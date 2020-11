Timmermans et Thunberg envisagent un partenariat pour des réformes agricoles vertes de l’UE

Naturado en provence Naturado argile verte montmorillonite bio à l'aloe vera 300 g

La Montmorillonite est une argile provenant de la transformation de roches éruptives volcaniques. Elle provient de pays secs aux sols peu drainés et donc plus riches en silice et éléments minéraux.Parmi toutes les argiles, la Montmorillonite est l'une des plus intéressantes dans les domaines du bien-être et