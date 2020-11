Les golfeurs italiens se lancent dans la liberté de verrouillage du coronavirus

Appuyez sur play pour écouter cet article

Si vous voulez éviter les restrictions de voyage internes aux coronavirus en Italie, vous feriez mieux d’acheter un ensemble de clubs de golf.

Dans une tentative de contenir la deuxième vague de coronavirus, l’Italie a interdit les mouvements non essentiels entre les municipalités au sein des régions à risque élevé et moyen (15 sur 20) ainsi qu’entre les régions elles-mêmes. Mais il existe quelques exceptions notables, parmi lesquelles les amateurs de golf.

Les joueurs – professionnels ou non – peuvent voyager de région en région pour pratiquer leur swing, peu importe si le parcours est situé dans une zone à haut risque (les zones dites orange et rouge.) L’exemption est assortie de certaines conditions – le golf italien la fédération explique – mais ils sont faciles à réaliser. Les joueurs ont besoin d’une licence de golf et doivent s’entraîner ou participer à une compétition.

Presque tous les golfeurs en Italie remplissent ces critères, selon Lorenzo Damiani, vice-président du club de golf Punta Ala, un parcours glamour de 18 trous sur la côte toscane avec une vue imprenable sur la mer. «C’est l’avantage du golf par rapport aux autres sports», dit-il.

«Notre golf mesure 6o hectares… et toutes les précautions ont été prises», explique-t-il. «Bancs et râteaux [used to tidy up the sand in bunkers after a shot] ont été supprimés. Vous ne pouvez pas toucher les mâts et les vestiaires sont fermés. Le bar et le restaurant sont ouverts uniquement à emporter.

«Je ne peux pas penser à un sport plus sûr», a-t-il ajouté.

Lors d’un automne normal pré-pandémique, le parcours de Punta Ala est principalement visité par les golfeurs d’Europe du Nord, à la recherche de soleil et de Chianti avant l’hiver. Mais cette année, les choses sont différentes. Les acteurs nationaux ont remplacé les étrangers, a expliqué Damiani. Certains d’entre eux ont même temporairement déménagé dans leur maison de vacances, emportant avec eux un ordinateur portable et un sac de golf.

Alors que la plupart de leurs compatriotes risquent de lourdes amendes s’ils sont surpris en train de se déplacer d’une ville à l’autre, les golfeurs peuvent traverser les frontières régionales sans crainte. Leur statut particulier – partagé avec de nombreux autres sportifs – est le résultat d’une combinaison de règles et de politiques nationales définies par les fédérations sportives.

Plus tôt ce mois-ci, Rome a interdit tout mouvement non essentiel dans les zones à risque moyen et élevé. De nouvelles règles prévoient certaines exceptions telles que les compétitions sportives «d’intérêt national» ainsi que la formation préparatoire.

La liste des événements sportifs autorisés est établie par le Comité National Olympique Italien (CONI), sur la base des contributions des différentes fédérations sportives. Les autorités du tennis, par exemple, ont décidé que les compétitions pour lesquelles les compétiteurs peuvent se déplacer entre les régions compteraient plus d’une centaine d’épreuves d’ici la fin de l’année.

Mais pour le golf, la latitude est encore plus grande, pratiquement toutes les compétitions étant jugées «d’importance nationale». Les golfeurs peuvent donc sillonner le pays pour assister à des tournois, ou même simplement s’entraîner avec leur club préféré.

«Si les fédérations considèrent qu’une compétition donnée a un intérêt national, personne ne peut remettre en question [that decision] car cela relève de l’autonomie technique des fédérations », a déclaré un porte-parole du CONI, reconnaissant que cela pourrait être une« surprise »au milieu d’une pandémie.

Mais un porte-parole de la fédération italienne de golf a déclaré qu’il y avait de bonnes raisons pour lesquelles le golf ne devrait pas être soumis à des restrictions supplémentaires. «Le golf est universellement reconnu comme un sport à faible risque», a-t-il déclaré. «Le golf italien s’est avéré être strictement conforme aux règles – qui est l’un des principes fondateurs de cette discipline – et il est prêt à faire non pas un, mais 10 pas en arrière. [if the public health situation deteriorates], » il ajouta.