Le vaccin Oxford Covid-19 peut être efficace à 90%, les résultats montrent

Le vaccin contre le coronavirus développé par l’université d’Oxford et AstraZeneca a montré une efficacité supérieure aux attentes, une découverte historique qui stimulera l’espoir qu’il existe un moyen de sortir de la pandémie pour les pays sans accès aux injections faites par des fabricants de médicaments concurrents.

Lundi, Oxford et AstraZeneca ont déclaré que deux schémas posologiques différents montraient des niveaux d’efficacité différents dans les essais de stade avancé en Grande-Bretagne et au Brésil.

Lorsque le vaccin était administré en une demi-dose, suivie d’une dose complète au moins un mois plus tard, l’efficacité était de 90%. Lorsque le vaccin était administré en deux doses complètes à au moins un mois d’intervalle, l’efficacité était de 62%. L’efficacité moyenne était de 70%.

Tous les résultats étaient statistiquement significatifs et supérieurs à l’efficacité recherchée par la Food and Drug Administration des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments.

AstraZeneca a déclaré qu’elle soumettrait les données pour approbation réglementaire «immédiatement».

Andrew Pollard, investigateur en chef de l’essai à Oxford, a déclaré: «Ces résultats montrent que nous disposons d’un vaccin efficace qui sauvera de nombreuses vies.»

«L’efficacité et l’innocuité de ce vaccin confirment qu’il sera très efficace contre Covid-19 et qu’il aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique», a déclaré Pascal Soriot, directeur général d’Astra.

Le jab coûte environ 3 $ à 4 $ la dose, selon les offres d’approvisionnement, une fraction de celle des autres vaccins. AstraZeneca a accepté de le vendre à prix coûtant aux pays en développement à perpétuité.

Le vaccin peut être conservé à long terme à la température normale du réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés Celsius. D’autres nécessitent une température de stockage aussi basse que -70 ° C. Astra vise la fabrication de jusqu’à trois milliards de doses l’année prochaine. Selon l’approbation réglementaire, différents schémas posologiques pourraient signifier que plus de doses sont disponibles.

Sarah Gilbert, d’Oxford, du Jenner Vaccine Institute de l’université, a récemment déclaré aux journalistes que la principale priorité d’Oxford était de trouver un partenaire qui s’engagerait à fabriquer le vaccin à un prix abordable. La propriété intellectuelle du vaccin est concédée sous licence à AstraZeneca.

Ces dernières semaines, des résultats meilleurs que prévu de Pfizer / BioNTech et Moderna – montrant une efficacité proche de 95% – ont stimulé l’optimisme généralisé et la reprise du marché, bien que leurs vaccins soient vendus avec profit, et une grande partie de leur approvisionnement prévu pour l’année prochaine a été sécurisée. par des nations plus riches.

En revanche, AstraZeneca, avec Johnson & Johnson, a déclaré qu’elle vendrait son inoculation au prix coûtant. Les procès J&J sont en cours.

AstraZeneca a reçu environ 3,2 milliards de commandes de son jab, y compris du Royaume-Uni, de l’Union européenne, des États-Unis et d’autres, selon les données d’Airfinity.

Une étude révisée par des pairs publiée la semaine dernière a déjà montré que le vaccin Oxford / AstraZeneca a suscité de bonnes réponses immunitaires chez les personnes âgées, qui courent un risque disproportionné de contracter un Covid sévère.

S’exprimant sur BBC Radio, le professeur Pollard a déclaré avoir entendu les résultats samedi soir du comité indépendant de surveillance des données du procès. «C’était moi qui faisais face au comité», a-t-il dit. «Ensuite, j’ai pu parler à Sarah Gilbert et aux autres membres de l’équipe. Nous avons été ravis car tous nos efforts ont porté leurs fruits.

Le professeur Pollard a déclaré: «Nous n’avons vu qu’un indice [in the trial data] que le vaccin était capable de réduire l’infection asymptomatique. Si cela est vrai, nous pourrons peut-être arrêter la propagation de la maladie et stopper la pandémie dans son élan. »

La différence d'efficacité entre les deux doses de vaccin Oxford était inattendue. Les scientifiques pensent que la première dose la plus faible a peut-être amorcé le système immunitaire d'une manière qui le rendait plus réceptif au deuxième coup, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires pour le confirmer.