L’UE envisage de réduire l’aide à l’Éthiopie dans un contexte de violence

ADDIS-ABEBA, Éthiopie – Le conflit généralisé en Éthiopie qui a chassé des dizaines de milliers de réfugiés de leurs foyers, tué des centaines, voire des milliers, et traîné dans les pays voisins, suscite des questions en Europe sur l’opportunité de retenir des dizaines de millions d’euros d’aide à le pays.

Mardi, le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, s’envolera pour l’Éthiopie où il espère convaincre le ministre de la Paix du pays, Muferiat Kamil, de mettre fin à un blocus vieux de plusieurs semaines pour les organisations d’aide internationales dans la région du nord du Tigré en Éthiopie. Il s’envolera ensuite pour le Soudan mercredi où il rencontrera des responsables du gouvernement soudanais avant de rendre visite jeudi aux réfugiés dans les États de Kassala et de Gedarif. Le Soudan est un foyer temporaire pour environ 45 000 réfugiés qui ont fui le conflit.

«Je souhaite exhorter une fois de plus les autorités éthiopiennes à permettre un accès complet et sans restriction des travailleurs humanitaires et de l’aide humanitaire à toutes les zones touchées par les combats», a déclaré lundi Lenarčič à POLITICO, rappelant que l’Éthiopie accueille la deuxième plus grande population de réfugiés en Afrique. «J’ai l’intention de soulever cette question avec le Ministre éthiopien de la paix que j’espère rencontrer à Addis-Abeba en route vers le Soudan.»

Pour sa part, le gouvernement éthiopien rejette toute suggestion selon laquelle la répression sécuritaire était illégitime ou devrait être punie financièrement. «Mon message aux amis de l ‘#Ethiopie est que nous sommes peut-être pauvres mais que nous ne sommes pas un pays qui négociera notre souveraineté. Menacer l’Éthiopie pour des pièces de monnaie ne fonctionnera pas », a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed tweeté le lundi.

Après des mois de tensions politiques, le conflit en Éthiopie a commencé le 4 novembre lorsque Abiy, qui a remporté le prix Nobel de la paix 2019, a déclaré la guerre aux dirigeants dissidents de Tigray, les accusant d’attaquer une base militaire. L’éruption de violence est survenue après environ deux ans de tensions croissantes entre le gouvernement et l’ancien parti au pouvoir du pays, le Front de libération du peuple du Tigray, qui a dirigé l’Éthiopie pendant près de trois décennies.

Ce qui était censé être une affaire clinique rapide visant ce que le gouvernement a décrit comme une clique criminelle corrompue s’est transformé en un conflit tentaculaire avec des milliers de morts, selon plusieurs diplomates étrangers, et des roquettes tirées à travers les frontières internationales.

Les deux parties ont été accusées d’avoir commis des crimes de guerre. Les informations selon lesquelles des dizaines de réfugiés érythréens en Éthiopie ont été enlevés ont conduit l’agence des Nations Unies pour les réfugiés à évoquer la perspective de «violations majeures des normes internationales» dans le pays. Et la semaine dernière, deux réfugiés érythréens ont été tués et quatre autres grièvement blessés lorsque des combats ont éclaté près d’un camp dans le nord du Tigré, selon deux hauts responsables de l’ONU et un travailleur humanitaire informés de l’incident.

Certains préviennent que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé que ce qui a été rapporté. Un diplomate basé à Addis-Abeba, la capitale, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré avoir reçu des informations faisant état d’une «odeur horrible» dans les collines derrière la ville d’Alamata, au sud de la capitale régionale Mekelle, où des camions de la milice Amhara ont rejoint les forces gouvernementales. pour combattre les forces tigréennes. Le Comité international de la Croix-Rouge a signalé des pénuries massives de fournitures médicales dans les hôpitaux de la région.

«La situation au Tigray est analogue à celle de l’Irak post-Saddam avec des membres des forces armées qui se sont opposés après avoir été purgés», a déclaré Dan Connell, chercheur invité spécialisé en Éthiopie et en Érythrée à l’université de Boston. «C’est une décision compréhensible à certains niveaux, mais extrêmement dangereuse et elle revient hanter Abiy.»

Le gouvernement éthiopien dit qu’il a commencé à cibler l’aide vers les zones de la région du Tigray qu’il contrôle. «En ce qui concerne la prochaine étape du gouvernement, il est clair que les travaux de réhabilitation et de reconstruction ont déjà commencé, les personnes déplacées sont renvoyées dans leurs villages et les administrations à tous les niveaux sont en cours de restauration», a déclaré Ayele Lire Jijamo, ministre plénipotentiaire de l’Éthiopie. ambassade en Belgique.

Pourtant, mis à part le risque que la violence se propage à d’autres parties de l’Éthiopie, la réputation personnelle d’Abiy en tant que lauréat du prix Nobel de la paix a pris un coup dur, le Comité Nobel prenant la rare mesure d’exprimer publiquement sa profonde préoccupation et d’appeler toutes les parties à «mettre fin à la escalade de la violence. »

Le rôle de médiation de l’Europe a été accru en raison du vide politique aux États-Unis alors qu’une nouvelle administration se prépare à prendre ses fonctions. La semaine dernière, le commissaire Lenarčič a rencontré le ministre éthiopien des Affaires étrangères Demeke Mekonnen à Bruxelles, lui disant que le conflit en Éthiopie ne pouvait plus être considéré comme une affaire interne comme Abiy l’a continuellement affirmé, selon un responsable de l’UE présent dans la salle. Le commissaire a déclaré que le risque que le conflit puisse déstabiliser toute la région et le risque que l’Éthiopie puisse enfreindre le droit international humanitaire signifiait que le conflit avait pris une importance internationale.

L’UE a fourni à l’Éthiopie 815 millions d’euros pour la période budgétaire 2014-2020, plus plus de 400 millions d’euros du Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique, et les hauts fonctionnaires à Bruxelles espèrent utiliser le poids financier de l’UE comme levier pour désamorcer la conflit.

Un responsable de l’UE a déclaré qu’une décision politique serait prise dans les semaines à venir sur la question de savoir si Addis-Abeba doit ou non continuer à bénéficier du soutien budgétaire de Bruxelles. «Nous souhaitons vivement avoir une position commune de l’UE à ce sujet», a déclaré le responsable. «Il y aura une consultation entre les capitales et il pourrait y avoir une décision d’arrêter le soutien budgétaire.»

La semaine dernière, le Parlement européen a évoqué la possibilité de mettre en œuvre des «mesures individuelles ciblées», y compris des sanctions, si des violations des droits de l’homme étaient découvertes.

Il est peu probable que les partenaires internationaux de l’Éthiopie retirent complètement leur aide, mais ils prendront probablement des mesures concrètes pour démontrer leurs préoccupations concernant la réponse ferme du gouvernement à la situation au Tigray, y compris son impact sur les populations civiles, selon des analystes.

Pour Bruxelles, la transition politique à Washington ne peut pas venir assez tôt pour aider à partager la charge diplomatique. «L’un des problèmes les plus importants est que, comme au Moyen-Orient, les États-Unis ne jouent pas un rôle utile», a déclaré Connell de l’Université de Boston. «Cela changera en janvier. Et peut-être que le conflit ne sera pas terminé d’ici là.