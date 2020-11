L’Iran pointe du doigt Israël après le meurtre d’un expert atomique et jure de se venger

Melvita - Indigo - Après Shampooing Expert Couleur et Soin 150ml

L' après-shampooing Expert Couleur et Soin Melvita Indigo facilite le démêlage des cheveux, tout en apportant de la beauté, de la douceur et de la brillance à la chevelure. Sa formule se compose d'huile d'indigo, nourrissante et protectrice. Elle est dépourvue de sulfate et de silicone. Efficace, elle protège