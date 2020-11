Il est choquant de voir comment les hommes ont éloigné les femmes de l’exercice en public

Je n’avais entendu parler du syndrome de la voiture rouge que quelques semaines auparavant, puis je l’ai rencontré deux fois en deux jours. On l’appelle ainsi parce qu’apparemment, il y a des gens qui pensent qu’ils se démarqueront s’ils achètent une voiture rouge parce qu’ils en voient si peu sur la route, seulement pour en acheter une et ensuite commencer à les voir partout. C’est essentiellement cette chose qui se produit lorsque vous prenez soudainement conscience de quelque chose que vous ne saviez pas auparavant et que vous ne pouvez plus ne pas le voir.

L’invite était un fil Twitter lancé par un écrivain et conférencier anglais appelé Dr Rachel Hewitt. «D’accord, j’ai lu (et écrit) sur les expériences des jeunes femmes dans l’espace public», a-t-elle commencé, «et cela m’a tellement énervée et bouleversée que je dois partager un résumé avec vous tous. À partir de là, elle a détaillé les résultats d’études menées dans le monde entier qui ont mis à nu les barrières pour que les femmes de tous âges puissent exercer dans la confiance et la paix.

Pour ne pas trop insister là-dessus, la principale barrière, ce sont les hommes. Être parmi les hommes dans des espaces ouverts génère ce que l’on peut gentiment appeler un éventail de sentiments indésirables chez les femmes qui font de l’exercice, allant d’un léger inconfort à une peur pure et simple. Cela se présente de multiples façons, certaines manifestement évidentes, d’autres pas entièrement. Certains que la plupart d’entre nous – la plupart d’entre nous les hommes en tout cas – ne considéreraient jamais comme un problème.

Les trois jeunes gars de votre parc local qui traînent sur leurs vélos sembleraient, pour la grande majorité d’entre nous, ne pas être particulièrement importants. Beaucoup d’entre nous, en effet, ont été ces jeunes gars sur ces vélos. Mais des études après études, pays après pays, ont montré que les adolescentes hésitent à courir dans les parcs à cause des jeunes garçons qui traînent, à vélo ou en dehors d’eux.

Certains d’entre eux sont enracinés dans une mauvaise expérience, les sifflements et les braillements insensés que les gangs d’adolescents sont connus pour faire depuis la nuit des temps. Mais en partie, c’est une simple conscience de soi de la part des filles – les trois gars à vélo pourraient être des scouts primés pour tout le monde mais, pour une adolescente solitaire courant dans un parc, ils ne doivent pas être de confiance.

Le moins sûr

Selon le Dr Hewitt, les adolescentes australiennes décrivent les parcs comme l’espace public le moins sûr. En Afrique du Sud, 58 pour cent des filles trouvent que les espaces publics d’exercice sont dangereux ou très dangereux. Soixante pour cent des adolescentes de Stockholm ne courraient pas dans leur propre quartier. Et ainsi de suite et ainsi de suite.

3 novembre 2020

«Mais surtout, écrit-elle, les filles craignent la violence et les crimes sexuels de la part des garçons et des hommes. Et, dans toutes les études que j’ai lues, les adolescentes qui ont été interrogées ont eu une expérience directe, ou ont été témoins de harcèlement, de harcèlement, d’intimidation et d’agressions de la part de garçons et d’hommes.

«Les adolescentes disposent de mécanismes d’adaptation à ces contraintes d’accès à l’espace public. Certains rapportent avoir essayé de se comporter de manière affirmée, de ne pas montrer de peur. Dans les parcs, les filles hésitent à faire de l’exercice et préfèrent «marcher, s’asseoir ou s’allonger» dans des endroits inoffensifs, comme sous les arbres. »

Comme la grande majorité des hommes, il ne m’est jamais venu à l’esprit de ne pas courir parce que je ne me sentais pas en sécurité

Viennent ensuite des jours de témoignages et d’anecdotes, les expériences vécues de femmes et de filles et ce à quoi elles se heurtent en essayant simplement de faire de l’exercice. Les répondants au fil venaient de partout dans le monde, des femmes de tous âges et de toutes formes, de tous les sports et aucun. Des centaines et des centaines d’entre eux.

Le lire vous retournerait l’estomac. Les femmes qui avaient été attaquées étaient clairement les pires. Mais une grande partie était plus petite, plus grise et tout aussi déprimante. Des femmes qui avaient senti des hommes dans des fourgonnettes ralentir et rouler derrière elles; les femmes qui avaient des coureurs de sexe masculin les rattrapent et les rejoignent ensuite ostensiblement; des femmes qui avaient commencé à courir avec leurs écouteurs mais pas de musique pour pouvoir à la fois ignorer et rester consciente de la brigade «oi, love».

Prendre des photos

Des femmes qui avaient cessé de courir parce que les hommes avaient tenu leur téléphone en l’air en passant, prenant des photos. Des femmes qui avaient renoncé à courir dans la vingtaine à cause des bips sonores et des sifflets de chantier et qui ne l’avaient pas repris avant la quarantaine. Des femmes qui refusent de laisser leurs filles aller courir dans le parc, de jour comme de nuit.

En lisant tout cela, j’ai eu honte de réaliser que tout cela – tout cela – était une surprise pour moi. J’étais inconsciente et satisfaite de ce côté de la vie. Je suis un coureur, sur et (principalement) hors, depuis environ 15 ans et toute réticence que j’ai jamais eue à sortir et à transpirer a été entièrement ma propre manière de lardass. Comme la grande majorité des hommes, il ne m’est jamais venu à l’esprit de ne pas courir parce que je ne me sentais pas en sécurité.

En fait, un jour ou deux après avoir lu le fil, j’ai lacé les baskets et suis sorti pour un complot. Il était tard dans l’après-midi et le crépuscule était tombé. Sur les routes, j’ai vu beaucoup d’hommes courir et pas une seule femme. C’était le cas le plus choquant de syndrome de la voiture rouge que vous puissiez imaginer. Maintenant, chaque fois que je sors le soir, je ne peux pas ne pas voir qu’il n’y a pratiquement pas de femmes qui martèlent les sentiers.

Réparer quelque chose d’aussi enraciné dans la société que ce n’est clairement pas une tâche facile. Mais la première étape est sûrement d’en parler. Toute femme lisant ceci et levant les yeux au ciel qu’un homme inconscient réalise enfin qu’il y a un problème est parfaitement en droit de le faire.

Tout homme qui le lit et lève les yeux au ciel à des gémissements encore plus féministes fait finalement partie du problème.