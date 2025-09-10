Cyberattaque historique contre SwissBorg et le Web3 : voici comment 41 millions $ ont été volés

4.9/5 - (109 votes)

Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, le secteur des cryptomonnaies a été secoué par deux incidents majeurs qui ont mis en lumière la fragilité de l’univers digital. Une attaque revendiquée comme l’une des plus audacieuses de l’année a touché la plateforme SwissBorg, tandis qu’un cheval de Troie géant s’est infiltré dans le code JavaScript de nombreux projets Web3. Retour sur ces événements qui ont plongé les utilisateurs et développeurs dans un état d’alerte sans précédent.

⚡ Nuit noire pour les cryptomonnaies : SwissBorg hacké & cheval de Troie Web3

La chronologie d’une nuit sous tension

L’apparente tranquillité des marchés a volé en éclats quand plusieurs acteurs du Web3 ont signalé presque simultanément des comportements anormaux sur des plateformes crypto utilisées quotidiennement. Les signaux d’alerte n’ont pas tardé à se multiplier, révélant que SwissBorg venait de subir un hack massif, pendant qu’en parallèle un cheval de Troie était déployé sur de multiples chaînes logicielles JavaScript.

Les spécialistes s’accordent sur le fait que les attaques sont apparues coordonnées ou, du moins, exceptionnellement synchronisées. Ce cocktail explosif a immédiatement réveillé des souvenirs d’autres piratages marquants dans l’histoire des crypto-actifs, mais cette situation combinait complexité technique et ampleur inédite.

SwissBorg, cible d’un hack sophistiqué

SwissBorg, acteur majeur dans la gestion d’actifs numériques basé en Suisse, a perdu près de 41 millions de dollars lors de ce piratage. L’intrusion a été détectée alors que certains flux financiers présentaient des irrégularités, signe d’une extraction discrète de fonds pour lesquels aucun consensus transactionnel ordinaire n’existait.

Des enquêtes menées rapidement ont révélé que les pirates avaient exploité une faille jusque-là inconnue, combinant ingénierie sociale et vulnérabilité logicielle. Cette brèche aurait permis aux attaquants de contourner certaines procédures classiques d’authentification sur la plateforme, déstabilisant ainsi, même temporairement, la confiance accordée à SwissBorg par ses clients et investisseurs.

Le cheval de Troie géant dans le code JavaScript

Parallèlement au hack de SwissBorg, un cheval de Troie particulièrement élaboré a été découvert dans plusieurs bibliothèques JavaScript largement utilisées par la communauté des développeurs de cryptomonnaies. Selon les premières analyses, ce malware aurait infecté des milliers de projets open source, en modifiant discrètement des fonctions essentielles dans les chaînes de dépendances informatiques.

De nombreux systèmes hébergeant des portefeuilles numériques ou assurant des transactions automatiques risquaient ainsi d’être compromis sans alerte claire. Le mécanisme employé par les pirates faisait preuve de sophistication, jouant sur la confiance généralement accordée aux librairies réputées stables du Web3.

Les vecteurs d’infection identifiés

L’analyse approfondie du code malveillant a permis d’isoler quelques points d’entrée principaux utilisés lors de l’attaque. Souvent, le malware s’introduisait par l’intermédiaire d’une mise à jour infectée d’une bibliothèque populaire. D’autres fois, il exploitait l’ajout non surveillé de scripts dans des applications front-end gérant de l’identification ou de l’échange de tokens.

Certaines de ces failles reposaient sur des outils de gestion de packages dont les contrôles étaient insuffisamment rigoureux, laissant passer des modifications nocives. Cette situation rappelle l’importance de procéder à des vérifications régulières des mises à jour logicielles intégrées dans les projets blockchain.

Conséquences sur les utilisateurs et l’écosystème

Pour les utilisateurs finaux, le principal risque résidait dans la possibilité de redirection de fonds sans consentement. Plusieurs témoignages faisaient état de mouvements inattendus de cryptoactifs vers des adresses inconnues, parfois dans des quantités difficilement traçables dès l’origine de l’attaque.

Sur le plan global, la vague d’attaques a eu pour effet immédiat de ralentir certains services de swaps et de finance décentralisée (DeFi). Par précaution, des protocoles réputés ont suspendu provisoirement tout exécutable contenant du JavaScript issu de sources externes le temps d’auditer leur sécurité.

Face à la simultanéité des attaques, les équipes techniques de SwissBorg, ainsi que celles impliquées dans la maintenance de logiciels libres Web3, ont multiplié les communications internes et publiquement relayé leurs inquiétudes. Des cellules de crise ont vu le jour afin de contenir le problème et coordonner la correction des failles.

Plusieurs consortiums spécialisés se sont rapidement mobilisés pour identifier la portée réelle du cheval de Troie et fournir des instructions de remédiation. Des firmes de cybersécurité indépendantes ont offert des audits volontaires, centrés autant sur les applications financières que sur les outils open source exposés au malware.

Quels enseignements pour la sécurité des cryptomonnaies ?

Ces incidents ont relancé le débat sur le niveau de sécurité nécessaire dans l’écosystème crypto. Beaucoup de spécialistes avancent que les outils et protocoles doivent désormais intégrer davantage de mécanismes automatisés de surveillance. La répartition des responsabilités entre développeurs, auditeurs externes et utilisateurs ressort comme centrale dans toute stratégie de prévention.

Les discussions se concentrent également sur l’adaptation continue des outils open source, souvent utilisés sans audit suffisant. L’affaire SwissBorg, couplée à la diffusion fulgurante du cheval de Troie JavaScript, semble accélérer la transition vers des méthodes de vérification collaborative renforcées, appuyées par des tests réguliers et publics.

Élément impacté Conséquence directe Mesures prises Plateformes financières Suspendent certains services Audits renforcés, correctifs rapides Utilisateurs particuliers Pertes potentielles de fonds Alerte généralisée, guides de sécurité diffusés Logiciels open source Propagation du cheval de Troie Mises à jour sécurisées, suppression de scripts suspects

