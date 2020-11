Biden nommera Antony Blinken au poste de secrétaire d’État

Blinken, 58 ans, est considéré comme un modéré qui est bien considéré par les diplomates étrangers et peut passer devant les républicains au Sénat, où il devra chercher une confirmation. Dans le même temps, il a servi d’intermédiaire pour Biden et les membres de la communauté progressiste, engageant ces derniers dans leurs revendications sur ce à quoi ressemblera une politique étrangère de Biden.

Bloomberg a d’abord annoncé que Biden ferait appel à Blinken en tant que secrétaire d’État.

La biographie de Blinken se lit comme s’il avait été élevé pour une vie dans le domaine diplomatique. Il a fréquenté le lycée à Paris, a obtenu un diplôme de premier cycle à Harvard et a ensuite obtenu un diplôme en droit de Columbia. Le père de Blinken, Donald, également diplômé de Harvard, était un banquier d’investissement qui a été ambassadeur des États-Unis en Hongrie.

Le jeune Blinken a travaillé comme avocat et (brièvement) journaliste. Il a siégé au Conseil de sécurité nationale sous l’administration Clinton et a passé du temps à Capitol Hill, où il était directeur du personnel démocrate du Comité des relations étrangères du Sénat lorsque Biden était président. Au cours des années Obama, Blinken a été conseiller adjoint à la sécurité nationale et secrétaire d’État adjoint.

Ceux qui connaissent Blinken le décrivent avec des mots comme «poli», «lisse» et «gentil» et ajoutent souvent qu’il joue bien de la guitare. Blinken a été le visage principal de la politique étrangère de Biden pendant la campagne 2020, plaidant pour des positions telles que la nécessité pour les États-Unis de reconstruire des alliances effilochées par l’approche America First de Donald Trump. Blinken a également été l’un des principaux défenseurs des États-Unis pour qu’ils rejoignent l’accord nucléaire iranien.

Blinken a été entraîné dans les efforts républicains pour poser des questions à Biden sur les activités commerciales de son fils Hunter en Ukraine. Blinken a été interrogé dans le cadre d’une enquête menée par le GOP sur la question. L’enquête n’a finalement pas été en mesure d’établir que les actions de Hunter Biden affectaient le travail de son père en tant que vice-président ou la politique américaine envers l’Ukraine.

Sullivan est peut-être mieux connu pour son rôle d’assistant de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, travaillant pour elle au département d’État et jouant le rôle de personnage clé dans sa campagne présidentielle de 2016. Il est au début de la quarantaine, mais il a acquis une réputation de jeune génie dans le domaine de la politique étrangère. Il a joué un rôle important dans l’élaboration de l’accord sur le nucléaire iranien et a été conseiller à la sécurité nationale de Biden pendant un certain temps lorsque Biden était vice-président.

Depuis la perte de Clinton, Sullivan a passé du temps à rechercher des moyens de rendre la politique étrangère américaine plus adaptée aux besoins intérieurs des États-Unis. Il a écrit ou co-écrit un certain nombre d’essais qui tentent de combler les lacunes qui ont souvent séparé la politique étrangère et la politique économique, et on pensait qu’il pourrait être placé dans un rôle axé sur le pays dans une maison blanche de Biden.

Le rôle de conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche ne nécessite pas de confirmation du Sénat.

Thomas-Greenfield a passé 35 ans au service extérieur, notamment en tant qu’ambassadeur au Libéria et secrétaire d’État adjoint aux affaires africaines. Elle est l’une des femmes diplomates noires les plus éminentes de Washington.

Elle a également passé du temps en tant que haut responsable des ressources humaines au département d’État et pourrait fournir à Biden de précieux conseils alors qu’il cherche à remonter le moral des diplomates américains qui se sont souvent sentis coupés sous l’administration Trump.

Alors que le rôle d’ambassadeur auprès des Nations Unies nécessitera une confirmation du Sénat, il n’était pas immédiatement clair si Biden avait l’intention de placer le poste dans son cabinet.