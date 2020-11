Macron facilite le verrouillage du coronavirus avant Noël

PARIS – Les règles de verrouillage des coronavirus seront progressivement assouplies en France à partir de samedi avant les vacances de Noël, a annoncé le président Emmanuel Macron dans un discours télévisé à la nation mardi soir. Il a également déclaré qu’il ne rendrait pas obligatoire le vaccin COVID-19, lorsqu’il sera disponible.

« Le pic de la deuxième vague de l’épidémie est passé », a déclaré Macron dans son sixième et plus simple discours sur la pandémie de coronavirus depuis mars, notant une baisse des cas de COVID-19 au cours de la semaine dernière. « L’esprit de responsabilité civique qui vous avez montré qu’elle était efficace et nous avons appris à mieux traiter les patients. »

L’assouplissement des règles se fera en trois étapes.

Le premier commence samedi. Le verrouillage de base actuel restera en place, le travail à domicile étant encouragé et les sorties limitées, mais les petites entreprises seront autorisées à rouvrir, les lieux de culte autorisés à organiser des services pour jusqu’à 30 personnes à la fois et le périmètre des sorties quotidiennes élargi de 1 kilomètre à 20 kilomètres.

Après le 15 décembre – à condition que les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 restent à environ 5000 et que le nombre quotidien de nouveaux cas en soins intensifs reste compris entre 3000 et 2500 – le verrouillage sera levé, mais un couvre-feu sera en place entre 21 h et 7 h sauf la veille de Noël et le réveillon du nouvel an. Les déplacements seront autorisés pour permettre aux gens de passer Noël en famille, et les musées, cinémas et théâtres pourront rouvrir.

« Mais j’en appelle à votre sens des responsabilités: ce ne sera certainement pas un Noël comme les autres », a déclaré Macron, exhortant les Français à continuer à être vigilants et à mettre en œuvre la distanciation sociale, en portant des masques et en se lavant les mains.

Les restaurants, bars et salles de sport seront les derniers à rouvrir, le 20 janvier si l’épidémie reste contenue et n’augmente pas après les vacances.

Les propriétaires d’entreprise fermés pendant le verrouillage recevront un soutien financier supplémentaire pour atténuer le choc économique, avec un régime de compensation financé par l’État fournissant 20% de leurs revenus prévus au cours de la période (sur la base des chiffres de 2019) ou jusqu’à 10000 €.

« Nous devons tout faire pour éviter un troisième verrouillage », a déclaré Macron, ajoutant que la France disposait de trois outils pour essayer de faire en sorte que cela se produise: un comportement personnel responsable, une stratégie de test et l’arrivée du vaccin.

« Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles fin décembre-début janvier et une deuxième génération arrivera au printemps », a déclaré Macron.

Avec un scepticisme élevé envers les vaccins en France, des théories du complot et des soupçons croissants sur les politiques gouvernementales, Macron a cherché à rassurer les gens sur les mesures que le gouvernement prendrait pour garantir la sécurité du vaccin, notamment en impliquant un comité scientifique et un collectif de citoyens.

« La vaccination doit se faire de manière claire et transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Je veux être clair: je ne rendrai pas la vaccination obligatoire », a annoncé Macron.

Macron avait annoncé un deuxième verrouillage national fin octobre pour endiguer la propagation de la deuxième vague du coronavirus. Mais ce verrouillage a été plus lâche que le premier imposé au printemps, les écoles restant ouvertes. Cependant, les restaurants, bars, gymnases et théâtres ont été fermés.

Le gouvernement français, comme les autres gouvernements confrontés à cette pandémie sans précédent, a tenté de trouver le juste équilibre entre les mesures de protection sanitaire nécessaires pour endiguer la propagation du virus et limiter les retombées économiques.

Les conditions économiques se sont détériorées, les ONG ayant remarqué que davantage de personnes se présentaient aux points de distribution de nourriture, y compris de nombreux jeunes adultes et étudiants.

«On assiste à une forte hausse de la demande de la population étudiante touchée par la crise», selon Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, une ONG qui distribue des repas et qui vient de lancer sa levée de fonds annuelle.

Malgré la crise, Macron s’est globalement maintenu dans les sondages avec 41% d’avis favorables, toujours nettement plus élevés que ses deux prédécesseurs au même moment de leurs présidences, selon un avis Ifop de novembre. sondage.