Greta Thunberg: Timmermans ne fait pas assez pour écologiser la politique agricole de l’UE

Les jeunes militants pour le climat dirigés par Greta Thunberg ont accusé le chef du Green Deal de l’UE, Frans Timmermans, de manquer de courage pour aligner le programme massif de subventions agricoles du bloc sur ses propres objectifs climatiques phares.

Après une réunion virtuelle avec lui plus tôt mardi, Thunberg, 18 ans, et trois camarades de campagne ont déclaré qu’ils avaient dit à Timmermans qu’il devrait retirer la proposition de la Commission pour la prochaine politique agricole commune (PAC) de sept ans s’il ne peut garantir qu’elle correspondra à la les ambitions climatiques du Green Deal et de l’accord de Paris sur le climat.

Thunberg a déclaré à POLITICO: « Je suis sûr qu’il fait tout ce qu’il peut, mais nous devons vraiment être réalistes et dire que le temps des petits pas dans la bonne direction est révolu et que nous ne pouvons plus détourner le regard de la science », ajoutant que la conversation était «exactement comme nous nous attendions à ce qu’elle soit».

«Nous les avons exhortés à écouter la science et à dire une fois de plus que, selon la science globale, cela devient de plus en plus clair, il est indéniable que cela n’est pas conforme à l’accord de Paris, ce n’est pas conforme à l’objectif de 1,5 degré. «

Timmermans avait déclaré l’année dernière qu’il pourrait encore retirer la proposition de réforme de la PAC si son ambition environnementale est drainée par les autres institutions de l’UE – dont les positions ont été critiquées par les écologistes comme favorisant les agriculteurs par rapport aux mesures vertes. Mais il n’a pas pris de mesures pour le faire depuis lors.

L’activiste belge Adélaïde Charlier, qui était également à l’appel vidéo, a déclaré que Timmermans avait clairement indiqué qu’il prévoyait de permettre aux négociations interinstitutionnelles sur la future PAC de continuer et qu’il ne serait « pas démocratique » de décider complètement de la politique de la Commission sur son propre, par exemple en abrogeant la proposition législative de la prochaine politique agricole et en en proposant une nouvelle.

« C’est très clair ce que nous avons demandé [for], et c’est quelque chose qu’il a entre les mains, mais c’est quelque chose qu’il n’a clairement pas le courage de faire maintenant », a déclaré Charlier.

Les députés européens et les gouvernements européens espèrent parvenir ce printemps à un accord sur la réforme de la PAC. La politique vaut quelque 348 milliards d’euros et débutera en 2023 après une période de transition de deux ans, malgré les critiques des ONG environnementales selon lesquelles les autres institutions de l’UE finiront par diluer les aspects environnementaux contraignants du projet de la Commission.

Luisa Neubauer, une militante allemande qui a également rejoint la réunion, a accusé Timmermans de dire une chose tout en en faisant une autre. «Il critique ouvertement la PAC dans les médias et continue de le faire, et ce n’est pas à quoi ça ressemble quand on traite une crise comme une crise.»

Charlier a ajouté: « La PAC qu’il négocie n’est pas alignée sur la politique qu’il place au centre de sa propre Commission ».

Thunberg a déclaré que Timmermans avait offert de rencontrer à nouveau son groupe et avait également promis une réunion séparée avec la campagne « Retirer la PAC », qu’elle a dit qu’elle ne représentait pas officiellement.

Timmermans a déclaré dans un tweeter après avoir parlé aux militants que « la Commission reste déterminée à faire en sorte que la PAC atteigne les objectifs » du Green Deal. « Bien que ce ne soit pas facile, c’est toujours possible. »