La Grèce fustige Berlin pour avoir évité son appel à l’embargo sur les armes à la Turquie

ATHÈNES – Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a accusé l’Allemagne de ne pas avoir été à la hauteur de son rôle de leader dans l’UE en rejetant les appels d’Athènes à imposer un embargo sur les armes à la Turquie.

«Je ne comprends vraiment pas la réticence de l’Allemagne à utiliser l’énorme puissance de son économie pour montrer clairement aux pays qu’ils doivent obéir au droit international», a déclaré Dendias dans une interview à POLITICO.

Dans un contexte de tensions accrues en Méditerranée orientale, la Grèce a appelé ces dernières semaines ses partenaires européens à arrêter les ventes d’armes à la Turquie. Athènes fait valoir que de telles armes pourraient être utilisées contre deux pays membres de l’UE, la Grèce et Chypre, en cas d’escalade des différends sur les eaux territoriales.

La Grèce a spécifiquement demandé à l’Allemagne de ne pas autoriser la livraison de six sous-marins de type 214 commandés par la Turquie. Athènes fait valoir que les navires bouleverseraient l’équilibre des pouvoirs en Méditerranée orientale.

Dendias a noté que l’accord pour les sous-marins remontait à 2009, lorsque le gouvernement turc et sa politique étrangère étaient très différents.

«Je comprends la question financière, mais je suis sûr que l’Allemagne comprend également l’énorme contradiction de fournir des armes offensives à un pays qui menace la paix et la stabilité de deux pays de l’UE. Telle est la définition du mot contradiction », a-t-il dit.

Dendias a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi la Grèce devrait même avoir à soulever la question avec Berlin « au lieu que l’Allemagne se rende compte par elle-même, à partir des freins et contrepoids de son propre système, que cela n’est pas compatible avec son rôle en Europe. »

La Grèce et la Turquie sont toutes deux membres de l’alliance de l’OTAN, mais avec des désaccords de longue date sur une variété de questions, y compris les frontières maritimes. Leur relation a atteint un point bas ces derniers mois.

Au cours de l’été, les pays ont été proches d’un conflit militaire, alors que l’Oruç Reis, un navire sismique appartenant à la Direction générale de la recherche et de l’exploration minières de Turquie, a commencé des activités de recherche dans les eaux contestées. Les flottilles navales turques et grecques se sont affrontées pendant des semaines. La Turquie a également mené des recherches et des forages au large de Chypre ces derniers mois.

L’Allemagne a tenté de jouer le rôle de médiateur, le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas se rendant à plusieurs reprises à Athènes et à Ankara pour pousser à la reprise des pourparlers diplomatiques. La chancelière Angela Merkel a contribué à éviter un conflit potentiel en appelant le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Mais la Grèce a exprimé son mécontentement face à ce que Dendias a qualifié de politique «d’apaisement» menée par l’Allemagne à l’égard de la Turquie. Athènes soutient que l’Allemagne devrait être fermement du côté de ses collègues membres de l’UE, la Grèce et Chypre.

Appel au sommet

Dans l’interview, Dendias a appelé les dirigeants de l’UE à envoyer un message clair à la Turquie lors du sommet du Conseil européen du mois prochain. Mais il s’est arrêté avant de demander explicitement des sanctions de l’UE contre Ankara.

Il a déclaré que l’Europe devrait donner une «réponse logique» aux récentes actions de la Turquie, qui correspondrait à l’engagement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de diriger une Commission «géopolitique».

Peu de temps avant le dernier sommet de l’UE, le navire turc est rentré chez lui et les deux parties ont convenu de reprendre les pourparlers. Lors du sommet du 2 octobre, les dirigeants de l’UE ont averti Ankara qu’il pourrait faire face à des sanctions pour ses activités en Méditerranée orientale, mais se sont abstenus de prendre des mesures – seulement pour que le navire turc reprenne sa mission quelques jours plus tard.

Cette fois-ci, la Turquie a de nouveau signalé que le navire reviendrait au port avant le sommet, affirmant que sa mission durerait jusqu’au 29 novembre. Le sommet devrait commencer le 10 décembre.

Dendias a suggéré que si les dirigeants de l’UE suivaient le même cours que la dernière fois, cela signifierait qu’ils n’avaient pas appris leur leçon.

«Si vous faites les mêmes choses que vous avez faites dans le passé et que vous vous attendez à un autre résultat dans le futur, c’est quelque chose qui est décrit avec le mot« naïf »- et c’est un terme doux pour cela, je dirais», a déclaré Dendias.

«L’Europe enverrait le mauvais message à tous les pays de la région élargie. Quiconque agit arbitrairement, quiconque enfreint le droit international, quiconque fait du chantage, est en fin de compte laissé impuni ou même récompensé.

Dendias a refusé de préciser quel devrait être le message de l’UE. Il a dit que cela devrait dépendre du fait que la Turquie montre un réel changement d’attitude dans les jours et semaines à venir.

Dendias a déclaré qu’il était impatient de travailler avec la prochaine administration américaine. Le président élu Joe Biden et son candidat au poste de secrétaire d’État, Antony Blinken, connaissent très bien la région et les problèmes gréco-turcs, a-t-il déclaré.

«Je pense que la région a besoin de la présence des États-Unis et en particulier de sa présence militaire, d’une manière qui compenserait le manque de présence militaire européenne dans la région», a-t-il déclaré.