Les ministres de l’UE conviennent d’élaborer de nouvelles sanctions contre la Biélorussie

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont accepté de commencer à travailler sur une troisième série de sanctions contre le gouvernement de Biélorussie, et cette fois, ils pourraient cibler les entreprises et les institutions, a déclaré jeudi le haut diplomate du bloc.

«Concernant la Biélorussie, la situation continue de se détériorer», a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE, après une réunion vidéo des ministres des Affaires étrangères. «Et aujourd’hui, nous avons convenu de procéder à la préparation de la prochaine série de sanctions… mais ces sanctions devraient aller non seulement aux individus mais aussi aux institutions, aux entrepreneurs et aux entreprises.»

«Il y a déjà près de 50 personnes sanctionnées, un jour nous épuiserons le nombre de personnes qui pourraient être sanctionnées», a-t-il ajouté.

Les sanctions de l’UE sont intervenues à la suite d’une élection présidentielle contestée le 9 août que le président sortant Alexander Loukachenko prétend avoir gagnée et qui a déclenché des manifestations de masse qui ont suscité de la violence.

L’UE a également promis 53 millions d’euros pour soutenir le peuple biélorusse. Borrell a souligné qu ‘«aucune des ressources européennes ne sera acheminée par le gouvernement Loukachenko», l’argent passant par les ONG et les organisations internationales.

Malgré les sanctions, Loukachenko reste aux commandes et la répression brutale contre l’opposition se poursuit. Pourtant, Borrell, un ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, a défendu les actions de l’UE, qui consistent en des gels d’avoirs et des interdictions de voyager visant Loukachenko et ses proches alliés. Bien que Borrell n’ait pas donné de chiffre sur le nombre d’actifs qui ont été gelés, il a déclaré: «croyez-moi, ce genre de choses est très pris en compte par le titulaire, par les personnes qui ont fait l’objet de ces sanctions.»

Borrell a également présenté aux ministres un document sur les autres mesures que l’UE pourrait prendre. L’une des options était de «déclasser la participation de la Biélorussie au partenariat oriental à un niveau apolitique», a-t-il déclaré en faisant référence à une initiative de l’UE visant à renforcer les liens avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.

Le document, vu par POLITICO et qui devrait être approuvé par les ministres des Affaires étrangères lors d’une réunion en décembre, envisage des domaines «dans lesquels la coopération devrait être suspendue ou réduite». Celles-ci incluent la justice et la sécurité – parce que ces domaines «sont contrôlés par les autorités au pouvoir et sont utilisés comme un outil politique, y compris l’emprisonnement et la poursuite des personnalités du mouvement pro-démocratie» – et le commerce, où «des négociations formelles avec la Biélorussie concernant à leur adhésion à l’OMC, notamment sur le front de l’accès au marché, bien que conforme à la politique commerciale de l’UE visant à soutenir le système commercial multilatéral, devrait être interrompue.

Les pays qui ont été en première ligne de la réaction de l’UE contre le régime biélorusse ont appelé à une action rapide. «Le troisième paquet de sanctions de l’UE contre le régime de Loukachenko devrait être adopté dès que possible», a déclaré à POLITICO le ministre lituanien des Affaires étrangères Linas Linkevičius. «Seule une réaction ferme et rapide de l’UE peut conduire à des changements très attendus en Biélorussie et aider le pays à sortir de l’impasse morale et politique», at-il ajouté.