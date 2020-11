Les gouvernements du monde entier se posent la question épineuse: qui reçoit le vaccin en premier?

Alors que les responsables fédéraux et étatiques conviennent que les 21 millions de travailleurs de la santé du pays devraient être les premiers à recevoir le vaccin, il n’y a pas de consensus sur la façon d’équilibrer les besoins d’autres groupes à haut risque. Azar a déclaré cette semaine que les États auraient le « dernier mot » en priorisant les vaccinations contre Covid, et que les vaccins seraient répartis en fonction de la taille des populations adultes. Revêtement avec ACIP, Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a promis que «les communautés noires et brunes en bénéficient de manière disproportionnée» dans le plan de hiérarchisation de la Californie.

Moncef Slaoui, l’ancien cadre de GlaxoSmithKline qui dirige l’opération Warp Speed, a déclaré qu’il n’y avait pas de choix facile.

« Je ne m’attends pas à ce que les États prennent des décisions uniformes », a-t-il déclaré à POLITICO. « Certains peuvent préférer les établissements de soins de longue durée ou les personnes âgées, tandis que d’autres peuvent donner la priorité à leurs agents de santé. Ce serait une erreur de vacciner 18 ans. les vieux en premier. J’espère que personne ne le fera. Mais sinon, ce sont des nuances de gris.

Canada

Le Canada tient compte des préférences de l’opinion publique dans sa stratégie, qui suggère que «les Canadiens donnent la priorité aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents et aux personnes âgées» et traite également les «contacts familiaux des personnes à haut risque de maladie grave et de décès» comme des priorités potentielles. Le département de la défense achète des congélateurs pour «stocker et transporter» les vaccins Covid-19 pour sa «population militaire».

Union européenne

Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois, a déclaré dans une interview que l’UE avait une position de départ difficile en ce qui concerne les vaccinations contre Covid-19: «Il n’y a pas un seul pays où plus de 60 pour cent des gens veulent se faire vacciner.»

Cependant, un bras de fer entre les institutions européennes basées à Bruxelles et les gouvernements nationaux sur la façon de se procurer et de livrer des vaccins semble s’être terminé avec bonheur: la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé cette semaine que l’UE avait sécurisé des vaccins pour 430 millions de personnes. – assez pour pratiquement tous les résidents de l’UE. Cela aurait créé un «cauchemar» si l’UE n’avait pas coordonné la distribution, a déclaré Bettel.

Parmi une série de mesures prioritaires, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré qu’il déploierait le vaccin pour «contrôler les flambées actives».

Le Comité permanent allemand de la vaccination recommande que l’établissement des priorités soit guidé par «l’urgence de la protection préventive de la santé», visant à réduire les cas les plus susceptibles d’entraîner une hospitalisation ou la mort, et d’assurer «le maintien des fonctions essentielles de l’État et de la vie publique», qui comprend la police, les pompiers et les enseignants, en plus des travailleurs de la santé.

Royaume-Uni

Le Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation a un ordre de priorité en 11 étapes. Après les travailleurs de la santé, les priorités sont les personnes âgées dans les maisons de retraite, puis les Britanniques plus âgés, en commençant par les plus âgés et en descendant dans les tranches d’âge de 5 ans.

Japon

La priorité absolue du Japon est les citoyens âgés atteints de maladies chroniques. Les citoyens recevront des coupons indiquant leur ordre de priorité, a déclaré le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social.

Inde

Les divisions de classe et géographiques ont produit des variations importantes des taux de mortalité en Inde. Les personnes de 80 ans dans certains États survivent plus souvent que les personnes de 60 ans dans d’autres, écrit le professeur Anup Malani de l’Université de Chicago au nom de l’Indian Covid Alliance. Réponse du gouvernement: fixer un seuil d’âge inférieur à celui de la plupart des pays occidentaux – 50 ans – pour un accès prioritaire.

La tâche est énorme. Il y a 260 millions d’Indiens âgés de 50 ans ou plus et environ 20 millions de travailleurs de première ligne. Le gouvernement est préoccupé par la confusion quant à savoir qui a droit à un accès prioritaire. Un groupe d’experts nationaux sur l’administration des vaccins a travaillé avec les gouvernements des États pour créer une nouvelle « plate-forme numérique pour l’administration et la distribution des vaccins », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Corée du Sud et Taiwan

En tant qu’exécutants remarquables dans le contrôle de Covid-19, les deux pays d’Asie de l’Est partagent également une approche inhabituelle de déploiement de vaccins: ils sont relativement détendus à ce sujet. En tant que membres de l’installation COVAX – qui met en commun les ressources de 186 gouvernements pour accélérer le développement et la distribution des vaccins – les deux gouvernements accordent la priorité à l’achat du vaccin au bon prix, plutôt que dès que possible. Chacun prévoit d’acheter suffisamment de vaccins pour seulement environ 60% de sa population.

Alors que Taiwan a un historique de forte demande de vaccins – les Centers for Disease Control de Taiwan ont signalé un taux de vaccination moyen de 98 en 2019 – le gouvernement n’a pas peur de rationner les vaccins. En novembre, le gouvernement a interdit aux personnes âgées de 50 à 64 ans de recevoir des vaccins antigrippaux financés par l’État, afin de donner la priorité aux groupes plus vulnérables.