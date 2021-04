Londres a critiqué le manque de stratégie après l’effondrement des négociations sur le poisson entre le Royaume-Uni et la Norvège

Le Royaume-Uni subit de nouvelles pressions politiques pour parvenir à un accord de pêche avec l’UE après avoir échoué à conclure des accords avec la Norvège et d’autres partenaires de l’Atlantique Nord.

L’effondrement des négociations sur les captures annuelles totales avec la Norvège cette semaine a laissé une partie de l’industrie britannique de la pêche tremblante de fureur et le supertrawler Kirkella – qui capture normalement environ 10 pour cent de tous les poissons vendus dans les fish and chips du Royaume-Uni – sans travail pour le reste de cette année, avec une foule de petits bateaux.

Le Premier ministre Boris Johnson avait désigné la pêche britannique comme l’une des industries qui tireraient le plus d’avantages du Brexit. Bien que le gouvernement britannique ait conclu un accord-cadre post-Brexit sur la pêche avec la Norvège, il n’a pas réussi à s’entendre sur les chiffres annuels – et des accords similaires font également défaut avec le Groenland, l’Islande et les îles Féroé. Ce sont des partenaires traditionnels, avec des pêcheries de morue arctique d’une importance vitale pour la Grande-Bretagne.

Le snafu arrive au pire moment possible, avec des élections locales et écossaises le 6 mai et tout au long des négociations en cours avec l’UE sur les limites de capture pour 2021. La pêche représente moins de 1% de l’économie britannique, mais a un poids symbolique important.

La Norvège pourra désormais continuer d’exporter ses produits de la pêche vers le Royaume-Uni en franchise de droits, tandis que les navires de pêche britanniques ne pourront pas pêcher la morue arctique dans les eaux norvégiennes. Cependant, les pêcheurs pélagiques écossais pourraient être en mesure de capturer davantage de maquereaux dans les eaux britanniques après l’exclusion de leurs concurrents norvégiens.

L’absence d’accord pourrait coûter quelques voix lors des élections locales de la semaine prochaine à Hull et dans sa région plus large de Humberside, où la société de pêche UK Fisheries employait environ 100 hommes d’équipage et soutient indirectement de nombreux emplois supplémentaires dans la chaîne d’approvisionnement. La société avait investi 180 millions de livres sterling dans la région et était prête à investir 100 millions de livres supplémentaires, mais cet argent supplémentaire est maintenant en suspens. Le conseil d’administration de la société devra également envisager la possibilité de vendre son navire Kirkella, d’une valeur de 50 millions de livres sterling.

«C’est une journée très noire pour la Grande-Bretagne», a déclaré Jane Sandell, directrice générale de UK Fisheries. « [Environment Secretary] George Eustice doit à nos équipages et à la région de Humberside une explication sur les raisons pour lesquelles Defra [the Department for Environment, Food and Rural Affairs] n’a même pas été en mesure de maintenir les droits que nous avons de pêcher dans les eaux norvégiennes depuis des décennies, sans parler de se vanter d’un «bonus Brexit», qui a tourné au désastre. »

Elspeth Macdonald, directeur général de l’Association écossaise des pêcheurs, a déclaré que l’effondrement des pourparlers avec la Norvège pourrait également avoir un impact dans certaines circonscriptions écossaises où la pêche à la morue est importante, comme le nord-est et les Shetlands, mais a déclaré que le Royaume-Uni ne pouvait pas ‘ t accepter une mauvaise affaire. «Je suis sûr que le gouvernement a le sentiment qu’il a laissé tomber l’industrie en ce qui concerne les engagements qu’il a pris. L’industrie cette année est dans une position très difficile », a-t-elle déclaré.

Alors, qu’est-ce qui ne va pas?

Defra a déclaré qu’il avait fait une «offre équitable» sur l’accès aux eaux britanniques et l’échange de quotas de pêche, mais a conclu qu’il ne recevrait pas un juste retour de la part des Norvégiens. Londres a cherché à remédier à ce qu’elle considérait comme un arrangement déséquilibré dans le cadre du précédent accord UE-Norvège, qui avait conduit la Norvège à débarquer environ huit fois plus de poissons dans les eaux britanniques que le Royaume-Uni pêchait dans les eaux norvégiennes.

La Norvège a capturé 249 millions de livres de poisson dans les eaux britanniques en 2019, tandis que le Royaume-Uni a capturé 31 millions de livres de millepertuis dans les eaux norvégiennes. De l’avis de Londres, quelque chose de similaire au maintien de cette situation aurait été un échec.

Lorsque la Norvège a refusé de payer pour l’accès aux eaux britanniques avec des transferts entrants de stocks des eaux norvégiennes, la Grande-Bretagne a conclu que les deux positions étaient trop éloignées pour parvenir à un accord cette année, a déclaré Defra. Ceux qui regardent le verre à moitié plein font remarquer qu’une situation sans accord signifie plus de poisson britannique pour les pêcheurs britanniques après avoir éliminé les concurrents norvégiens.

David Henig, co-fondateur du groupe de réflexion UK Trade Forum, a déclaré que tout se résumait à un manque de stratégie de négociation globale.

«Cela prouve qu’il n’y a pas de stratégie globale pour les négociations au Royaume-Uni et le problème est que cela n’est pas soulevé au parlement, il est donc très difficile de comprendre ce qui se passe, mais ce n’est clairement pas ce qui a été promis», a-t-il déclaré. «Il va y avoir une accumulation régulière de questions sur les négociations au Royaume-Uni, et le gouvernement doit donc vraiment se ressaisir.»

L’échec des négociations a accru la pression politique sur le gouvernement de Johnson pour qu’il parvienne à un accord de pêche avec l’UE pour 2021. Une grande partie de l’accord sur les limites de pêche a été conclu lors des négociations commerciales UE-Royaume-Uni, mais les deux parties ont tenu des négociations virtuelles hebdomadaires depuis janvier sur le problèmes restants. Celles-ci incluent les limites de capture; les spécifications des engins de pêche pour protéger les stocks de poissons de la mer Celtique; et comment les bateaux de pêche commerciale comptabiliseraient leurs prises par rapport aux quotas.

Alors que les négociateurs se réunissaient vendredi matin, un responsable de l’UE a déclaré que le bloc ne quitterait pas la table des négociations mais craignait que le Royaume-Uni ne le fasse, fixant unilatéralement ses propres limites de capture. Cela perturberait le fragile équilibre des stocks de poissons de la mer du Nord, en particulier le maquereau.

« Nous ne voyons pas beaucoup de problèmes impossibles à résoudre – nous pensons qu’il peut y avoir des solutions pratiques », a déclaré le responsable. «Ce qui fait que le Royaume-Uni s’en tient souvent à ses armes est une question de principe, c’est politique. Ce que nous pensons, c’est que nous préférons avoir un accord, car sinon cela créerait un très mauvais précédent pour les négociations très délicates sur les possibilités de pêche auxquelles nous sommes confrontés. »

Un porte-parole de Defra a déclaré: « Nous avons toujours été clair que nous ne conclurons des accords que s’ils sont équilibrés et dans l’intérêt de l’industrie de la pêche britannique. »