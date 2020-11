L’État adopte la stratégie Covid après une réunion charnière

Peut-être inévitablement, une grande partie du sommet décisif du gouvernement sur Covid-19 jeudi a été menée sur Zoom.

Extérieurement, il a été présenté comme une réunion du sous-comité du Cabinet, mais en réalité, chaque acteur clé de la réponse de l’État à la pandémie a été rayonné depuis les bâtiments qui ont été le point zéro de la réponse de l’Irlande à la pandémie.

«Tout était très Star Wars», se souvient une source dans la salle.

Du ministère de la Santé de Miesan Plaza, le médecin-chef Tony Holohan, son adjoint Ronan Glynn et le modélisateur en chef Philip Nolan ont téléphoné.

Son directeur général, Paul Reid, venait du siège du Health Service Executive de l’hôpital Dr Steevens, tandis que l’équipe des bâtiments gouvernementaux était si grande qu’elle était divisée en deux chambres.

Dans l’un se trouvaient le Taoiseach, Tánaiste, Eamon Ryan, Stephen Donnelly, Paschal Donohoe et Michael McGrath – membres permanents du sous-comité du Cabinet Covid. Ils ont été rejoints par Simon Coveney et Helen McEntee, et le chef de cabinet de chaque chef de parti. À l’étage, dans la salle 301 des bâtiments du gouvernement, une grande équipe de conseillers clés et de fonctionnaires a appelé.

Globalement, la réunion était divisée en deux parties – la première, la très vantée «Bataille des feuilles de calcul», qui a marqué les arguments de l’Équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) en faveur d’une période plus serrée de restrictions opposées aux données commandées par le gouvernement. Celui-ci a été rédigé «pour s’assurer que Nphet ne soit pas la seule voix dans la pièce», a déclaré une source.

Presser les experts

Cela a été suivi d’une réunion purement politique, qui a façonné le mémorandum qui est allé au Cabinet hier.

Tout d’abord, le ministre des Finances Paschal Donohoe a présenté le coût des interventions en cas de pandémie, estimé à plus d’un milliard d’euros au cours des cinq dernières semaines.

Les membres du Nphet ont suivi, exposant les raisons des recommandations faites au gouvernement plus tôt dans la journée. Cela dit que l’hospitalité doit rester effectivement fermée; ou s’il est ouvert, les visites à domicile devraient être réduites.

Une longue séance de questions et réponses a suivi et une source l’a qualifiée de «juste et honnête». Les membres du Nphet ont été pressés sur l’impact des mesures qu’ils avaient recommandées et comment ils pouvaient être sûrs que six semaines au niveau 5 en valaient la peine. On leur a également demandé comment l’Irlande se comparait aux autres pays européens en termes de restrictions et pourquoi les chiffres d’hospitalisation et de mortalité différaient de ceux de la première vague.

L’argument des responsables de la santé publique se résumait à la nécessité de créer un «coussin» avant la «socialisation naturelle» autour de la période de Noël.

Ils ont fait valoir que le numéro R, le plus important, devait rester proche de 1 «à l’entrée et à la sortie» de Noël. L’ouverture de restaurants pendant les trois premières semaines de décembre pourrait créer une base de référence qui pourrait ensuite pousser le nombre de cas au-delà lorsque les ménages sont autorisés à se mélanger, ont-ils averti.

Les politiciens ont également demandé ce qu’il fallait faire si le nombre de cas commençait à devenir incontrôlable en décembre. Les responsables du Nphet ont déclaré que si une croissance exponentielle se produisait, le plus important serait d’agir rapidement et de manière décisive – pas nécessairement qu’un ensemble particulier de mesures devrait être mis en œuvre, mais qu’une solution devrait être identifiée et appliquée.

Un jalon clé mentionné était s’il y avait 400 cas par jour et le chiffre augmentait rapidement, selon des sources.

Pádraig Dalton, chef du Bureau central des statistiques, a fait une présentation décrivant les graves conséquences de la pandémie sur la santé mentale et le bien-être, tandis que Liz Canavan, un haut responsable du département de Taoiseach, a présenté des données compilées par le cabinet de conseil EY. Cela s’est concentré sur ce qui semblait avoir provoqué des épidémies, y compris la découverte selon laquelle les villes qui avaient du succès dans les championnats du comté de GAA avaient tendance à avoir des niveaux de maladie plus élevés, ainsi que l’impact de l’ouverture de pubs humides en dehors de Dublin, et l’examen de la croissance de la maladie. était conduit par des restaurants ou des pubs.

Il est entendu que la possibilité d’ouvrir des pubs humides et de reprendre les sports d’équipe pour les enfants a été discutée pendant les deux parties de la réunion, les politiciens ayant déclaré que l’ouverture de pubs en particulier pourrait ajouter 0,3 au nombre R, accélérant considérablement la propagation du coronavirus. .

Une considération clé lors de la réunion politique, ont déclaré des sources présentes, était de trouver comment équilibrer le double objectif d’ouvrir l’hospitalité et de permettre aux ménages de se mélanger.

Le conseil de Nphet était clair: l’un pouvait arriver, mais pas l’autre. Face à un choix aussi binaire, le Gouvernement devait essayer de plaire à deux maîtres – en tenant compte de la promesse politique très traînée de rouvrir l’économie, tout en facilitant le brassage tant attendu des familles pendant la période des fêtes.

Il a décidé de maintenir les restrictions domestiques en place jusqu’au 18 décembre – une mesure plus sévère que celle recommandée par Nphet – mais ensuite d’autoriser à la fois l’hospitalité et les visites à domicile pendant deux semaines. L’importance de décembre pour l’hôtellerie, qui peut faire jusqu’à 30 pour cent de ses revenus annuels, a été un facteur clé dans cette décision.

Pics d’infection

La discussion s’est également concentrée sur l’expérience des comtés «de vacances» pendant l’été, comme Galway, Mayo et Kerry, qui ont connu une socialisation considérable et des repas au restaurant, mais n’ont pas enregistré de pics significatifs d’infection.

Les politiciens ont également discuté des tests d’antigène et de la nécessité d’améliorer la capacité de dépistage et de dépistage. Ils attendaient également avec impatience la nouvelle année, discutant de la possibilité d’une augmentation des liquidations et des licenciements alors que les entreprises en difficulté se replient.

Les politiciens ont également discuté des voyages et de la frontière, le ministre de la Santé Stephen Donnelly exprimant ses préoccupations concernant les cas liés aux voyages et la façon dont il pensait que le système de prévention des cas générés par les voyages internationaux n’était pas assez solide.

Le tánaiste Leo Varadkar a soulevé la question des cas résultant de voyages transfrontaliers, arguant que les données à ce sujet sont insuffisantes. Il est censé avoir écrit à un organisme HSE pour obtenir plus d’informations.

Le gouvernement a maintenant joué sa main et l’État est sur le point d’entrer dans la phase peut-être la plus précaire de sa lutte contre Covid-19: tenter d’équilibrer la santé publique, le bien-être et les préoccupations économiques, tout en gardant un public fatigué par la bataille.

Face à un ensemble aussi complexe de problèmes, le risque de faux pas est considérable et les sanctions en cas d’échec lorsque les enjeux sont si élevés seront sévères.