Taxer les riches? Les dirigeants prédisent que les grands plans de Biden échoueront

« Avec des membres plus centristes du côté démocrate à la fois à la Chambre et au Sénat, soucieux des affaires, ils examinent la portée et l’ampleur de ces augmentations d’impôts pour les projets d’infrastructure et de familles et ils les trouvent tout simplement époustouflants », a déclaré Neil Bradley. , directeur des politiques à la Chambre de commerce des États-Unis. «Vous parlez de hausses d’impôts qui pourraient frapper des millions de petites entreprises à travers le pays et d’impôts qui pourraient tuer les investissements. D’un point de vue politique brut, ce serait une décision vraiment géniale pour ces modérés de dire qu’ils seraient prêts à mettre autant de couverture humide sur une économie qui est vraiment sur le point de décoller.

Si les dirigeants ont raison, Biden devra soit rompre sa promesse de payer pour son programme de dépenses massif et gonfler davantage le déficit, soit réduire considérablement ses plans. Et les réduire de manière significative mettrait en colère l’aile progressiste de son parti, qui voit cela comme la seule chance pour le président de ramener fondamentalement l’économie vers les travailleurs et de la rendre plus équitable.

Les lobbyistes et les dirigeants disent qu’ils ont parlé à des démocrates modérés au Sénat comme Joe Manchin de Virginie-Occidentale, Kyrsten Sinema de l’Arizona et John Hickenlooper du Colorado, ainsi que des membres de la Chambre comme Josh Gottheimer du New Jersey, Tom Suozzi de New York et Stephanie Murphy de Floride. La plupart des législateurs ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les lobbyistes affirment que la plupart des membres avec lesquels ils se sont entretenus ont indiqué leur volonté de s’opposer à bon nombre des augmentations d’impôts proposées dans le plan de Biden.

«Ils sont pour la plupart prêts à opter pour un impôt sur les sociétés de 25%, et les chances que cela passe par la réconciliation sont assez solides», a déclaré le chef de l’un des groupes de lobbying les plus puissants à Washington, évoquant la manœuvre parlementaire qui exigerait vote à la majorité simple sur la législation. «Là où cela devient trouble pour eux, c’est lorsque vous parlez d’une taxe sur le carbone ou d’une taxe sur l’essence ou d’une taxe sur les transactions financières ou d’une augmentation des intérêts reportés ou des plus-values. C’est là que la coalition des volontaires tombe. »

Le lobbyiste ne voulait pas être identifié par son nom ou son organisation pour éviter de dévoiler sa stratégie. D’autres ont parlé sous couvert d’anonymat pour éviter de mettre en colère les législateurs avec lesquels ils s’engagent.

Il y a aussi un certain nombre de démocrates du nord-est et de la Californie, comme Gottheiner et Suozzi, qui disent qu’ils ne soutiendront aucune hausse d’impôt à moins que la déduction fiscale nationale et locale (SALT), qui a été réduite sous l’ancien président Donald Trump, ne soit rétablie. , facilitant davantage la voie pour les lobbyistes de bloquer de nombreuses hausses d’impôts proposées par Biden.

«Je soutiens l’agenda du président, mais toute modification du code des impôts doit être accompagnée d’un correctif de SALT -« no SALT, no deal! » Suozzi a déclaré dans un communiqué.

Les lobbyistes et les dirigeants disent qu’ils s’attendent à ce que Biden conclue un accord d’infrastructure plus petit et peut-être passer à travers certains de ses programmes familiaux, qui incluent l’expansion de l’éducation publique gratuite et une assistance pour la garde d’enfants. Mais ils ne croient pas que la Maison Blanche sera en mesure de faire passer des hausses d’impôts significatives à la Chambre ou au Sénat.

«Ce sera très difficile pour eux de faire quoi que ce soit sur le plan personnel», a déclaré un lobbyiste de haut niveau à Washington qui travaille sur les questions fiscales. «Ce n’est pas impossible, mais même c’est une lutte. Les modérés à la Chambre rendent beaucoup plus difficile de faire passer ce truc. Je pense que le côté personnel est probablement laissé seul. Et la plupart du reste n’a aucune chance. » Entre autres mesures, Biden a proposé d’augmenter le taux marginal d’imposition le plus élevé des particuliers à 39,6%, contre 37% actuellement.

La Maison Blanche et les groupes progressistes rejettent tout cela, affirmant que l’augmentation des impôts sur les entreprises et les riches est nécessaire pour faire des investissements économiques à long terme. Et ils notent que de telles hausses d’impôts – y compris l’augmentation du taux des gains en capital et le retour des impôts sur le capital-investissement au taux de revenu normal – sont politiquement populaires.

Ils disent également qu’une grande partie de ce que Biden vise à faire se déroulera sur une décennie et que les hausses d’impôts ne feront rien pour ralentir la croissance économique ou stimuler l’inflation.

«Beaucoup de gens pensent à cela de la mauvaise façon», a déclaré une personne proche de l’administration, qui ne voulait pas non plus être identifiée parce qu’il n’était pas autorisé à parler publiquement des projets de Biden. «Les dépenses se font sur une longue période et la plupart des impôts dont nous parlons ne feraient que rendre le code plus juste et inciteraient ceux qui sont en mesure de payer plus à payer plus. Et nous parlons d’augmenter la productivité à long terme et de résoudre de nombreux problèmes structurels de l’économie. »

Pourtant, la Maison Blanche fait face à un recul important sur le prix de ses plans – 4 billions de dollars supplémentaires en plus des plus de 5 billions de dollars que le Congrès a déjà investis pour le soulagement de Covid jusqu’à présent. Les arguments en faveur de l’injection de plus d’argent sont particulièrement compliqués, l’inflation montrant des signes de tic-tac alors même que la Réserve fédérale et de nombreux économistes prédisent que les hausses de prix seront transitoires et faciles à mesure que la pandémie disparaîtra et que la production augmentera.

Le nombre d’emplois en avril était étonnamment faible, mais aurait pu être une anomalie. Et la plupart des économistes s’attendent à ce que l’embauche reprenne brusquement en mai, avec des hausses de salaires significatives à venir. Mais la trajectoire économique reste très incertaine, ce qui conduit de nombreux dirigeants et lobbyistes à affirmer que l’augmentation des impôts n’a pas de sens pour le moment.

«J’ai subi de nombreux efforts de hausse des impôts, mais c’est maintenant une période difficile pour [Democrats] pour en faire beaucoup », a déclaré un ancien membre démocrate travaillant maintenant à un poste de haut niveau à Wall Street. «L’économie est clairement en train de revenir, mais ce serait un moment étrange pour imposer plus d’impôts aux gens.»

Les démocrates favorables à la proposition de Biden et en faveur de ses plans fiscaux affirment que l’économie est sur le point de reculer, ce qui en fait le moment idéal pour augmenter certains taux d’imposition sur les gains d’investissement et les bénéfices des entreprises.

«Il y a de réels défis à vendre le programme« Reconstruire mieux »aux modérés des deux côtés», a déclaré Jason Furman, un professeur de Harvard qui a présidé le Conseil des conseillers économiques sous le président Barack Obama. «Mais je ne pense pas qu’une économie forte devrait vraiment affecter l’affaire. En fait, c’est un argument selon lequel nous pouvons passer d’une focalisation à court terme sur la reprise de Covid à une focalisation beaucoup plus longue sur l’amélioration de l’économie.

Mais les lobbyistes pensent que la combinaison des craintes d’inflation et d’une économie qui montre des signes d’expansion mais qui reste vulnérable leur laissera beaucoup de place pour tuer la plupart des augmentations d’impôts proposées par Biden.

«Tout dépend vraiment de jusqu’où ils vont», a déclaré un lobbyiste principal de l’industrie des services financiers. « [Biden’s] les conseillers diront à un moment donné qu’ils peuvent obtenir quelque chose qui se situe en quelque sorte au milieu du fairway avec une hausse des taux d’entreprise. Tout le reste et les démocrates vont simplement se faire tuer pour ça.