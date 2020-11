Trump pardonne l’ancien conseiller à la sécurité nationale Flynn

Avant de revenir sur sa décision, Flynn a d’abord coopéré avec l’avocat spécial Robert Mueller pendant près de deux ans, notamment en fournissant des preuves d’une éventuelle obstruction à la justice par le président. Il a assisté à 19 entretiens avec les procureurs.

On s’attendait depuis longtemps à ce que Trump pardonne à Flynn, frappant les procureurs et le FBI pour leur traitement de l’affaire, dans le cadre d’une attaque concertée contre les enquêtes contre lui. Trump a accusé à tort le FBI et le ministère de la Justice d’avoir organisé un «coup d’État» contre lui dans les années qui ont suivi son élection. Trump a également attaqué à plusieurs reprises des procureurs et des responsables du FBI impliqués dans l’affaire Flynn, même s’il a licencié Flynn pour avoir menti au bureau et au vice-président Mike Pence début 2017.

Bien que le pardon ait été long à faire, Trump a permis au drame juridique de Flynn de se dérouler pendant plus de trois ans, attendant après les élections du 3 novembre pour émettre la clémence, un signal de la façon dont l’affaire est devenue politiquement explosive. Flynn est devenu une figure vénérée de la base de Trump, et l’avocat de Flynn – le brandon conservateur Sidney Powell – est récemment devenu un substitut de Trump de premier plan promouvant des théories du complot sans fondement sur la fraude électorale contre Trump.

Les meilleurs démocrates ont déjà averti qu’ils considéreraient tout effort de Trump pour pardonner à ses associés comme un abus de pouvoir, semblable à celui que la Chambre l’a destitué il y a près d’un an. Après l’octroi de la grâce, le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, et le président de la commission de la justice de la Chambre, Jerrold Nadler, ont critiqué la décision comme une érosion de l’état de droit, destinée à récompenser un allié pour avoir résisté à une enquête impliquant Trump lui-même.

Les républicains, cependant, ont célébré la décision. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a qualifié cette journée de «journée bien méritée pour un patriote américain».

La grâce intervient alors qu’un juge fédéral de Washington DC, Emmet Sullivan, réfléchit à l’opportunité d’autoriser le ministère de la Justice de Trump à rejeter l’accusation contre Flynn. Le procureur général William Barr a autorisé le licenciement au milieu de la lutte juridique en cours de Flynn, alarmant les vétérans du DOJ craignant qu’il ait déformé le processus au profit d’un allié politique du président.

Sullivan, cependant, a refusé de rejeter immédiatement l’affaire et a plutôt cherché un conseiller extérieur, qui a fait valoir que l’argument juridique du ministère de la Justice pour le rejet de l’affaire devrait être rejeté comme prétexte pour aider un allié de Trump. Sullivan réfléchit à une décision finale depuis fin septembre, lorsqu’il a tenu une audience et a appris que Powell avait été en contact avec Trump à propos de l’affaire. Sullivan a également soulevé des alarmes au sujet des documents sur lesquels le DOJ s’est appuyé dans le cas où semblait avoir été modifié, bien que les fonctionnaires du ministère de la Justice aient insisté sur le fait que les modifications étaient involontaires.

On ne sait pas si Sullivan mettra immédiatement fin à l’affaire ou demandera une enquête plus approfondie sur ses options, compte tenu des préoccupations qu’il a soulevées selon lesquelles Flynn aurait menti sous serment concernant les circonstances de son accord de plaidoyer.

La grâce de Trump n’est que son dernier acte de clémence pour un proche associé impliqué dans l’enquête sur la Russie. Il a également attaqué les procureurs du ministère de la Justice, y compris d’anciens membres de l’équipe de Mueller, qui ont aidé à obtenir la condamnation du conseiller et ami de longue date Roger Stone pour avoir menti aux enquêteurs du Congrès et intimidé un témoin. En juillet, Trump a commué la peine de Stone mais n’a pas accordé une grâce complète, bien que Stone en ait plaidé pour une ces derniers jours. Les efforts directs de Trump au nom de ses associés ont plongé le ministère de la Justice dans la tourmente plus tôt cette année, incitant Barr à lancer ce qui semblait être une menace voilée de démissionner.

Néanmoins, Trump a continué ses attaques contre le ministère de la Justice et le FBI, et Barr est resté silencieux.

Flynn a été conseiller à la sécurité nationale de Trump pendant seulement 24 jours après l’entrée en fonction de Trump en 2017. Trump l’a démis de ses fonctions au milieu d’une clameur de questions sur les contacts de Flynn avec l’ambassadeur de Russie aux États-Unis dans les derniers jours de 2016, alors que l’administration sortante Obama se stabilisait sanctions contre la Russie pour l’ingérence électorale du Kremlin.

Près de 10 mois après le départ de Flynn, il a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ces interactions et a admis qu’il avait également fait du lobbying au nom du gouvernement turc – tout en conseillant Trump – sans le divulguer.

Mais les alliés de Flynn ont longtemps soutenu que Flynn avait été mis en place par le FBI et amené à plaider coupable. Et lorsque Sullivan, le juge dans le cas de Flynn, semblait prêt à la fin de 2018 pour condamner Flynn à la prison, Flynn a mis sa stratégie de coopération en suspens et a renvoyé son équipe juridique.

Il a ensuite licencié son équipe juridique et a embauché Powell, un favori de Fox News qui a déjà écrit favorablement sur Sullivan, mais qui l’a depuis attaqué sans relâche comme partial. Flynn a ensuite décidé d’annuler son plaidoyer de culpabilité et a accusé le FBI et le ministère de la Justice de l’avoir piégé afin de poursuivre une affaire contre Trump.

Flynn, ancien directeur de la Defense Intelligence Agency sous Barack Obama, a d’abord attiré l’attention du FBI pour sa visite de décembre 2015 à Moscou, où il était assis à une table avec le président russe Vladimir Poutine lors d’un dîner organisé par la chaîne de télévision russe. RT. Lorsque le FBI a ouvert une enquête de contre-espionnage sur des personnalités liées à la campagne Trump en juillet 2016 – une sonde baptisée Crossfire Hurricane – Flynn était l’un des quatre alliés de Trump spécifiquement identifiés comme une menace potentielle.

Bien que les documents divulgués au milieu des efforts de Flynn pour classer son cas aient montré que le FBI se préparait à clore la partie Flynn de l’enquête à la fin de 2016, les appels avec Kislyak ont ​​conduit le bureau à inverser la tendance. Le 5 janvier 2017, Obama a discuté de l’affaire avec son équipe de sécurité nationale et lui a demandé s’il devait se préoccuper de partager des informations sensibles avec l’administration entrante. Obama avait déjà mis en garde Trump contre l’embauche de Flynn, mais Trump a ignoré la supplication.

Trump a renvoyé Flynn quelques semaines à peine dans sa nouvelle administration après avoir été informé des mensonges présumés de Flynn au FBI et au vice-président Mike Pence, qui a déclaré à la télévision que Flynn n’avait pas discuté des sanctions avec Kislyak.

On s’attendait autrefois à ce que Flynn soit un témoin clé lors du procès l’année dernière de son ancien partenaire commercial, Bijan Rafiekian – mieux connu sous le nom de Kian. En effet, c’est le témoignage attendu qui a conduit Sullivan à reporter sa condamnation en décembre 2018.

Cependant, à la suite du changement d’avocat de Flynn, un différend houleux a éclaté entre la nouvelle équipe et les procureurs au sujet du compte de Flynn. Les procureurs ont brusquement abandonné leur intention d’appeler Flynn, affirmant qu’il semblait s’éloigner des aveux dans son plaidoyer concernant le dépôt de fausses déclarations auprès du ministère de la Justice au sujet de son travail lié à la Turquie.

Après un procès, les jurés rapidement condamné Kian – un homme d’affaires californien et ancien nommé par George W. Bush – d’avoir tenté d’agir en tant qu’agent étranger non enregistré dans le cadre du projet mené par Flynn et visant un dissident turc aux États-Unis, Fethullah Gulen.

Cependant, la fortune de Kian s’est inversée deux mois plus tard lorsque le juge qui a supervisé le procès a rendu une décision rare rejetant les condamnations , affirmant qu’il manquait des preuves de sa culpabilité. Malgré la conclusion de Barr selon laquelle les poursuites contre Flynn étaient injustifiées, l’affaire contre Kian se poursuit, alors que les procureurs font appel de la décision du juge rejetant l’affaire.

Trump avait longtemps flirté avec le pardon de Flynn. En fait, les ouvertures de l’avocat personnel de Trump en 2017 figuraient dans le rapport de Mueller répertoriant une éventuelle obstruction à la justice par le président. Bien que Trump ait régulièrement attaqué d’autres témoins qui ont fourni des informations préjudiciables à Mueller, il n’a jamais dirigé sa fureur contre Flynn.