L’UE et les États-Unis imposent des sanctions à la Russie au sujet de Navalny

Bruxelles et Washington ont imposé mardi de nouvelles sanctions contre de hauts responsables russes, infligeant un doublé au Kremlin pour l’empoisonnement et l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny.

Le Conseil de l’UE a officiellement infligé des sanctions au chef du comité d’enquête russe, Alexander Bastrykin; le procureur général, Igor Krasnov; le chef de la garde nationale, Viktor Zolotov; et le chef du service pénitentiaire fédéral, Alexander Kalachnikov, pour « leur rôle dans l’arrestation arbitraire, les poursuites et la condamnation de » Navalny, selon un communiqué « , ainsi que la répression des manifestations pacifiques liées à son traitement illégal ».

Les départements du Trésor, de l’État et du Commerce des États-Unis, quant à eux, ont imposé des sanctions un peu plus larges qui comprenaient également des sanctions pour la tentative d’assassinat de Navalny l’été dernier au cours de laquelle il a été empoisonné avec un agent neurotoxique de qualité militaire. Les mesures américaines comprennent des sanctions contre sept hauts responsables russes – que la Maison Blanche n’a pas identifiés – ainsi qu’une extension des sanctions en vertu de la loi sur le contrôle des armes chimiques et biologiques et l’élimination de la guerre, de nouvelles restrictions à l’exportation d’articles pouvant être utilisés comme agent biologique. et la production de produits chimiques et les restrictions de visa, ont déclaré des responsables de l’administration Biden.

Alors que l’annonce le jour même des nouvelles mesures envoyait un message symbolique d’unité occidentale contre les activités malveillantes du gouvernement du président Vladimir Poutine, les puissances occidentales n’ont notamment pas accordé une demande de Navalny et de ses partisans d’imposer des sanctions aux riches oligarques russes qui sont connectés. au Kremlin tout en conservant des actifs importants en dehors de la Russie.

Les responsables de l’UE ont déclaré qu’ils étaient légalement empêchés de prendre une telle mesure car ils ne pouvaient pas directement lier les oligarques de premier plan aux mesures répressives prises contre Navalny et ses partisans.

Dans le cadre de sa décision de punir la Russie, l’administration Biden a également déclassifié les renseignements qui impliquaient le Service fédéral de sécurité russe, le FSB, dans la tentative d’assassinat contre Navalny l’été dernier, dans laquelle il a été empoisonné avec un agent neurotoxique Novichok. Poutine s’est personnellement moqué des accusations selon lesquelles le gouvernement russe aurait mené l’attaque, affirmant que si les services de sécurité voulaient la mort de Navalny, ils auraient terminé le travail.

Le site d’information Bellingcat, en collaboration avec des partenaires, a également impliqué le FSB dans l’attaque, et a même identifié des agents individuels qui ont suivi Navalny lors du voyage en Sibérie au cours duquel il a été empoisonné. Navalny, se faisant passer pour un responsable de la sécurité du gouvernement, a ensuite téléphoné à l’un de ces agents qui a avoué son rôle dans l’attaque au cours de leur conversation de 49 minutes.

Les sanctions de l’UE représentent la première fois que Bruxelles utilise un nouveau cadre juridique pour sanctionner les violations des droits de l’homme. Les sanctions contre les quatre officiels comprennent une interdiction de voyager et un gel des avoirs.

Effort transatlantique

Un haut responsable américain a qualifié l’annonce coordonnée des mesures de « démonstration d’unité transatlantique ». Biden et son secrétaire d’État Antony Blinken se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec l’UE.

« Dès son premier appel téléphonique avec le président Poutine, le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis réagiraient à un certain nombre d’actions russes déstabilisantes », a déclaré mardi un haut responsable de l’administration dans un appel à la presse présentant les nouvelles mesures. Le responsable a déclaré que l’administration avait demandé «des évaluations de la communauté du renseignement nouvelles ou déclassifiées dans quatre de ces domaines, et prévoyait de répondre à chacun d’entre eux dans les semaines à venir. Aujourd’hui, c’est la première réponse de ce type, et il y en aura d’autres à venir. »

L’empoisonnement de Navalny par les forces de sécurité russes en août dernier et son emprisonnement à Moscou ont été jugés suffisamment urgents pour justifier une réponse plus rapide, même si la révision plus large de la politique américano-russe – lancée par l’administration en janvier – est toujours en cours, des gens familiers avec les délibérations. a déclaré à POLITICO le mois dernier.

Navalny a été emprisonné immédiatement à son retour en Russie plus tôt cette année en provenance d’Allemagne, où il a été soigné et récupéré de l’attaque d’empoisonnement. Alors qu’il se rétablissait, il a été accusé d’avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle liée à une affaire de fraude dans laquelle il avait été condamné à une peine avec sursis. Navalny a contesté les violations alléguées, disant à un juge qu’il ne s’était pas entretenu avec les agents de libération conditionnelle parce qu’il était dans le coma. L’affaire de fraude sous-jacente et son emprisonnement actuel ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans le cadre des mesures américaines, le département du commerce a également ajouté mardi à sa liste d’entités 14 parties qui étaient déterminées à être impliquées dans «divers aspects de la production d’agents biologiques et de la production chimique», a déclaré un responsable. Cette décision limitera sévèrement les exportations à neuf entités commerciales en Russie, trois en Allemagne, une en Suisse et un institut de recherche gouvernemental distinct.

Et dans un autre signe de la position de l’Occident contre Moscou, le président du Conseil européen Charles Michel était en Ukraine mardi où il a visité la zone de guerre dans la région orientale du Donbass et a déclaré le soutien de l’UE pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Michel a également déclaré que les sanctions contre la Russie resteraient en place jusqu’à la mise en œuvre complète de l’accord de paix de Minsk 2.

A Washington, un sénateur républicain du Nebraska a publié une déclaration dénonçant le président russe et appelant à des mesures supplémentaires.

« Poutine est un lâche qui engage des tueurs à gages pour garder son emprise sur le pouvoir, mais le peuple russe est fatigué de vivre sous un despote paranoïaque », a déclaré le sénateur Ben Sasse dans son communiqué. « Ces sanctions et l’ajout d’entités russes à la liste noire du Département du commerce envoient un message clair à Moscou, mais nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Les États-Unis et nos alliés devraient invoquer les dispositions de la Convention sur les armes chimiques pour exiger des inspections des installations de Poutine qui a produit les agents neurotoxiques impliqués dans l’empoisonnement de Navalny. Nous devons amortir tout le soutien financier au régime corrompu de Poutine. «

