Les Irlandais confrontés au «  Noël le plus risqué  », déclare Paul Reid de HSE

Les Irlandais sont confrontés au Noël le plus risqué de leur vie, a déclaré le directeur général du Health Service Executive (HSE).

Avec l’assouplissement progressif pendant la période festive des restrictions pour freiner la propagation de Covid-19, Paul Reid a déclaré qu’il y avait la tentation compréhensible pour le public de baisser la garde dans la lutte contre le coronavirus.

Alors que les gens se rencontrent dans les restaurants lors de leur réouverture ce week-end, ils voudront naturellement embrasser leurs proches et leurs amis lorsqu’ils se sépareront, tandis que les générations se mélangeront dans des environnements intérieurs pendant des jours à Noël lui-même, a-t-il souligné.

«C’est un niveau de risque accru», a-t-il prévenu.

«Ce sera le Noël le plus risqué que nous ayons probablement connu dans tous les domaines.»

M. Reid a déclaré qu’il a beaucoup été question d’un autre verrouillage en janvier si les cas montaient à nouveau en raison de l’assouplissement festif des restrictions, mais que « il ne doit pas en être ainsi si nous prenons toutes les précautions et faisons très bien les choses simples. ».

Tout en encourageant les gens à profiter des vacances et à rencontrer leur famille, il les a exhortés à «être à leur plus haut niveau de garde» au cours des prochaines semaines.

Les annonces sur le développement de vaccins sûrs et efficaces ont donné au pays et au monde un «plus grand espoir», mais la vaccination «ne sera pas la première ligne de défense pour le moment ou pour un certain temps», a-t-il averti.

Il existe un «risque élevé» de perception du public selon laquelle le déploiement imminent des vaccins signifiait que les précautions de santé publique qui «nous ont si bien fait» en 2020 n’étaient plus nécessaires, a-t-il déclaré.

M. Reid a déclaré qu’il était encore trop tôt pour prédire quand un programme de vaccination de masse permettra un retour à la normale dans le pays.

Le HSE travaille sur une stratégie de vaccination «de bout en bout», de l’approvisionnement et de la logistique à la vaccination, en passant par la surveillance de suivi, qui doit être présentée à Taoiseach Micheál Martin le 11 décembre.

L’incertitude demeure sur les dates de livraison des vaccins, quels vaccins arriveront quand, les volumes impliqués, mais le plan est de commencer à vacciner les plus vulnérables en janvier.

« La réalité est que, et l’Organisation mondiale de la santé a été très claire à ce sujet, nous continuerons de faire face à Covid dans la nouvelle année », a déclaré M. Reid.

L’Irlande, grâce à un certain nombre d’accords d’achat anticipé avec cinq – et bientôt six – fabricants de vaccins aura accès à environ 16 millions de doses.

S’il n’y aura «pas de pénurie», ils arriveront sur une «période prolongée», a-t-il ajouté.

M. Reid a déclaré qu’il y avait actuellement 233 patients qui ont été testés positifs pour Covid-19 dans les hôpitaux, dont 31 dans les unités de soins intensifs.

« Il a un peu diminué au cours des deux dernières semaines environ, mais il est toujours à un niveau raisonnablement élevé », a-t-il déclaré.

Il y a actuellement 46 lits de soins intensifs disponibles.

Au cours des 14 derniers jours, sur les 4 144 nouveaux cas positifs notifiés, 274 – soit 6,6% – ont été hospitalisés, neuf d’entre eux se sont retrouvés aux soins intensifs.

Dix des personnes hospitalisées étaient âgées de moins de 18 ans tandis que 34 avaient entre 19 et 34 ans. Aucun de moins de 34 ans n’a été admis aux soins intensifs.

73 autres personnes hospitalisées étaient âgées de 35 à 64 ans (dont six admises aux soins intensifs), tandis que 157 étaient âgées de 65 ans et plus (dont trois en soins intensifs).

Le HSE est actuellement confronté à neuf flambées dans les hôpitaux, avec 733 employés en arrêt de travail en raison soit d’un test positif, soit d’être en contact étroit avec un cas positif.