La mort d’un coureur expérimenté dans les montagnes de Comeragh provoque un «  choc, un chagrin  »

La découverte du corps d’une mère de deux enfants dans la montagne Comeragh à Co Waterford lundi après une opération de recherche a provoqué «un choc et un chagrin», a déclaré son club de course.

Gillian Ryan (37 ans) devait rentrer d’une course dans les montagnes vers 14 heures dimanche, mais les services d’urgence ont été alertés à 15 heures lorsque son mari n’a pas eu de nouvelles d’elle.

Coureuse expérimentée qui vivait dans la région de Thurles à Co Tipperary, Mme Ryan courait sur une piste en boucle autour du lac Coumshingaun, une piste populaire mais escarpée pour les coureurs de montagne et les randonneurs.

Le conseiller indépendant Jim Ryan a déclaré à l’europe-infos.fr qu’il y avait «un grand choc et de la tristesse» dans la communauté de Thurles et dans la paroisse locale de Mme Ryan de Moycarkey-Borris.

«C’était une femme très populaire et une jeune femme avec une jeune famille. La communauté est juste sous le choc », a déclaré Cllr Ryan.

Mme Ryan «avait toujours un sourire sur son visage» et «vous la verriez courir dans la rue principale de Thurles pratiquement tous les jours», a-t-il déclaré.

Le conseiller a exprimé ses condoléances à la famille et a également rendu hommage aux bénévoles qui avaient fouillé les montagnes du Comeragh ces derniers jours, souvent dans de mauvaises conditions.

«Je tiens à remercier les services d’urgence pour ce qu’ils ont fait au cours des derniers jours, je pense qu’à un moment donné, il y a 40 personnes à la recherche et c’était tellement important.

«Cela a été un coup dur pour Thurles», a-t-il déclaré. «Nous sortions lentement mais sûrement de Covid, mais des choses comme celle-ci ont beaucoup fait reculer les gens.»

Un autre conseiller de Thurles, Sean Ryan, qui connaît la famille de la femme, a rendu hommage à Mme Ryan et à ses relations, affirmant que la communauté de Horse and Jockey, Co Tipperary, d’où elle était originaire, était «dévastée par le décès tragique de Gillian».

«Elle était une personne adorable et ma sincère sympathie à son mari Conor et à toute la famille en cette période très triste.

Le club de course de Mme Ryan, Thurles Crokes Athletics, a publié mardi un hommage à son membre, exprimant «le choc et le chagrin» suite au décès de «notre belle amie et athlète Gillian», et exprimant ses condoléances à son mari et à ses deux enfants.

Elle était « tellement pleine d’amour et de positivité » et courir avec elle « a fait passer les nombreux kilomètres en riant et en bavardant », a déclaré le club.

Mme Ryan était un membre actif du club depuis septembre 2019 et parcourait de longues distances chaque semaine pour s’entraîner.

Dans un «profil d’althlete» que le club a publié sur Facebook l’année dernière, elle a déclaré qu’elle courait entre 50 et 70 km par semaine et décrivait son amour de la course le long des côtes irlandaises et dans les sites de beauté.

Mme Ryan a décrit la course à pied comme «un énorme cadeau» et a déclaré que cela l’a aidée «à être consciente, à me débarrasser du stress et à me sentir libre».

Le mauvais temps avait entravé les efforts lundi pour la retrouver, et les services de secours pensaient qu’elle aurait pu se blesser et se réfugier dans les bois.

Dans un communiqué publié lundi soir, un porte-parole de la Garda a déclaré qu’une scène était préservée après la découverte d’un corps dans la région des montagnes Comeragh à Waterford.

Une recherche multi-agences a eu lieu dans une vaste zone lundi, portant sur Mahon Falls et la vallée de la Nire.

«Aucune information supplémentaire n’est disponible à ce stade. Les enquêtes sont en cours », a ajouté le communiqué de Garda.