rendez-vous à nos clients, partenaires et équipes le 27 septembre pour continuer ensemble cette belle aventure. » — Stefano Chmielewski, Directeur Général de Lamberet

Lamberet : un acteur engagé pour un transport plus vert

Au-delà de ses performances industrielles, Lamberet renforce ses actions RSE avec des engagements concrets :

Objectif zéro carbone d’ici 2040.

Installation de panneaux solaires sur les sites de production.

Réemploi des composants frigorifiques dans des bâtiments modulaires.

Suivi du bilan carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Promotion de la diversité et de l’inclusion dans ses équipes européennes.

Collaboration étroite avec des fournisseurs locaux.

Chiffres clés de Lamberet

Leader en France sur le marché des carrosseries frigorifiques.

10 % de part de marché en Europe tous segments confondus.

Chiffre d’affaires 2024 : 237 millions d’euros.

7 000 véhicules produits en 2024 (3 900 industriels et 3 100 utilitaires).

1 200 collaborateurs, dont 1 100 basés en France.

L’innovation au cœur de la chaîne du froid

Depuis ses débuts, Lamberet mise sur l’innovation pour répondre aux exigences des professionnels du transport sous température dirigée. Le groupe propose une gamme complète pour utilitaires, porteurs et semi-remorques.

Grâce à son usine ultra-moderne de Saint-Eusèbe et à sa filiale Kerstner, Lamberet développe aussi des groupes frigorifiques de nouvelle génération, parfaitement adaptés aux enjeux environnementaux.

Présent dans plus de 40 pays, Lamberet réalise 50 % de son chiffre d’affaires à l’export et s’impose comme un acteur incontournable de la chaîne du froid en Europe.

Pour en savoir plus, consultez le site officiel de Lamberet et suivez @Lamberet sur les réseaux sociaux.