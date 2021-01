Biden cherche à ramener la normalité à la Maison Blanche après 4 ans tumultueux

Les circonstances bizarres n’ont fait que souligner davantage la nature historique des crises que Biden a héritées de son prédécesseur, Donald Trump, qui a tranquillement quitté la Maison Blanche plus tôt dans la journée. Les effets du transfert de pouvoir litigieux ont continué à se répercuter mercredi, et ils devraient suivre la nouvelle administration Biden pendant des mois.

Même le premier acte de Biden en tant que président, signant plus d’une douzaine de décrets, était une réponse à Trump – un effort pour faire reculer certaines des politiques de signature de l’ancien président sur l’immigration et le changement climatique.

Une grande partie de la première semaine au pouvoir de Biden sera probablement consacrée aux actions de la direction, dont beaucoup ont déjà été télégraphiées par son chef de cabinet, Ron Klain, et regroupées selon les quatre priorités de l’administration naissante de Biden: la pandémie de coronavirus, la récession économique , les inégalités raciales et le changement climatique.

Le deuxième jour de la présidence de Biden devrait être centré sur la réponse à la pandémie, en particulier sur la mise en œuvre des efforts pour atteindre l’objectif ambitieux de Biden de 100 millions de vaccins en 100 jours. Le nouveau président a déjà décrit sa première priorité législative, un projet de loi de secours COVID de 1,9 billion de dollars qui comprend des fonds permettant aux États de distribuer le vaccin, une assurance-chômage prolongée et des chèques de relance.

Mais les responsables de Biden ont admis que l’exécution de leur programme serait probablement entravée par la transition difficile, alimentée par le refus de Trump de reconnaître qu’il avait perdu l’élection. Alors que les nouveaux responsables ont commencé à assumer leurs fonctions au sein du gouvernement mercredi, ils se préparaient à découvrir le chaos et les problèmes dissimulés par les responsables de Trump qui ont refusé de coopérer avec l’équipe de Biden.

En particulier, il y a des inquiétudes dans tout l’appareil de sécurité nationale, étant donné le processus de transition acrimonieux au ministère de la Défense et au Conseil de sécurité nationale.

Mercredi, au Pentagone, les responsables sortants de Trump étaient, pour la plupart, introuvables. L’équipe de liaison de Trump à la Maison Blanche avait ordonné aux personnes nommées par la politique de quitter leurs bureaux mardi, mercredi étant considéré comme un jour férié, selon un ancien haut responsable de la défense parti avec l’administration Trump.

À la dernière minute, l’équipe de Biden a également refusé l’espace de bureau et les ressources du secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, pour sa transition hors de ses fonctions, une courtoisie généralement fournie à l’équipe sortante. La transition a choisi de ne pas étendre à Miller cet «avantage» particulier compte tenu de son rôle d’acteur et de la capacité réduite au Pentagone en raison de la pandémie, a déclaré un responsable de la transition, notant que le général à la retraite Lloyd Austin, le candidat au poste de secrétaire à la Défense, a également choisi de faire toute sa planification de transition de la maison pour ces raisons.

Une exception était Jonathan Hoffman, le porte-parole sortant du Pentagone, qui a rencontré John Kirby, le nouveau porte-parole en chef, au Pentagone mercredi matin pour l’accompagner, a déclaré Kirby à POLITICO.

«J’ai trouvé que Jonathan Hoffman était extrêmement utile et coopératif pour essayer de faciliter ma transition vers le Pentagone», a déclaré Kirby.

Dans le même temps, de nombreux membres de l’équipe de défense entrante mercredi n’ont pas participé aux visites officielles habituelles des bureaux avec leurs prédécesseurs pour effectuer le transfert, a déclaré un ancien responsable de la défense qui est parti cette semaine.

Dans d’autres agences, certaines personnes nommées par Trump ont refusé les demandes de démission de Biden, forçant le président pour les virer afin de pouvoir installer son propre personnel.

Biden a juré près de 1000 nouveaux membres de l’administration – virtuellement – de la salle à manger d’État de la Maison Blanche, où il a réitéré son engagement en faveur de la décence, disant aux personnes nommées que «nous devons restaurer l’âme de ce pays, et je compte à vous tous d’en faire partie. »

Bien qu’il n’ait pas mentionné Trump par son nom, le message de Biden au personnel ainsi que sa focalisation initiale sur les questions de racisme, d’inégalité économique et de changement climatique étaient clairement conçus comme un contraste avec les turbulences de la Maison Blanche de Trump. Biden a ajouté que la loyauté de son personnel reposait sur le peuple américain, pas sur lui – un autre contraste avec les fréquentes critiques des démocrates selon lesquelles l’ancien président valorisait la loyauté personnelle par-dessus tout.

«Les gens ne travaillent pas pour nous, nous travaillons pour les gens», a déclaré Biden. «Je travaille pour les gens. Ils paient mon salaire. Ils paient votre salaire.

De nombreux membres du personnel de Biden ont été contraints de naviguer dans la bureaucratie gouvernementale et le processus d’intégration mercredi depuis leur domicile, grâce aux directives strictes sur les coronavirus que la Maison Blanche de Biden met en œuvre.

Ces derniers jours, ils ont reçu des ordinateurs et des téléphones du gouvernement, des appareils qui ne fonctionnaient pas complètement avant 12 h 01. Les membres du personnel s’adaptaient également aux nouvelles règles qui régissent leurs communications, dirigeant les journalistes qui essayaient de leur envoyer des SMS vers leurs nouvelles adresses électroniques.

«Toujours au comptoir de la cuisine, maintenant avec un nouvel e-mail et Twitter @ KateBerner46», a tweeté Kate Berner, directrice adjointe de la communication de Biden, mercredi après-midi, depuis son compte personnel.

Même cela représentait une approche très différente de la Maison Blanche de Trump, qui a méprisé de nombreuses précautions recommandées contre les coronavirus et a vu de nombreuses épidémies de Covid-19 parmi le personnel et, finalement, l’infection du président lui-même. Sous la nouvelle administration, des masques sont nécessaires à la Maison Blanche (Biden lui-même en portait un lorsqu’il signait des décrets dans le bureau ovale) et des diviseurs en plastique ont été installés dans les bureaux.

L’absence de personnel mercredi a laissé l’aile ouest en grande partie vide à l’arrivée du nouveau président.

C’était loin du moment auquel Biden se serait attendu lorsqu’il s’est lancé dans la quête de la présidence il y a plus de 30 ans.

Mais l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré dans son premier point de presse que Biden «avait un incroyable sentiment de calme et un sentiment de joie», alors qu’il entrait pour la première fois dans le bureau ovale en tant que président. «Il a également dit qu’il avait l’impression de rentrer à la maison. Rappelez-vous qu’il a passé huit ans ici en tant que vice-président, jouant un rôle important en tant que partenaire du président Obama. Et c’est cette émotion qui l’a submergé aujourd’hui.

La nature capitale des défis auxquels Biden est confronté n’a pas été perdue pour les amis et supporters de longue date qui ont assisté à sa cérémonie d’assermentation au Capitole.

«C’est particulièrement symbolique parce que lorsqu’il a commencé ce voyage en politique, c’était aussi une période de troubles sociaux et de bouleversements», a déclaré la représentante Lisa Blunt Rochester (D-Del.), Coprésidente de la campagne présidentielle de Biden. «Et nous sommes juste fiers.»

Mais Blunt Rochester, qui a assisté à l’inauguration avec sa sœur, qui travaillait pour Biden lorsqu’il était au Sénat, a exprimé sa confiance que Biden était à la hauteur de la tâche.

«J’ai juste l’impression qu’il peut faire ça», dit-elle, commençant à pleurer. «Il peut aider à guérir ce pays, et même regarder ici, alors que nous sommes alignés pour aller chercher nos contrôles de sécurité et tout, je pense juste à l’ordre du jour que nous avons devant nous, et à quel point il est important. . »

Lara Seligman, Daniel Lippman et Matthew Choi ont contribué à ce rapport.