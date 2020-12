Les stations de ski alpin redoutent les vacances sans touristes

OBERSTDORF, Allemagne – À première vue, la vie dans cette petite ville bavaroise ressemble à ce qu’elle fait toujours au début de l’hiver, lorsque la neige commence à recouvrir les pentes alpines qui dominent ses toits.

Les rues sont calmes, les lits des hôtels sont vides et les décorations de Noël montent sur des places désertes. Une immobilité feutrée plane sur toute la ville. Mais quel est généralement le calme avant la tempête – avec des milliers de touristes et de passionnés de ski qui descendent sur Oberstdorf chaque mois de décembre – devrait durer toute la saison des vacances cette année.

Le gouvernement allemand, avec le soutien du Premier ministre bavarois Markus Söder, fait pression pour une fermeture régionale des stations de ski pendant la période de Noël afin d’éviter une flambée de coronavirus au cours de la nouvelle année. L’Italie a également appelé à un accord européen et la France a déjà annoncé des mesures pour empêcher les gens de faire des voyages de ski.

Les annonces, faites la semaine dernière, ont pris l’industrie par surprise et ont rencontré l’opposition dans les petites villes dont l’économie dépend du tourisme de ski.

Oberstdorf envisage de se battre. Le maire de la ville, Klaus King, rédige une lettre avec d’autres maires régionaux pour expliquer aux gouvernements bavarois et fédéral à quel point l’annulation de la saison de ski de Noël serait désastreuse pour les entreprises locales.

«Nous nous battons sur tous les fronts», a déclaré King, parlant derrière un bouclier en plastique dans son bureau. «Oberstdorf, sur un an, génère un chiffre d’affaires d’environ 360 millions d’euros, dont 40 millions d’euros sont partis si l’on ne peut pas ouvrir pour les vacances», qualifiant cette dernière «d’estimation prudente».

Oberstdorf | Laurenz Gehrke / POLITICO

Il a déjà perdu une bataille. Lundi, le comité du prestigieux Four Hills Tournament, une compétition germano-autrichienne de saut à ski qui démarre à Oberstdorf entre Noël et le réveillon du Nouvel An et attire des dizaines de milliers de spectateurs, a décidé que l’événement se déroulerait sans public cette année.

« Habituellement, nous avons une capacité de 27 000 spectateurs, cette année, nous aurions réduit ce nombre de manière significative pour permettre des distances appropriées, mais maintenant nous avons décidé de ne permettre aucun invité », a déclaré King avec une déception palpable.

Perspectives incertaines

D’un autre côté des Alpes, l’ambiance est légèrement différente. Tout comme Oberstdorf, la station de ski d’Avoriaz, dans la commune de Morzine, ressemble à une ville fantôme en dehors de la saison touristique même sans un verrouillage national.

Alors que la France décide de fermer les remontées mécaniques à Noël, il est probable que les pistes d’Avoriaz – ainsi que ses traîneaux tirés par des chevaux et ses célèbres immeubles à appartements angulaires – resteront également vides. Mais contrairement à Oberstdorf, les autorités locales ne défieront pas le gouvernement.

«Je ne vais pas me battre contre le gouvernement», a déclaré Fabien Trombert, maire de Morzine-Avoriaz. «Nous ne voulons pas ouvrir à tout prix. Nous voulons aussi voir la fin de ce virus. »

Néanmoins, Avoriaz s’apprête à rouvrir – à tout moment. Le bourdonnement des outils de construction résonne dans le village alors que les entreprises ajoutent la touche finale à leurs devantures et à leurs intérieurs.

Oberstdorf | Laurenz Gehrke / POLITICO

«Nous travaillons toujours comme si nous allions ouvrir», a déclaré David Zitouni, qui travaille à l’entretien des pentes et des installations extérieures.

Morzine, au moins, a eu une saison estivale. Pour la ville, longtemps une plaque tournante pour les touristes britanniques, les vacances d’été étaient le Brexit venu tôt. Des bandes de nouveaux visiteurs français ont compensé l’absence des Britanniques. Mais de nombreux habitants déplorent que les avantages de cette vague de tourisme national record aient été inégalement répartis.

Pascal Anselmet est propriétaire du Dixie Bar, point de rencontre des nombreux fidèles visiteurs britanniques de Morzine. Leur absence cette année a gravement nui à ses résultats. Au début de cette saison, dit-il, «la corde est autour de notre cou».

L’incertitude quant à savoir quand – ou si – les touristes arriveront cet hiver apporte des maux de tête supplémentaires aux entreprises locales.

«Nous n’avons aucune visibilité, aucune idée du moment où passer nos commandes», a déclaré Samy Damerdji, propriétaire du restaurant local Au Festival. «Il est également difficile d’embaucher des travailleurs saisonniers car nous avons de nombreuses responsabilités telles que leur trouver un logement, mais nous ne savons pas quand les faire venir.

À Oberstdorf, le propriétaire de l’hôtel Jörg King, le frère du maire, a des préoccupations similaires. Alors que la saison estivale était bonne, lui et ses collègues s’inquiètent des salles vides à Noël.

Morzine-Avoriaz | Pierre-Paul Bermingham / POLITICO

Assis dans la salle de petit-déjeuner de son hôtel Sonnenheim, où les oreillers de chaise sont empilés sur des tables par ailleurs vides, il a dit qu’il ne comprenait pas vraiment les politiques du gouvernement en matière de coronavirus.

Les hôtels et restaurants en Allemagne sont actuellement fermés, tandis que les magasins restent ouverts. Ces règles sont censées rester en vigueur au moins jusqu’à la nouvelle année, bien que certains États fédéraux souhaitent rouvrir des hôtels à Noël.

Alors que King était reconnaissant pour le soutien financier de l’État – l’Allemagne couvre jusqu’à 75% des revenus perdus – il pense qu’ils sont effectivement «l’agneau sacrificiel» du gouvernement, l’industrie du tourisme payant pour les épidémies dont elle n’est pas responsable.

«Après tout», a déclaré King, «les hôtels et les restaurants n’ont pas été des sources notoires d’épidémies et les propriétaires ont acheté des systèmes de ventilation pour purifier l’air, etc.» De tels investissements ont été faits au printemps et en été, alors que les entreprises pensaient que cela leur permettrait de rester ouvertes pendant les saisons d’automne et d’hiver, a-t-il ajouté.

De nombreux décideurs à travers les Alpes auront le cas d’Ischgl dans leur esprit alors qu’ils envisagent de rouvrir des pistes. Début 2020, la station balnéaire autrichienne connue pour sa vie nocturne est devenue un point chaud pour le coronavirus, des milliers de touristes attrapant le virus pendant leurs vacances là-bas – et le propageant à travers l’Europe à leur retour chez eux.

Morzine-Avoriaz | Pierre-Paul Bermingham / POLITICO

Mais les habitants d’Oberstdorf affirment que cela ne peut pas arriver dans leur ville.

«Chaque fois que M. Söder et [Chancellor Angela] Merkel pense au ski, ils pensent après-ski, ils pensent Ischgl », a déclaré Klaus King, le maire. Oberstdorf et la région environnante, en revanche, offrent un «tourisme familial» sain, a-t-il ajouté.

Pistes ouvertes de l’autre côté de la frontière

L’Autriche, quant à elle, semble moins concernée. Le pays a repoussé les appels à une interdiction de ski dans toute l’UE pendant la saison de Noël et prévoit d’ouvrir des remontées mécaniques à partir du 24 décembre.

Le gouvernement a toutefois décidé de garder les hôtels et les restaurants fermés et une quarantaine de 10 jours s’appliquera aux arrivées de zones à haut risque pendant les vacances, ce qui rendra les vacances de ski autrichiennes moins attrayantes pour les étrangers.

Mais il y a aussi la Suisse, où les pistes sont déjà ouvertes et où la plupart des arrivées en provenance de l’UE ne doivent pas actuellement être mises en quarantaine.

C’est une préoccupation majeure pour les villes frontalières françaises, italiennes et allemandes, qui doivent surveiller les skieurs éviter leurs pentes fermées pour traverser la frontière.

«Nous sommes à 3 kilomètres de la Suisse», a déclaré Alexiane Lovisi, moniteur de ski à Avoriaz. «Tous les gens de la vallée vont juste y aller skier.»

La France essaie d’empêcher cela. Mercredi, le Premier ministre Jean Castex a déclaré qu’il y aurait des contrôles aléatoires aux frontières pour appliquer une quarantaine d’une semaine, empêchant les touristes français de faire des voyages de ski en Suisse. Le Premier ministre bavarois Söder a également menacé la semaine dernière d’imposer une quarantaine de 10 jours à ceux qui reviennent après avoir traversé la frontière pour skier en Autriche.

Morzine-Avoriaz | Pierre-Paul Bermingham / POLITICO

Il y a aussi la question de la sécurité. Les habitants de Morzine craignent que les amateurs de pistes déterminés ne se lancent en territoire dangereux.

«Nous aurons encore des visiteurs, ils sortiront toujours pour le ski de fond ou en raquettes», a déclaré Trombert, le maire. «Ils seront sur le domaine skiable, mais ce ne sera pas sécurisé. L’ensemble de notre appareil de sauvetage que nous avons développé depuis 40 ans va être arrêté… Ce sont des détails pour Paris, mais des questions essentielles ici.

Mais l’état actuel des choses a également amené le maire à réfléchir à l’avenir de sa municipalité – et à savoir si les choses devraient même revenir à ce qu’elles étaient avant.

«Je pense que notre modèle actuel mérite d’être remis en question», a-t-il déclaré, citant à titre d’exemple les conséquences environnementales des voyages longue distance et du tourisme de masse. «Les gens voyagent à travers le monde pour rester enfermés dans des hôtels. Je suis convaincu qu’on peut changer les choses, que les gens de Thonon, d’Évian ou de Lyon peuvent se rendre compte qu’il y a un paradis à moins de deux heures de chez eux.

Laurenz Gehrke a rapporté d’Oberstdorf. Pierre-Paul Bermingham a rapporté de Morzine-Avoriaz.