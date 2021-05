Brben tekstil COMBINAISONS CERTIFIÉES POUR RISQUE BIOLOGIQUE ET COVID CE - L

CERTIFICAT CE ET DISPOSITIF MÉDICAL Protection finie dans les moindres détails• Plus de protection contre les liquides • Protection contre les particules jusqu'au micron • Protection en cours d’utilisation: Robuste et résistant à l'abrasion • Traitement antistatique, silicium non ajouté Respirant: Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour une plus de confort • Nouvel ajustement exceptionnel et supérieur facilité de mouvement et protection • Date d'expiration de 10 ans • Contrôle qualité selon les normes exceptionnellement élevé