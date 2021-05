Les personnes dans la quarantaine auront le choix entre le vaccin AstraZeneca ou J&J

Les personnes âgées d’une quarantaine d’années auront le choix d’utiliser les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, mais dans des conditions strictes.

Suite aux conseils du Comité consultatif national de l’immunisation, la limite d’âge pour les deux vaccins est ramenée de 50 à 40 ans, a confirmé le Dr Colm Henry, directeur clinique du HSE.

Niac, qui a fait des recommandations au médecin-chef Dr Tony Holohan au cours du week-end, a envisagé l’administration des deux vaccins à des personnes dans la quarantaine «avec certaines conditions», a-t-il dit.

Le Dr Holohan aurait approuvé la recommandation de Niac dans sa recommandation au gouvernement. On a maintenant demandé au HSE comment opérationnaliser les propositions.

Des sources ont déclaré que la mise en œuvre des conseils sera «délicate» car il n’est pas clair si les informations sur les risques peuvent être fournies par le biais des cadres et des structures existants dans le programme de vaccination, ou si elles devront être modifiées. D’autres aspects, tels que la question de savoir si les conditions attachées compliquent les plans de déploiement du vaccin dans les pharmacies communautaires, doivent également être examinés.

Les conditions recommandées incluraient de s’assurer que les gens ont des informations complètes sur les risques potentiels et de s’assurer que les deux vaccins pourraient être administrés à des personnes plus jeunes à un rythme plus rapide que les vaccins Pfizer ou Moderna, a déclaré le Dr Henry.

Les personnes qui refusent d’accepter AstraZeneca et Johnson & Johnson se verront proposer des vaccins ARNm (Pfizer ou Moderna) au fur et à mesure que les fournitures seront disponibles.

Le Dr Henry a déclaré à l’émission Pat Kenny de Newstalk que Niac avait envoyé de nouveaux conseils au gouvernement

«Nous avons reçu au cours du week-end des informations indiquant la ligne de pensée de Niac telle qu’elle a été relayée par le CMO au ministre de la Santé.

«Cela montre certainement que Niac a certainement envisagé l’administration de ces vaccins vecteurs – vous connaissez AstraZeneca et Johnson & Johnson – à des personnes âgées de 40 à 49 ans avec certaines conditions.»

«Nous devons examiner ces informations nous-mêmes et réfléchir, comment pouvons-nous traduire ces informations et ces exigences en un programme de vaccination de masse où nous pouvons le faire au rythme.

«Le rythme est vraiment important maintenant après une semaine où nous avons livré plus de 230 000 vaccins et dans une autre semaine où nous nous attendions à faire plus de vaccins que cela. Nous voulions quelque chose non seulement cliniquement sensé, mais aussi quelque chose que nous pouvons mettre en œuvre au rythme et en toute sécurité pour toutes ces populations cibles.

«Donc, nous avons reçu ces informations, nous devons les parcourir avec nos équipes de vaccination dans le centre et décider comment pouvons-nous mettre en œuvre cela rapidement et comment pouvons-nous le mettre en œuvre parmi ces groupes cibles de manière à garantir que nous administrons le vaccin. en toute sécurité avec des informations complètes aux patients. »

Lundi, l’europe-infos.fr a rapporté que la clarté sur l’utilisation de centaines de milliers de doses de vaccins Covid-19 n’est pas attendue avant plusieurs jours alors que le HSE examine les conditions à associer à l’utilisation des injections AstraZeneca et Janssen.

Le HSE examine les implications de l’avis du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac), qui est censé soutenir l’utilisation des vaccins en principe chez les personnes âgées de 40 à 49 ans. Cependant, des sources ont déclaré qu’un ensemble de conditions dans lesquelles les personnes de ce groupe peuvent recevoir le vaccin sont également contenues dans les conseils.

Celles-ci concernent la communication des risques potentiels et l’évaluation de la disponibilité d’autres vaccins avant d’administrer les doses d’AstraZeneca ou de J&J. Cela présentera des défis en termes de mise en œuvre des conseils, ont déclaré des sources bien informées.

Le HSE travaille sur un plan basé sur une lettre envoyée par le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, au ministre de la Santé, décrivant les conseils de Niac. Cependant, le Dr Holohan n’a pas encore envoyé de lettre exposant ses opinions sur les conseils au HSE – qui peuvent finalement différer des conseils de Niac.

Deuxièmes doses

Le gouvernement espère que cet avis ouvrira la voie à l’utilisation de centaines de milliers de doses du vaccin J&J à injection unique en particulier. La plupart des injections AstraZeneca qui doivent être administrées dans les mois à venir sont destinées à être utilisées comme deuxièmes doses. Des sources impliquées dans le déploiement du vaccin ont déclaré que le fait de ne pas utiliser substantiellement une grande partie des 600 000 injections de J&J limiterait la capacité d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement pour le programme à la fin du mois de juin.

S’adressant au programme This Week de RTÉ dimanche, le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré que les informations sur le moment où les personnes dans la quarantaine seront vaccinées seront annoncées plus tard cette semaine, mais que l’on s’attend à ce que les personnes de cette cohorte commencent la vaccination plus tard. ce mois-ci et tout au long de juin.

Concernant la question de savoir si les personnes dans la quarantaine se verront offrir les vaccins AstraZeneca ou J&J, le Dr Henry a déclaré: «Nous venons de recevoir cette information avant le week-end et nous passerons en revue l’impact pour nous sur la réponse concernant Johnson & Johnson, AstraZeneca, et le choix des vaccins pour ces personnes.

«Il est clair que ce que nous voulons faire, c’est progresser avec un programme de vaccination sûr et efficace à la vitesse et au rythme pour couvrir autant de population que possible, et en utilisant le stock de vaccins qui arrivent dans le pays de la manière la plus efficace et la plus sûre. . »

Il a déclaré que le HSE «a besoin de temps» pour analyser les informations qui lui ont été données sur l’utilisation des vaccins. «Nous venons de recevoir les informations nous-mêmes dans le HSE. Nous allons passer par là dans les prochains jours et je pense que nous arriverons nous-mêmes à une décision opérationnelle en milieu de semaine.

Une note à l’intention du Cabinet sur les voyages, qui devrait couvrir les éventuelles révisions du système de quarantaine hôtelière obligatoire de l’État, ainsi qu’une voie vers la levée des restrictions de voyage pour les personnes vaccinées et des plans pour la mise en œuvre du certificat vert numérique de l’UE, est en cours de préparation. Il sera apporté par le Département du Taoiseach.

Le Cabinet discutera également du rapport du groupe de travail sur la relance du tourisme. Le groupe de travail a fait valoir que les voyages en provenance de Grande-Bretagne devraient reprendre dès juillet, tandis qu’environ 1 milliard d’euros de revenus supplémentaires et 50 000 emplois pourraient être générés par la réouverture de l’État aux vacanciers pendant l’été.