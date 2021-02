Les syndicats d’enseignants se sont déclarés «sérieusement préoccupés» par les plans pour le Leaving Cert et l’utilisation de notes calculées pour les élèves.

Alors que l’Union des enseignants d’Irlande (TUI) et l’Association des enseignants du secondaire d’Irlande (ASTI) ont exprimé leur déception, aucun des deux syndicats n’a encore rejeté le plan.

Le TUI a déclaré que si certaines de ses principales préoccupations avaient été abordées, il a déclaré que la décision d’appliquer les notes attribuées pour les examens oraux et pratiques uniquement à ceux qui terminent les examens est «regrettable et régressive».

Il dit que ces marques devraient également être appliquées à ceux qui ont des notes calculées – ou «accréditées» -.

Il a déclaré que la décision risquait de nuire à la crédibilité du processus de notation accrédité et de réduire le nombre de candidats aux examens Leaving Cert.

«Étant donné que les conseils de santé publique appuient la tenue d’évaluations orales et pratiques, il semblerait que, en ce qui concerne cette question, la commodité administrative l’emporte sur les considérations éducatives», a-t-il déclaré.

Engagement

Le syndicat a déclaré qu’un engagement continu avec les autorités éducatives est essentiel pour garantir que les points de vue et les préoccupations des enseignants sont au cœur de ce processus et que l’intégrité professionnelle des enseignants est protégée.

Les enseignants trouveront très difficile d’attribuer les notes prévues aux élèves en raison d’un manque de «données crédibles», a averti l’Association of Secondary Teachers Ireland (ASTI).

Réagissant au plan du gouvernement pour le certificat de sortie 2021, l’ASTI a exprimé sa «amère déception» que le processus de notation prévu n’inclut pas d’éléments évalués en externe tels que les oraux, les cours ou les projets.

Il a déclaré que le fait que les étudiants qui profitent de ces notes prévues ne puissent pas participer à des cours, des travaux de projet ou des oraux était une «injustice regrettable».

L’ASTI a déclaré qu’elle renverrait l’annonce du ministre à son exécutif et consulterait plus largement le syndicat dans les prochains jours.

Cependant, il s’est déclaré «déterminé à faire en sorte que soient trouvés des moyens permettant aux élèves de progresser dans leur vie dans le contexte de la pandémie».

Clarté

L’Union irlandaise des étudiants de deuxième niveau a salué l’annonce qui, selon elle, apportait «clarté, choix et compassion» aux étudiants.

L’agent d’éducation de l’ISSU, Alicia O’Sullivan, a déclaré que le syndicat était fier d’avoir contribué à offrir des choix aux étudiants.

«En tant que partie prenante, nous, à l’ISSU, avons présenté des propositions pragmatiques et réalistes, dont beaucoup sont évidentes dans l’annonce d’aujourd’hui. La voix des étudiants a été entendue dans ces négociations, et nous continuerons de travailler pour faire en sorte que ce soit toujours le cas », a-t-elle déclaré.

Le président du syndicat, Reuban Murray, a toutefois regretté que les étudiants qui acceptent de recevoir les notes prévues ne les reçoivent pas avant les examens écrits.

«Nous avions présenté des propositions et des échéanciers au groupe consultatif et à la Commission nationale des examens afin de fournir ces résultats aux étudiants avant les examens écrits. Cependant, il est devenu évident que ce serait une tâche impossible », a-t-il déclaré.

Complexe

Le JMB, le plus grand organe de gestion de deuxième niveau, a également salué l’annonce du gouvernement.

John Curtis, secrétaire général du JMB, a déclaré: «C’est une réponse mesurée et réfléchie à une question complexe et aux circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement et, bien que non sans compromis et défi, nous présente une voie à suivre et donne aux élèves et à leurs parents une clarté d’intention bienvenue. »

Les partis politiques de l’opposition ont largement salué l’annonce qui, selon eux, respectait les opinions des étudiants.

Le porte-parole du Sinn Féin pour l’éducation, Donnchadh Ó Laoghaire TD, a déclaré que «la voix active et militante des étudiants était cruciale pour forcer le gouvernement à prendre cette décision.

Il a déclaré que son parti avait des préoccupations concernant la proposition du gouvernement, comme l’utilisation d’algorithmes pour déterminer les notes prévues des élèves.

Le porte-parole du Labour Education, Aodhán Ó Ríordáin TD, a déclaré: «La voix des étudiants a été entendue. Les travaillistes collaboreront avec le gouvernement pour faire en sorte que Leaving Cert 2021 fonctionne pour les étudiants.

Le porte-parole de l’éducation des sociaux-démocrates, Gary Gannon TD, a déclaré que le système était compliqué et nécessiterait une meilleure communication de la part de la ministre et de son ministère.

« Il doit également y avoir des contingences intégrées dans le plan pour l’élément des examens écrits car il n’y a aucune garantie que Covid-19 sera supprimé d’ici juin », a-t-il déclaré.