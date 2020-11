Les politiques divisées de l’Irlande en matière de coronavirus

DUBLIN – Les deux parties de l’Irlande ne peuvent pas être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne COVID-19, et les experts disent que cela fait grimper le taux de mortalité.

Pendant des mois, les responsables de la santé publique ont soutenu en vain que la République d’Irlande et l’Irlande du Nord devraient coordonner les restrictions à la pandémie, en tirant parti de leur statut d’île en tant que barrière naturelle à la maladie. Au lieu de cela, les dirigeants des gouvernements de Dublin et de Belfast se plaignent de ne connaître les plans divergents de chacun que par le biais des médias.

Ce manque de coordination a creusé de nouvelles profondeurs vendredi lorsque l’Irlande du Nord a entamé une intensification de deux semaines des restrictions après des semaines de désarroi politique à Belfast. Quelques heures plus tard, à peine à 160 km au sud de Dublin, le gouvernement irlandais a annoncé des plans de réouverture après un verrouillage de six semaines.

« C’est fou. Vous ne pourriez pas écrire un scénario plus ridicule », a déclaré Gabriel Scally, un ancien administrateur de la santé publique britannique qui dans le passé a supervisé des enquêtes ordonnées par l’État sur une mauvaise gestion médicale dans les deux parties de l’Irlande.

Il a déclaré que l’incapacité des deux administrations à appliquer les mêmes politiques de pandémie, en même temps, garantissait que les comtés le long de leur frontière de 310 miles continueraient à subir des taux d’infection inutilement élevés.

«Tout au long de cette pandémie, nous avons vu des problèmes de niveaux élevés de cas dans les comtés frontaliers», a déclaré Scally. «Les politiciens du nord et du sud de ce pays ne peuvent pas s’asseoir ensemble et accepter de faire les choses ensemble face à 3 000 décès dus à un virus éminemment évitable. C’est une situation épouvantable et l’histoire les jugera très mal pour leurs échecs.

Jusqu’à la semaine dernière, le principal parti protestant d’Irlande du Nord, les unionistes démocrates, avait bloqué les efforts des autres au sein de la coalition d’Irlande du Nord pour imposer des restrictions plus strictes. Le DUP n’a cédé qu’après que les hôpitaux ont averti qu’ils atteindraient bientôt le point de rupture si le taux d’infection – plus de trois fois plus élevé qu’en République d’Irlande – n’était pas supprimé.

Ainsi, vendredi, à peine une semaine après que le DUP exigeait toujours la réouverture des entreprises, la plupart des entreprises ont été fermées pendant deux semaines. Les acheteurs d’Irlande du Nord ont immédiatement planifié des excursions de magasinage avant Noël au sud de la frontière, où les magasins devraient rouvrir mardi après six semaines de fermeture.

Eoghan de Barra, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Beaumont de Dublin, a déclaré que les politiques incohérentes «inciteraient» inévitablement les gens à voyager à côté.

«Si vous pouvez traverser la frontière pour faire vos courses ou votre repas, je suis sûr que les gens le feront. Le mélange de personnes qui en résulte signifie une plus grande propagation du virus », a-t-il déclaré.

Le député unioniste démocrate Jeffrey Donaldson a fait valoir que les politiciens d’Irlande du Nord devraient coordonner leur politique de pandémie principalement avec d’autres régions du Royaume-Uni, et non avec l’Irlande, même si des dizaines de milliers de personnes traversent la frontière irlandaise un jour typique.

Donaldson a rejeté l’idée que les deux parties de l’Irlande devraient refléter leurs politiques de pandémie et imposer les mêmes restrictions en même temps. Ces points de vue reflètent l’opposition de longue date des syndicalistes d’Irlande du Nord à la prise de décision dans toute l’Irlande.

«Je ne dis pas que nous avons besoin d’une approche précisément coordonnée et chorégraphiée. Nous devons partager plus efficacement les informations sur ce que fait chaque juridiction », a-t-il déclaré, ajoutant:« Nous devons nous coordonner avec ce qui se passe en Grande-Bretagne.

Bien que les responsables de la santé publique de Dublin et de Belfast communiquent régulièrement lors de vidéoconférences en ligne, cela ne se traduit pas par des politiques communes. Donaldson affirme que l’administration nord-irlandaise n’est informée des décisions du gouvernement irlandais que par les médias.

«Comment l’exécutif d’Irlande du Nord peut-il tenir compte de ce qui se passe dans la République si nous ne savons pas ce qui est prévu dans la République?» il a dit.

Après des semaines de débats en coulisses, le Premier ministre Micheál Martin a dévoilé vendredi soir les plans de son gouvernement pour la réouverture des restaurants et l’assouplissement des restrictions sociales à l’approche de Noël.

Les entreprises, églises et attractions culturelles actuellement fermées commenceront à rouvrir mardi, tandis que les restaurants et les gastropubs pourront reprendre leurs activités trois jours plus tard. Les voyages dans d’autres comtés pour les réunions de famille seront autorisés à partir du 18 décembre.

«En assouplissant les restrictions, nous allons aussi loin que nous le croyons possible pour atteindre le meilleur équilibre entre les considérations sanitaires, économiques et sociales – mais pas plus loin», a déclaré Martin dans un discours télévisé à la nation.

«Le gouvernement et moi sommes convaincus que cette combinaison de nouveaux arrangements établit un équilibre sûr entre le maintien de la pression sur la maladie et la création d’un espace pour que les familles, les amis et les êtres chers soient ensemble à Noël», a-t-il déclaré.

Sam McConkey, expert en maladies infectieuses au Royal College of Surgeons de Dublin, a déclaré craindre que de telles mesures ne gaspillent le récent succès relatif de l’Irlande dans la suppression du virus. L’Irlande est le seul membre de l’UE actuellement classé «orange» pour les voyages internationaux, tandis que les autres sont entièrement ou partiellement «rouges».

McConkey a déclaré que la réouverture des restaurants et l’autorisation de grandes réunions de famille une semaine plus tard risqueraient de créer «un événement très diffus».

Il a prédit que de nombreux repas avant Noël impliqueraient «de s’asseoir joue par joue avec beaucoup de chants, de cris et d’alcool. Faire cela dans les jours qui précèdent notre départ en Irlande rurale pour rendre visite à nos proches est une recette pour propager le virus. Si un demi-million d’entre nous le faisons, cela entraînera d’importantes flambées dans tout le pays. »