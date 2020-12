Le Royaume-Uni vante l’indépendance climatique alors que l’UE travaille

Jeudi soir, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé avec désinvolture un nouvel engagement du Royaume-Uni à réduire les émissions de gaz à effet de serre au cours de cette décennie, alors que l’UE était dans un bourbier continental.

Le bloc devrait se fixer sur un objectif de réduction des émissions de 55% d’ici 2030, mais le travail politique d’un an pour y parvenir est délicatement équilibré, la Pologne et d’autres n’étant pas encore convaincus du nouvel objectif.

Les 10 et 11 décembre, les dirigeants européens se réuniront à Bruxelles pour essayer de s’entendre, mais une lutte acharnée entre les États membres sur le budget de l’UE menace de submerger les discussions. Cela laisserait l’Europe sans rien à montrer lorsque Johnson organisera un sommet sur le climat de l’ONU le lendemain.

Dans le même temps, jeudi matin, le panel indépendant du gouvernement britannique sur le climat a recommandé publiquement au Royaume-Uni de relever son objectif à 68% – contre 40% qu’il s’était fixé avec l’UE en 2014. Ce soir-là, Downing Street l’a adopté avec désinvolture.

«L’objectif d’aujourd’hui est le premier fixé par le Royaume-Uni après son départ de l’UE, ce qui démontre le leadership du Royaume-Uni dans la lutte contre le changement climatique», a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Cette prétention de mener le combat est irritante pour certains Européens.

«C’est formidable que le Royaume-Uni partage toujours les mêmes objectifs que les États membres ambitieux de l’UE», a déclaré un diplomate de l’UE, notant que le Royaume-Uni souhaite également atteindre zéro émission nette d’ici 2050. «Malheureusement, cela montre également ce qui est perdu à la suite du Brexit. : leur influence et sa capacité à diriger.

En tant qu’hôte du sommet de la COP26 de l’année prochaine, le Royaume-Uni tient à démontrer qu’il reste un acteur sur la scène mondiale en exerçant une pression diplomatique sur les pays pour qu’ils atteignent leurs propres objectifs climatiques. En privé, les diplomates britanniques admettent que leur succès dépendra des vents géopolitiques. De l’autre côté de la Manche, les diplomates de l’UE soufflent dans les voiles. La puissance de l’immense marché de l’UE et la poursuite de l’engagement de haut niveau avec la Chine sur le changement climatique sont des outils que le Royaume-Uni perd en partant.

Même Greenpeace a qualifié le nouvel objectif du Royaume-Uni de «l’un des objectifs climatiques les plus ambitieux au monde» jeudi. Mais la comparaison des objectifs – 55 contre 68 pour cent – révèle directement peu de choses sur le leadership. Le Royaume-Uni est riche et a démantelé son industrie du charbon d’une manière qui a conduit à trois décennies de difficultés économiques pour ses communautés minières. Près d’un quart de million de personnes dans l’UE ont encore des revenus directement liés à l’industrie du charbon, dont beaucoup se trouvent dans des pays plus pauvres que la Grande-Bretagne.

Pour soutenir ces communautés, l’Europe a mis en place un «Fonds pour une transition juste» transfrontalier de 40 milliards d’euros. Le Royaume-Uni ne payant plus pour aider les pays voisins européens, ce pot d’argent se réduit et la transition devient de plus en plus lente.

«Cela va coûter beaucoup d’argent», a déclaré un responsable de la République tchèque, qui a fixé jeudi une date de suppression du charbon pour 2038. «Le Royaume-Uni est désormais indépendant, donc ils peuvent se le permettre.»

