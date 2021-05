Comment l’Europe peut protéger les médias indépendants en Hongrie et en Pologne

Adam Bodnar est le Médiateur de la République de Pologne. John Morijn est commissaire à l’Institut néerlandais des droits de l’homme

La liberté des médias est fondamentale pour la démocratie – et les gouvernements les moins démocratiques d’Europe le savent. En Pologne et en Hongrie, les partis au pouvoir ont coopté les chaînes publiques et racheté de manière agressive les chaînes de médias privées. La diversité des opinions a pratiquement disparu et les quelques points de vente indépendants restants ne tiennent qu’à un fil.

Pendant ce temps, l’Union européenne ne fait pas grand-chose pour aider. Alors que les institutions européennes se disputaient les inquiétudes croissantes, les gouvernements de Varsovie et de Budapest ont appris à contrôler leurs éditeurs et diffuseurs locaux avec une formule simple et efficace: financer vos amis et faire taire vos ennemis.

En Pologne, la compagnie pétrolière publique PKN Orlen, qui est proche du gouvernement de droit et de justice au pouvoir, a tenté d’acheter des propriétés médiatiques locales. L’objectif n’était pas de se diversifier au-delà des combustibles fossiles – c’était de contrôler le message. En Hongrie, il ne reste presque plus d’éditeurs de médias indépendants, avec juste une poignée de portails Internet et de stations de radio disponibles pour les Hongrois à la recherche de médias sur lesquels le gouvernement ou le parti au pouvoir n’influence pas.

Même les médias indépendants sont menacés. Lorsque le parti au pouvoir ne peut pas simplement acheter le message, il envoie des avocats pour le débrancher. PiS et ses alliés ont frappé des journaux indépendants comme Gazeta Wyborcza et oko.press, ainsi que des leaders d’opinion tels que l’expert en droit constitutionnel Wojciech Sadurski, avec des dizaines de soi-disant «litiges stratégiques contre la participation publique», ou poursuites SLAPP. Ces poursuites judiciaires, généralement frivoles et motivées par des considérations politiques, sont conçues pour intimider et distraire les organisations médiatiques – et leur imposer des frais juridiques.

À son honneur, la Commission n’a pas tardé à reconnaître les mesures contre la liberté des médias en Hongrie et en Pologne et à voir la menace qu’elle représentait pour la démocratie européenne. Malheureusement, il n’a toujours pas pris de mesures significatives. Une recommandation sur l’état de droit adressée à la Pologne en 2016 a spécifiquement cité la liberté des médias comme un sujet de préoccupation. Mais ensuite, ils n’ont jamais fait de suivi.

Des discours plus vides ont eu lieu en 2020, lorsque la Commission a donné à la liberté des médias sa propre section dans son rapport sur l’état de droit. Encore une fois: pas d’impact réel sur le terrain en Pologne. Récemment, la Commission a mis en place un groupe de travail pour élaborer une législation traitant des cas SLAPP. C’est mieux. Mais même si elle est adoptée, la législation sera arrivée trop tard, étant donné que les tribunaux du pays ont déjà été capturés et que les médias d’État ont été convertis en porte-parole du parti au pouvoir. La Commission a également enquêté sur des plaintes concernant une concurrence loyale dans les médias, mais elle a finalement conclu qu’elle ne pouvait pas agir.

La Commission a maintenant une nouvelle idée, une «loi sur la liberté des médias» pour 2022. Comme d’habitude, elle dit toutes les bonnes choses. L’acte proposé renforcerait la capacité de l’UE à sanctionner les pays pour des restrictions à la liberté des médias, plutôt que de simplement surveiller une situation qui s’aggrave et s’inquiète.

Il est peu probable que cela aille nulle part, car cela demande aux dindes de voter pour Noël. Après tout, l’initiative viserait clairement la Pologne et la Hongrie. On pourrait donc s’attendre à ce que ces gouvernements entraînent le débat et édulcorent le langage. Même si un acte apparemment réalisable émergerait de la fabrication de la saucisse bruxelloise, il serait peu probable qu’il soit mis en œuvre de manière significative. La loi pourrait facilement être contestée devant les tribunaux nationaux contrôlés par ces gouvernements.

Heureusement, il existe un autre moyen. Les traités fondateurs de l’UE exigent que les élections locales et européennes organisées au niveau national soient libres et équitables, un pays standard ne peut pas se réunir sans médias indépendants. Cela donne à la Commission la capacité – et l’obligation – d’agir lorsque les options médiatiques sont devenues si restreintes qu’un choix éclairé n’est plus possible.

L’impact des médias non libres sur les élections n’est pas théorique. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), s’écartant notablement de son ton habituel de strict euphémisme, a déclaré injustes les élections législatives de 2018 en Hongrie et les élections présidentielles de 2020 en Pologne. Leur raison: le contrôle démesuré des médias contrôlés par l’État sur les informations utilisées par les électeurs pour prendre leurs décisions. Dans l’état actuel des choses, il en sera de même lors des prochaines élections dans les deux pays.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ne devrait pas lancer un autre projet législatif noble et voué à l’échec, mais mener une action d’infraction pour protéger les médias nationaux indépendants afin de garantir que les Hongrois et les Polonais maintiennent leur droit à des élections libres et équitables.

Et si cela ne se produit pas de sitôt, le Parlement européen devrait pousser la Commission à agir, et rapidement. Après tout, la composition future (et la légitimité) du parlement dépendra d’élections libres et équitables dans l’ensemble de l’UE.

Les médias nationaux indépendants ne tiennent qu’à un fil en Pologne et en Hongrie. L’UE devrait utiliser immédiatement les outils dont elle dispose déjà pour la protéger.