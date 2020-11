Les dirigeants du G20 s’engagent à fournir des vaccins aux pays dans le besoin, malgré le manque de financement

Les 20 économies les plus puissantes du monde se sont engagées dimanche à mener une bataille mondiale contre la santé des coronavirus et la crise économique – alors même que leur propre rassemblement virtuel révélait les risques de concurrence nationale pour l’accès le plus rapide aux vaccins et autres thérapies.

Dans un communiqué de 10 pages, coordonné par l’Arabie saoudite, qui a assuré la présidence du G20 cette année, les dirigeants ont promis d’aider les pays les plus pauvres, non seulement à obtenir des vaccins et d’autres traitements, mais aussi en prolongeant un programme d’allégement de la dette initié au premier stade de la pandémie, qui a permis aux pays en développement de prévenir jusqu’à 5,7 milliards de dollars de paiements au titre du service de la dette.

« Nous restons déterminés à soutenir tous les pays en développement et les pays les moins avancés alors qu’ils font face aux effets interdépendants du COVID-19 sur la santé, l’économie et la société, reconnaissant les défis spécifiques en Afrique et dans les petits États insulaires en développement », ont déclaré les dirigeants après leur réunion. année réalisée par vidéoconférence en raison de la situation sanitaire extraordinaire.

Mais leur déclaration a également brossé un tableau sobre de la crise sanitaire et économique persistante.

Alors que certaines régions du monde ont commencé à rebondir, ont déclaré les dirigeants, « la reprise est inégale, très incertaine et sujette à des risques de baisse élevés, notamment ceux résultant de nouvelles flambées virales dans certaines économies, certains pays réintroduisant des mesures de santé restrictives. Nous soulignent le besoin urgent de maîtriser la propagation du virus, ce qui est essentiel pour soutenir la reprise économique mondiale. »

Ils ont ajouté: « Nous sommes déterminés à continuer à utiliser tous les outils politiques disponibles aussi longtemps que nécessaire pour protéger la vie, les emplois et les revenus des gens, soutenir la reprise économique mondiale et renforcer la résilience du système financier, tout en se protégeant contre les risques de baisse. »

Mais lors des premières interventions samedi, certains dirigeants, dont le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson, ont souligné le succès du développement de vaccins dans leurs propres pays, ce qui, à certains sens de la concurrence mondiale entre les pays les plus riches et les plus puissants dans la course à la lutte contre la pandémie. Les experts en santé publique ont demandé une distribution équitable des vaccins axée sur des priorités claires, telles que la vaccination des travailleurs de la santé de première ligne et des populations vulnérables en premier.

Certains experts en santé publique ont averti que les pays en développement pourraient devoir attendre un vaccin moins coûteux, plus facile à stocker et à transporter que certains des vaccins les plus prometteurs basés sur la technologie de l’ARNm qui pourraient commencer à être distribués à la fin du mois prochain. La Chine et la Russie ont déjà commencé à administrer leurs propres vaccins malgré des questions quant à savoir si elles ont fait l’objet de contrôles de sécurité suffisants.

Lors d’une conférence de presse, après la clôture officielle du sommet par le roi Salmane, le ministre saoudien des Finances Mohammed Al-Jadaan a insisté sur le fait que le G20 aiderait les plus vulnérables, alors même que des fonds supplémentaires étaient nécessaires.

« Là [are] manques manifestement mais il y a un engagement clair… à garantir une distribution équitable des vaccins dans tous les pays », a déclaré Al-Jadaan.« Je pense que le message clé que je voudrais vous laisser à tous aujourd’hui est que chaque dirigeant a soutenu les initiatives du G20 pour s’assurer que nous fournissons suffisamment de ressources pour s’assurer que le vaccin et la thérapeutique [are] accessible à tous. «

Il a ajouté qu’il y avait « une reconnaissance très claire de la part des dirigeants du G20 que si nous laissons un pays derrière nous, nous serons en retard. Nous ne pouvons donc pas résoudre ce problème dans certaines parties du monde parce que le reste du monde en souffrira. Si un pays souffre. , nous souffrirons tous. »

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a profité de son discours au sommet de dimanche pour réitérer son appel à un traité international sur les pandémies, sous l’égide de l’ONU. « Soyons prêts à nous mobiliser pour négocier un traité international sur les pandémies », a déclaré Michel. «En effet, ce serait l’occasion de travailler dans le cadre multilatéral en renforçant le rôle des Nations Unies et surtout de l’Organisation mondiale de la santé, afin que nous puissions mieux prévenir les risques de pandémie.

Dans une déclaration après le sommet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’elle avait exhorté les dirigeants à fournir plus d’argent pour leur programme conjoint de vaccination. « Je suis heureux que les dirigeants du G20 aient accepté de rendre les vaccins Covid-19 disponibles et abordables pour tous. Mais il faut plus de financement », a déclaré von der Leyen. « C’est pourquoi j’ai appelé les dirigeants du G20 à s’engager à financer 4,5 milliards de dollars. »

Dans leur communiqué, les dirigeants ont réitéré leur engagement annuel à soutenir le commerce international et réaffirmé leur détermination à lutter contre le changement climatique. Pour la première fois depuis l’entrée en fonction de Trump en 2017, les États-Unis n’ont pas chipoté sur le langage du climat – une décision qui a été interprétée comme reflétant la proximité de Washington avec Riyad et le fait que techniquement les États-Unis ont abandonné les accords de Paris sur le climat, plutôt que tout changement. dans la politique.

Le président élu américain Joe Biden s’est engagé à rejoindre l’accord de Paris, et bien que Trump ait jusqu’à présent refusé d’accepter sa défaite électorale, les tribunaux américains continuent de se prononcer contre ses efforts pour contester les résultats, suggérant qu’il sera effectivement démis de ses fonctions. en janvier.

Mais alors que les États-Unis étaient principalement coopératifs, la Turquie a soulevé une objection au langage climatique, liée à une plainte de longue date selon laquelle elle ne pouvait pas accéder au financement climatique du Fonds vert pour le climat de 10,3 milliards de dollars. La Turquie, en raison d’une désignation diplomatique décalée, se situe entre les catégories de pays développés et de pays en développement et, en tant que telle, n’obtient ni ne donne de financement pour aider à faire face au changement climatique.

Pour surmonter les objections turques, la présidence saoudienne a publié une déclaration distincte, jointe en addendum au communiqué final, prenant note de la position d’Ankara.

À l’issue du sommet, l’Arabie saoudite a cédé la présidence du G20 à l’Italie, qui envisage d’organiser l’année prochaine un sommet mondial sur la santé.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a insisté sur le fait que son pays, durement touché par la pandémie, relèverait le défi. « L’Italie est prête », a déclaré Conte.

« Nous sommes conscients de l’étendue de notre responsabilité mais aussi de la difficulté de notre tâche », a-t-il déclaré, ajoutant: « La réponse sanitaire et socio-économique à la pandémie, qui a causé et continue de causer d’immenses souffrances à l’humanité et a déjà porté des coups importants à l’économie mondiale, continuera évidemment à être au sommet de notre ordre du jour, pour maintenir l’engagement de la communauté internationale dans la réaction au COVID-19. »

Karl Mathiesen a contribué au reportage.

